¡Ú¿¹¥È¥é¥¹¥È¡Û¡Ö¸æÅÂ»³¤µ¤¯¤é¤Þ¤Ä¤ê 2026¡×3/27(¶â)¡Á4/5(Æü)³«ºÅ
ÉÊÀî±ØÅÌÊâ10Ê¬ ÆÁÀî²È¤æ¤«¤ê¤Î¤ª²Ö¸«¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç½Õ¤ò´¶¤¸¤è¤¦¡ª
¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÉÊÀî±ØÅÌÊâ10Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸æÅÂ»³¡Ê¤´¤Æ¤ó¤ä¤Þ¡Ë¥È¥é¥¹¥È¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¸æÅÂ»³¤µ¤¯¤é¤Þ¤Ä¤ê2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸æÅÂ»³¤µ¤¯¤é¤Þ¤Ä¤ê2026¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡ô¹¾¸Í¥ì¥È¥í¡×
¡¡º£Ç¯¤Î¸æÅÂ»³¤µ¤¯¤é¤Þ¤Ä¤ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡ô¹¾¸Í¥ì¥È¥í¡×¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¤µ¤¯¤é¤ÎÌ¾½ê¡Ö¸æÅÂ»³¡×¤Ç¤Î¤ª²Ö¸«¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¹¾¸ÍÊ¸²½¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¸æÅÂ»³¾®³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ÎÀè¤â¸æÅÂ»³¤Ë¤µ¤¯¤éÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤¿1,000´ð¤Î¹ÔÅô¡Ê¤¢¤ó¤É¤ó¡Ë¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡Ö¸æÅÂ»³¡¦1,000Åô¤ÎÆ»¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¸æÅÂ»³¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈ¬Âå¾·³¡¦ÆÁÀîµÈ½¡¸ø¤¬¹¾¸Í½îÌ±¤Î²Ö¸«Ê¸²½¤ò¾©Îå¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤µ¤¯¤é¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª²Ö¸«¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÊÀî±Ø¼þÊÕ¤Ç¤ÏºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æÅÂ»³¥È¥é¥¹¥È¥·¥Æ¥£¤Ç¤Ïº£¤âÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ÌË¤«¤ÊÎÐ¤òÊÝ¤Á¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤¯¤é¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¸æÅÂ»³¤µ¤¯¤é¤Þ¤Ä¤ê2026¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤ª²Ö¸«¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÈÎÇä¡¢¡Ö¹¾¸Í¤Î¿è¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¤ª²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸æÅÂ»³¤µ¤¯¤é¤Þ¤Ä¤ê2026¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¡¡Ö¡ô¹¾¸Í¥ì¥È¥í¡×
¤µ¤¯¤é¤ÎÌ¾½ê¤òÌ¤Íè¤ØËÂ¤° ¡½ ¸æÅÂ»³¡¦1,000Åô¤ÎÆ» ¡½
¡¡¸æÅÂ»³¾®³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë1,000¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³¨ÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¹ÔÅô1,000´ð¤ò¤µ¤¯¤é¤Î¾®·Â¤ËÊÂ¤Ù¡¢Ìë¤Î¸æÅÂ»³¤ò¸¸ÁÛÅª¤Ë¾È¤é¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¹ÔÅô¤Ë¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¤µ¤¯¤é¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤Æ¤Î¸æÅÂ»³¤ÎÎò»Ë¤ò¤³¤ÎÀè¤Ë¤â·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤¯¤é¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤âÏ¢Æ°¤·¤¿º£Ç¯¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¹¾¸Íµ¤Ê¬¤Ç°ìÇÕ¡£¡¡ÆÁÍø¤ÈµÞ¿Ü¤Ç¤Ä¤¯¤ë¸æÅÂ»³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª²Ö¸«¥É¥ê¥ó¥¯
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤Î¤ª²Ö¸«Ê¸²½¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¸æÅÂ»³¤µ¤¯¤é¤Þ¤Ä¤ê2026¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤ª²Ö¸«¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¸æÅÂ»³¸ÂÄê¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥·¥í¥Ã¥×3¼ï¤«¤é¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÁª¤Ó¡¢ÆÁÍø¡Ê¤È¤Ã¤¯¤ê¡Ë¤äµÞ¿Ü¡Ê¤¤å¤¦¤¹¡Ë¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤òÃí¤¤¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òºîÀ®¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¯¤é¿§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤ª²Ö¸«¥É¥ê¥ó¥¯
Á´2¼ïÎà ¡ï500(ÀÇ¹þ¤ß)
¡ü¤µ¤¯¤é¥µ¥ó¥°¥ê¥¢¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë
¡¡¤¤¤Á¤´¤ä¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡¢¥«¥·¥¹¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥·¥í¥Ã¥×¤òÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ç³ä¤ê¡¢¾å¤«¤é¤µ¤¯¤é¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò²Ã¤¨¤¿½Õ¤é¤·¤¤¤ª²Ö¸«¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¡»¤µ¤¯¤é¥½¡¼¥À¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
¡¡¤µ¤¯¤é¥µ¥ó¥°¥ê¥¢¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò¥½¡¼¥À¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡£
½Õ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤ª²Ö¸«¥É¥ê¥ó¥¯
Á´4¼ïÎà ¡ï500(ÀÇ¹þ¤ß)
¡ü¤ª²Ö¸«¥·¥È¥é¥¹ SAKE¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë
¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¤æ¤º¡¢¥ì¥â¥ó¤Ê¤É¤Î´»µÌ·Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥í¥Ã¥×¤òÆüËÜ¼ò¤Ç³ä¤Ã¤¿¤¹¤Ã¤¤ê¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¤ª²Ö¸«¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¡»¤ª²Ö¸«¥·¥È¥é¥¹ ¥½¡¼¥À¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
¡¡¤ª²Ö¸«¥·¥È¥é¥¹ SAKE¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò¥½¡¼¥À¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¡ü½Õ¤Î¤¸¤ã¤Ð¤é¼ò¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
¡¡À¸»ºÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¸¸¤Î´»µÌ²Ì¼Â¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¤¸¤ã¤Ð¤é¡×¡£¥æ¥º¤ä¥«¥Ü¥¹¤ÎÃç´Ö¤Ç¡¢¼Ùµ¤¤òÊ§¤¦¤³¤È¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤Ð¤é¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿±ïµ¯¤Î¤è¤¤´»µÌ¤Ç¤¹¡£¤¸¤ã¤Ð¤é¼ò¤Î¤â¤ÄÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÌ£¤ò¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü½Õ¤Î¤¸¤ã¤Ð¤é¼ò¥Û¥Ã¥È¥Æ¥£¡¼¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë
¡¡¤¸¤ã¤Ð¤é¼ò¤ò¥Û¥Ã¥È¥Æ¥£¡¼¤Ç³ä¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ü¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÆþ¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡õÉâÀ¤³¨¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡¡Ö¸æÅÂ»³¤µ¤¯¤é¤Þ¤Ä¤ê2026¡×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¯¤é¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹¾¸Í¤Î¿è¡×¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¹¾¸ÍÀÚ»Ò¤ÎÀ©ºîÂÎ¸³¡¢Ê©Áü¤Ø¤ÎºÌ¿§ÂÎ¸³¡¢ÏÂÄÖ¤¸À½ËÜÂÎ¸³¤Î3¤Ä¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤ò»Å¾å¤²¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ÌòÈþÂçÀ¸¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÉâÀ¤³¨¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¼Â»Ü¤·¡¢¸æÅÂ»³¤µ¤¯¤é¤Þ¤Ä¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤ª¤è¤ÓÉâÀ¤³¨¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸æÅÂ»³¤µ¤¯¤é¤Þ¤Ä¤ê2026¡¡³«ºÅ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2731/128819/128819_web_1.png
¸æÅÂ»³¤µ¤¯¤é¤Þ¤Ä¤ê2026²ñ¾ì¥Þ¥Ã¥×
´ë²è¡¡¡¤µ¤¯¤é¤ÎÌ¾½ê¤òÌ¤Íè¤ØËÂ¤° ¡½ ¸æÅÂ»³¡¦1,000Åô¤ÎÆ» ¡½
¡¡2,000ÄÚ¤Ë¤ª¤è¤Ö¸æÅÂ»³¥È¥é¥¹¥È¥·¥Æ¥£ÉßÃÏÆâ¤Î¤µ¤¯¤é¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸æÅÂ»³¾®³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤ËÀ©ºî¤·¤¿¹ÔÅô1,000´ð¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2731/128819/128819_web_2.png
´ë²è¢¡¡¸æÅÂ»³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª²Ö¸«¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÈÎÇä
¡¡¡Ö¸æÅÂ»³¤µ¤¯¤é¤Þ¤Ä¤ê2026¡×¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª²Ö¸«¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2731/128819/128819_web_3.png
´ë²è£¡¡ÅÁÅý¹©·Ý¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³
¡¡¹¾¸ÍÀÚ»ÒÀ©ºîÂÎ¸³¡¢Ê©ÁüºÌ¿§ÂÎ¸³¡¢ÏÂÄÖ¤¸À½ËÜÂÎ¸³¤Î3¼ïÎà¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2731/128819/128819_web_4.png
´ë²è¤¡¡¸æÈ¬¤ÄÉÙ¤¯¤¸
¡¡ËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¸æÈ¬¤ÄÉÙ¤¯¤¸¡Ê¤ª¤ä¤Ä¤È¤ß¤¯¤¸¡Ë¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿Êõ¤¯¤¸¡ÖÉÙ¤¯¤¸¡×¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢¸æÅÂ»³¤é¤·¤¤¡È¸æÈ¬¤Ä¡É¤¬Åö¤¿¤ë¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤Î´ë²è¤Ç¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2731/128819/128819_web_5.png
´ë²è¥¡¡¸æÅÂ»³¤µ¤¯¤é¼Ì¿¿´Û
¡¡¤µ¤¯¤é¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿½Õ¤Î¸æÅÂ»³¤Ç¡¢¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤ò»£±Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¸åÆü¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤âÁÉ¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¡ÈµÇ°¼Ì¿¿´Û¡É¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2731/128819/128819_web_6.png
´ë²è¦¡¡¸æÅÂ»³¤ª²Ö¸«¥°¥ë¥á
¡¡µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¡È¤ª²Ö¸«¥°¥ë¥á¡É¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2731/128819/128819_web_7.png
¢¨¼òÎà¤ÎÄó¶¡¤Ï20ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñÅù¤ÇÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°û¼ò¤ò¤·¤Æ¤Î¼Ö¡¦¼«Å¾¼ÖÅù¤Î±¿Å¾¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë²èÆâÍÆ¤ä³«ºÅ¾ì½ê¡¢³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÅ·¸õÅù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.mori-trust.co.jp/
¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÃ£ ÈþÏÂ»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÔ¿´Éô¤Ë¤ª¤±¤ëÂç·¿Ê£¹ç³«È¯¤ä¡¢Á´¹ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÁí¹çÉÔÆ°»º¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÔÆ°»º»ö¶È¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È»ö¶È¡×¡ÖÅê»ñ»ö¶È¡Ê¹ñÆâ¡¦³¤³°¡Ë¡×¤Î3»ö¶È¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°52Åï¤Î¥Ó¥ë¡¦½»Âð¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡Ê2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤È¡¢36¥ö½ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¡Ê2026Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤Ê¤ëÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤òÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë³«È¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
¹Êó¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÃ´Åö¡§Àî¾¡¡¦À¾ÅÄ
TEL¡§03-6435-8433
MAIL¡§koho@mori-trust.co.jp
