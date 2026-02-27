世界の家庭用医療機器市場は2032年までに631億2,600万米ドルに達し、年平均成長率6％を記録
家庭用医療機器（HME）は、個人の健康管理を自宅で簡単に行えるように設計されたさまざまな医療機器を指します。世界的に、家庭用医療機器の需要は急速に増加しており、2032年には市場規模が631億2,600万米ドルに達すると予測されています。2023年の市場規模は373億6,400万米ドルであり、予測期間（2024年から2032年）における年平均成長率（CAGR）は6％に達すると見込まれています。この成長は、特に高齢化社会の進展、慢性疾患の増加、及び患者の自己管理能力を高める需要に起因しています。
高齢化と慢性疾患の増加が市場成長を牽引
家庭用医療機器市場の成長には、いくつかの重要な要因が寄与しています。その中でも特に重要なのが、世界的な高齢化の進行と慢性疾患の増加です。高齢者は、医療機器を日常的に使用することが多いため、彼らの健康管理ニーズに対応する家庭用医療機器の需要が急速に高まっています。また、糖尿病、高血圧、心疾患、呼吸器系の障害などの慢性疾患を持つ人々が増加しており、これらの疾患は家庭での健康管理を不可欠なものにしています。特に、患者が自宅で病状をモニタリングし、治療を進めるための機器は、医療機関への依存を減少させる役割を果たしています。
家庭用医療機器の種類とその用途
家庭用医療機器は非常に多岐にわたります。最も一般的なカテゴリには、移動補助具、モニタリング機器、リハビリテーション機器が含まれます。移動補助具には車椅子、歩行器、松葉杖などがあり、これらは高齢者や身体的に不自由な人々が自宅内外での移動をサポートするために使用されます。これらのデバイスは患者の生活の質を大きく向上させ、家族や介護者の負担を軽減します。
また、血圧計、血糖値測定器、パルスオキシメーターなどのモニタリング機器も家庭用医療機器市場において重要な役割を果たしています。これらの機器は患者が自宅で自分の健康状態を管理するために使われ、特に高血圧や糖尿病患者にとって不可欠です。自宅で簡単に使用できるこれらのツールは、頻繁な病院訪問を避け、患者が自分の健康状態をより積極的に管理できるようにします。
さらに、呼吸器系に関連する機器も家庭用医療機器市場において重要なセグメントを形成しています。これには、CPAP装置や酸素濃縮器が含まれ、特に睡眠時無呼吸症候群や呼吸器疾患を持つ患者にとって必要不可欠な機器です。
市場の競争と主要企業
家庭用医療機器市場には多くの企業が参入しており、競争は激化しています。主要な企業には、Philips Healthcare、Omron Healthcare、Johnson & Johnson、Medtronic、GE Healthcareなどがあります。これらの企業は、技術革新と製品開発を積極的に行い、家庭用医療機器市場でのシェアを拡大しています。
特に、スマートデバイスの導入やAI技術を活用した製品開発が市場を牽引しており、消費者のニーズに応えるために製品の多様化が進んでいます。今後、技術の進化とともに、家庭用医療機器市場はさらに拡大することが予想されます。
主要企業のリスト：
● Abbott Laboratories
● B. Braun Melsungen AG
● Baxter International Inc
● General Electric Company (GE Healthcare)
● Invacare Corporation
● Medtronic PLC
● Johnson & Johnson (Depuy Synthes)
● Drive Devilbiss Healthcare
● Becton, Dickinson, And Company
