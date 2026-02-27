世界のお茶専門店 『LUPICIA』との共同企画 スマートフォン向けアプリゲーム『魔法使いの約束』オリジナルティー 「Spring Birthday Blend Tea」が3/5(木)12:00より販売
世界のお茶専門店 『LUPICIA（ルピシア）』との共同企画
スマートフォン向けアプリゲーム『魔法使いの約束』オリジナルティー
「Spring Birthday Blend Tea」が3/5(木)12:00より販売開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342766/images/bodyimage1】
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、世界のお茶専門店
「LUPICIA（ルピシア）※1」（所在地：北海道虻田郡ニセコ町、代表取締役社長：水口博喜）と共同企画し
た、アプリゲーム『魔法使いの約束※2』オリジナルティー「Spring Birthday Blend Tea」を販売致します。
オリジナルティー「Birthday Blend Tea」シリーズは、魔法使いたちの誕生日を祝う紅茶として全4回に渡り、季節ごとに展開いたします。
今回発売する「Spring Birthday Blend Tea」は、シリーズ第2弾として＜春＞をイメージしたオリジナル配合となります。軽やかなダージリンベースに、甘くジューシーな桃とチェリーの香りを効かせ、アクセントのクチナシがブーケのように春の訪れを感じさせるフレーバードティーです。
本商品は、3月～5月に誕生日を迎える「アーサー(3月9日)」「ラスティカ(3月19日)」「シノ(4月14日)」「オズ(4月27日)」「レノックス(5月16日)」「スノウ(5月29日)」「ホワイト(5月29日)」の全7種類のオリジナルラベル展開となっておりLUPICIA缶に20g入れ(2.5g×8包)となっております。※内容物は共通1種となります。
通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-／音アニ2号店※3」にて3月5日(木)12:00より販売開始致します。
※1 『LUPICIA（ルピシア）』
お茶にはたくさんの魅力があります。香りや味わいはもちろんのこと、安らぎの時間、あたたかな団らんなど、一杯のカップにはちいさな幸福がたくさん詰まっています。
「お茶の多彩な魅力を、大勢の人に伝えたい。」その思いで世界中のおいしいお茶をお届けしてきました。身近な存在でありながら、その背後には実に豊かで奥深い世界が広がっているお茶。ルピシアはその世界の水先案内人をつとめます。さあ、皆さんもお茶をめぐる楽しい冒険に出発しませんか？
■公式HP：https://www.lupicia.com/
■公式X：@LUPICIA_jp（https://twitter.com/LUPICIA_jp）
※2 『魔法使いの約束』とは
「初めまして、賢者様。ようこそ、壊れかけの世界へ」
700万ダウンロードを突破し、TVアニメも放送された魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム『魔法使いの約束』。
＜大いなる厄災＞からこの世界を救うため、魔法使いたちを導きましょう。
彼らがどんな「特性」を持ち、どんな姿に育つのか……全ては賢者様、あなた次第です。
異世界に召喚された1人の賢者と21人の賢者の魔法使いたちの物語。
特別な存在でありながらも、終わらない役目を背負った複雑で個性的な彼らの群像劇を描きます。
◎『魔法使いの約束』ゲーム公式サイト https://mahoyaku.com/
◎『魔法使いの約束』ゲーム公式X @mahoyaku_info
権利表記：(C)coly
※3 『ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-／音アニ2号店』
■公式サイト：https://onkyoanime-lifestyle.com
■公式X：@ONKYO_ANIME_2（https://twitter.com/ONKYO_ANIME_2）
■オリジナルティー 「Spring Birthday Blend Tea」
軽やかなダージリンベースに、甘くジューシーな桃とチェリーの香りを効かせ、アクセントのクチナシがブーケのように春の訪れを感じさせるフレーバードティー。
スマートフォン向けアプリゲーム『魔法使いの約束』オリジナルティー
「Spring Birthday Blend Tea」が3/5(木)12:00より販売開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342766/images/bodyimage1】
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、世界のお茶専門店
「LUPICIA（ルピシア）※1」（所在地：北海道虻田郡ニセコ町、代表取締役社長：水口博喜）と共同企画し
た、アプリゲーム『魔法使いの約束※2』オリジナルティー「Spring Birthday Blend Tea」を販売致します。
オリジナルティー「Birthday Blend Tea」シリーズは、魔法使いたちの誕生日を祝う紅茶として全4回に渡り、季節ごとに展開いたします。
今回発売する「Spring Birthday Blend Tea」は、シリーズ第2弾として＜春＞をイメージしたオリジナル配合となります。軽やかなダージリンベースに、甘くジューシーな桃とチェリーの香りを効かせ、アクセントのクチナシがブーケのように春の訪れを感じさせるフレーバードティーです。
本商品は、3月～5月に誕生日を迎える「アーサー(3月9日)」「ラスティカ(3月19日)」「シノ(4月14日)」「オズ(4月27日)」「レノックス(5月16日)」「スノウ(5月29日)」「ホワイト(5月29日)」の全7種類のオリジナルラベル展開となっておりLUPICIA缶に20g入れ(2.5g×8包)となっております。※内容物は共通1種となります。
通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-／音アニ2号店※3」にて3月5日(木)12:00より販売開始致します。
※1 『LUPICIA（ルピシア）』
お茶にはたくさんの魅力があります。香りや味わいはもちろんのこと、安らぎの時間、あたたかな団らんなど、一杯のカップにはちいさな幸福がたくさん詰まっています。
「お茶の多彩な魅力を、大勢の人に伝えたい。」その思いで世界中のおいしいお茶をお届けしてきました。身近な存在でありながら、その背後には実に豊かで奥深い世界が広がっているお茶。ルピシアはその世界の水先案内人をつとめます。さあ、皆さんもお茶をめぐる楽しい冒険に出発しませんか？
■公式HP：https://www.lupicia.com/
■公式X：@LUPICIA_jp（https://twitter.com/LUPICIA_jp）
※2 『魔法使いの約束』とは
「初めまして、賢者様。ようこそ、壊れかけの世界へ」
700万ダウンロードを突破し、TVアニメも放送された魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム『魔法使いの約束』。
＜大いなる厄災＞からこの世界を救うため、魔法使いたちを導きましょう。
彼らがどんな「特性」を持ち、どんな姿に育つのか……全ては賢者様、あなた次第です。
異世界に召喚された1人の賢者と21人の賢者の魔法使いたちの物語。
特別な存在でありながらも、終わらない役目を背負った複雑で個性的な彼らの群像劇を描きます。
◎『魔法使いの約束』ゲーム公式サイト https://mahoyaku.com/
◎『魔法使いの約束』ゲーム公式X @mahoyaku_info
権利表記：(C)coly
※3 『ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-／音アニ2号店』
■公式サイト：https://onkyoanime-lifestyle.com
■公式X：@ONKYO_ANIME_2（https://twitter.com/ONKYO_ANIME_2）
■オリジナルティー 「Spring Birthday Blend Tea」
軽やかなダージリンベースに、甘くジューシーな桃とチェリーの香りを効かせ、アクセントのクチナシがブーケのように春の訪れを感じさせるフレーバードティー。