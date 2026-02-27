【HERO′S Web最新刊】『気づいたら無双ゲームの悪役将軍だった件。～破滅ルートはぶっ壊す～』1巻2月27日発売！社畜ゲーマーが悪役将軍ゼオルグに転生！？話題の異世界ファンタジー！
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「HERO'S Web」にて連載している『気づいたら無双ゲームの悪役将軍だった件。～破滅ルートはぶっ壊す～』1巻（原作：謙虚なサークル 構成：村田真哉 作画：渡辺つよし）を、2026年2月27日(金)に発売いたします。
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342791/images/bodyimage1】
(C)謙虚なサークル 村田真哉 渡辺つよし / ヒーローズ
『気づいたら無双ゲームの悪役将軍だった件。～破滅ルートはぶっ壊す～』1巻
原作｜謙虚なサークル
構成｜村田真哉
作画｜渡辺つよし
出版年月日｜2026年2月27日(金)
ISBN｜978-4-86805-159-6
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
「最凶、社畜転生――」
ブラック企業で働く男は、残業後に無双ゲームをプレイしていると、
謎の画面が現れ、気づいたら悪役将軍・ゼオルグとなっていた！
このままでは勇者に討たれ、破滅する運命が待っている…。
だが、現代日本の“地獄”を生き抜いてきた彼は、どんな事態にも動じない！
「ゲーム知識」と「社畜スキル」を武器に、理不尽な運命も破滅ルートもすべてぶっ壊す…!?
■特典情報
刊行を記念し、応援書店様にて購入者限定特典を配布いたします。
メロンブックス様・電子書店様共通特典
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342791/images/bodyimage2】
※購入特典は原則、店頭にてお買い上げいただいた方に配布されます。
各書店様のECサイトでご購入いただいた場合に特典が付かない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。
◆HERO'S Web（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズというそれぞれ特色の違う3つのレーベルがおくる毎日12時更新のWebマンガサイト。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
