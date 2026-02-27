【HERO′S Web最新刊】『気づいたら無双ゲームの悪役将軍だった件。～破滅ルートはぶっ壊す～』1巻2月27日発売！社畜ゲーマーが悪役将軍ゼオルグに転生！？話題の異世界ファンタジー！

【HERO′S Web最新刊】『気づいたら無双ゲームの悪役将軍だった件。～破滅ルートはぶっ壊す～』1巻2月27日発売！社畜ゲーマーが悪役将軍ゼオルグに転生！？話題の異世界ファンタジー！