食品用ATP蛍光検出器の世界市場2026年、グローバル市場規模（携型型、据置型）・分析レポートを発表
2026年2月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「食品用ATP蛍光検出器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、食品用ATP蛍光検出器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の食品用ATP蛍光検出器市場規模は2024年に188百万米ドルと評価されています。市場は拡大を続け、2031年には309百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は7.4%です。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場の競争構造、地域経済の動向、供給網の安定性に与える影響を分析しています。通商環境や規制対応の変化は、機器価格、部材調達、販売網の構成に影響し、地域別の競争力にも波及します。
________________________________________
製品概要と役割
ATP蛍光検出器は、食品産業において表面や液体中の微生物汚染の可能性を短時間で把握するための専用装置です。食品試料に含まれるATPの量を測定し、清浄度や衛生状態を数分で定量的に示します。ATPはすべての生物細胞に存在する主要なエネルギー分子であるため、その検出は細菌などの生物由来汚染の存在を示す指標になり得ます。
この装置により、清掃の有効性確認や衛生管理の標準化が進み、清掃工程の最適化にもつながります。食品製造や流通の現場では、衛生不備による品質事故のリスク低減が重要であり、迅速検査の需要が市場拡大を後押ししています。
________________________________________
市場構造と競争環境
本レポートは、2020年から2031年までの市場規模を、消費額、販売数量、平均販売価格の観点から分析しています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、販売形態別に定量および定性の両面から整理し、需給動向や競争状況、需要変化の要因を明らかにしています。
主要企業として、Neogen、Hygiena、Kikkoman、Merck、Creative Diagnostics、Berthold Technologies、Charm Sciences、Ruhof、LuminUltra、Hengmei Technology、Xi'an Tianlong、Qingdao Lubo、Ningbo Meicheng、Shandong Meizhengなどが挙げられています。
各社の売上高、販売数量、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最近の動向を比較し、2025年時点の市場占有率推計を提示しています。測定の再現性、操作性、検査時間、消耗品供給体制、導入後サポートが競争力の重要要素です。
________________________________________
市場区分と地域分析
製品タイプ別では、携帯型と据置型に分類されています。携帯型は現場での即時測定に適し、点検頻度を高めやすい一方、据置型は管理拠点での運用や一定量の検体処理に向く傾向があります。
販売形態別では、オンライン販売とオフライン販売に分かれています。オンライン販売は比較検討の容易さが利点となり、オフライン販売は導入支援や保守対応を含む提案型販売が強みになります。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象です。北米および欧州では衛生管理基準の厳格化が需要を支え、アジア太平洋地域では食品産業の拡大と品質管理体制の整備が成長要因となります。
________________________________________
市場動向と将来展望
市場成長の主な要因は、食品安全への関心の高まり、衛生管理の可視化ニーズ、迅速検査による工程管理の効率化です。一方で、導入コスト負担、運用教育の必要性、消耗品コストは制約要因となり得ます。
