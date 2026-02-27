アニメイト通販「くじメイト」から 『嫌がってるキミが好き』のオンラインくじが登場！ 鬼山瑞樹先生による新規描き下ろしイラストを使用した景品にもご注目♪
アニメイト通販の「くじメイト」に、『嫌がってるキミが好き』のオンラインくじが登場です！
今回の「くじメイト」のために、鬼山瑞樹先生に描き下ろしていただいた、病みかわファッションに身を包んだ“みこと&まこと”の新規描き下ろしイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【『嫌がってるキミが好き』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342764/images/bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A賞》 B2タペストリー(全1種) /2%
《B賞》 オリジナル巾着（全1種）/5%
《C賞》 アクリルビジュアルボード（全2種からランダム）/12%
《D賞》 ミニ色紙（全6種からランダム）/33%
《E賞》 缶バッジ（全8種からランダム）/48%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342764/images/bodyimage2】
＼『嫌がってるキミが好き』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【フォト風カード(全3種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342764/images/bodyimage3】
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 B2タペストリー(全1種)
描き下ろしイラストを使用した“B2タペストリー”です。
鬼山瑞樹先生の素敵なイラストが大迫力で楽しめます！
・素材：スエード
・サイズ：B2サイズ（約W515mm×H728mm以内）
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 オリジナル巾着（全1種）
みことの部屋のいちごカーペットをイメージした“オリジナル巾着”です。
小物入れにバッチリなサイズです！
・素材：ポリエステルスエード
・サイズ：約W160mm?H180mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 アクリルビジュアルボード（全2種からランダム）
描き下ろしイラストとカラーイラストを使用した“アクリルビジュアルボード”です。
美麗なイラストをお手元でじっくり楽しめます♪
・素材：アクリル
・サイズ：約W105mm×H148mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》 ミニ色紙（全6種からランダム）
描き下ろしイラストやカラーイラストを使用した“ミニ色紙”です！
思わずコレクションしたくなっちゃいますね！
・素材：紙
・サイズ：約W120mm×H135mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 缶バッジ（全8種からランダム）
描き下ろしイラストやカラーイラストなどを使用した“缶バッジ”です！
どの缶バッジも“イヤキミ“の魅力をぎゅっと詰め込んだデザインとなっております♪
・素材：紙、PP、金属
・サイズ：直径 約57mm
----------------------------------------------------------------------------
【『嫌がってるキミが好き』くじメイト実施概要】
開催期間：2026年2月27日(金)12：00～2026年3月29日（日）23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2026年6月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3400620/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
