三重県菰野町で「ジオウェルネスラリー」を開催

三重県菰野町は、鈴鹿山脈の雄大な山々と深い森林に抱かれた、美しい自然の町です。古くから登山や自然散策が親しまれ、山麓には名湯として知られる湯の山温泉が湧くなど、人々に安らぎを与えてきました。

菰野町では、こうした地域の本質的な魅力をより深く体感してもらうため、

「ジオ（大地）」×「ウェルネス（癒し）」をテーマにした「ジオウェルネスラリー」を開催します。









本企画は、町内に点在する山や奇岩などのジオスポットを巡りながら、自然の力を感じ、心と体を整える“ジオウェルネス”な体験ができるデジタルスタンプラリーです。

■開催期間

2026年2月10日～2027年2月9日

■ ジオウェルネスラリーの楽しみ方

指定されたジオスポットを巡ってスタンプを集めると、町内の協力店で使える割引やプレゼントなどの特典を受け取ることができます。

スタンプスポットは、

・登山やハイキングが好きな方

・観光で訪れた方

・自然を気軽に楽しみたい方

どなたでも参加しやすいポイントを厳選。

自然を感じながら、菰野町の魅力的なお店やサービスにも出会える企画です。

五感で味わうジオの魅力と、参加者限定の特典をぜひお楽しみください。

■ デジタルスタンプラリー参加方法

① アプリをダウンロード

②アプリを起動し、「菰野ジオウェルネスラリー」をタップ

③「参加する」ボタンをタップ

④「スタンプカード」画面に切り替わり、参加設定完了

■ デジタルスタンプラリー利用方法

①ジオスポットを巡り、スタンプを取得

②スタンプ5個ごとに特典を付与（5個・10個・15個達成時）

特典利用時は、店舗スタッフの前で消し込み作業を行ってください

※スタッフ確認前に消し込みを行った場合、特典は無効となりますのでご注意ください。

■ ジオスポット・特典について

ジオスポット一覧、特典内容の詳細は、こちらの特設サイトをご確認ください。

■主催・お問い合わせ：

菰野町 観光産業課観光商工推進室

TEL:059-391-1129

大地の記憶に触れ、心と体をととのえる。

菰野町ならではの「ジオウェルネス」な旅を、ぜひこの機会に体験してみてください。



