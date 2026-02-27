レポートオーシャン株式会社プレスリリース:アジア太平洋中古車ファイナンス市場はデジタル融資変革を背景に堅調な年平均成長率（CAGR）8.77％で拡大し2033年までに862億米ドル規模へ加速する見込み
アジア太平洋中古車ファイナンス市場は、2024年の404億米ドルから2033年には862億米ドルに大幅に拡大する見込みであり、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）は8.77％に達すると予測されています。この市場は、中古車の購入を促進するために提供される金融サービスを含んでおり、銀行、信用組合、ディーラー、その他の金融機関などが提供するローン、クレジット、ファイナンスオプションが含まれます。地域内での車両所有の増加と、収入の増加および有利なファイナンスオプションが市場の成長を後押ししています。
市場の推進要因: 車両所有の増加
アジア太平洋地域全体での車両所有の増加は、中古車ファイナンス市場の成長において重要な役割を果たしています。特に、低所得および中所得経済圏では、収入の増加とインフラの改善により車両所有が急速に増加しています。特に中国は、政府のインセンティブと急成長する中間層によって、車両所有の大幅な増加を見てきました。2023年時点で、中国には4億3500万台の車両があり、そのうち3億3600万台が乗用車および商業車両です。特に発展途上国での車両所有の急増は、中古車ファイナンス市場にとって有利な環境を作り出しており、市場の拡大を促進しています。
市場の課題: 中古車の価格変動
アジア太平洋中古車ファイナンス市場対する主要な課題は、中古車の価格の変動です。経済の変動、車両の状態の違い、市場需要の変化などがこの不安定性に寄与しており、買い手と貸し手の両方にとって不確実性を生み出しています。価格の変動は、潜在的な購入者が購入を決断するのをためらわせ、貸し手がファイナンスオプションを提供する際に慎重になる可能性があります。その結果、価格の変動は市場の成長を制限する可能性があり、その影響を軽減し、ファイナンス契約の安定性を高めるための革新的な戦略が必要です。
市場の機会: 手頃な価格の車両に対する需要の増加
アジア太平洋地域での手頃な価格の車両に対する需要は、市場の主要な推進要因です。ノンバンク金融機関（NBFC）、プライベートバンク、およびオリジナル機器メーカー（OEM）による中古車向けの多様なファイナンスソリューションの提供が、この需要に対応しています。中古車ファイナンスサービスへのアクセスが容易であり、金利は通常13％から15％の範囲で提供されており、これがサービスの採用をさらに促進しています。インドのような国々では、中古車市場が新車市場の約1.3倍の規模を誇っており、成長の見通しは非常に有望であり、金融機関やOEMにとって多くの機会を提供しています。
セグメンテーションの洞察: ボディスタイルタイプ
2024年、ハッチバックセグメントはアジア太平洋地域の中古車ファイナンス市場で収益面で支配的な役割を果たしました。ハッチバックは、手頃な価格と優れた性能を提供しており、特にCOVID-19パンデミック時にはコスト効果の高い車両への需要が急増しました。このセグメントの魅力は、低い税率とセダンに匹敵する快適さにあり、消費者の間で好まれる選択肢となっています。この傾向は今後も続くと予想され、ハッチバック市場はファイナンスオプションの増加とデジタル車両購入の傾向が拡大することでさらに成長する見込みです。
