NOK、S&P Global社「The Sustainability Yearbook 2026」の「Yearbook Member」に２年連続選定

NOK株式会社(本社：東京都港区芝大門、代表取締役 社長執行役員 グループCEO：鶴 正雄、以下「NOK」)は、世界的な調査・評価機関であるS&P Global社が発行する「The Sustainability Yearbook 2026」の「自動車部品業界（Auto Components）」において、上位15%以内の評価スコアを獲得した企業として「Yearbook Member」に選定されました。NOKが「Yearbook Member」に選定されるのは、2025年に続き2度目です。

S&P Global社は、世界の企業を対象に、環境、社会、経済・ガバナンスの側面からサステナビリティの取り組みを独自の「S&P CSAスコア」にて評価しています。今年は評価対象9,200社以上のうち、848社が「Yearbook Member」に選定されました。

NOKグループでは、これまでもサステナビリティ活動を継続的に推進しており、環境・社会・ガバナンス（ESG）の各分野における取り組みの拡充を進めています。環境面では、環境パフォーマンスデータの第三者検証の取得範囲を拡大するとともに、TCFDに基づくシナリオ分析を更新しました。社会面・ガバナンス面では、人財育成プログラムの内容を充実したほか、SAQ（自己評価質問票）の実施や教育支援、人権デュー・ディリジェンスの展開など、サプライヤーエンゲージメント活動をさらに強化しています。今後も、こうした取り組みの実効性の向上と情報開示の拡充に努めます。

NOKグループは、事業活動から生じる環境への影響を抑えながら、独自の技術を追求し、環境負荷低減に資する製品をグローバルに提供しています。「Essential Core Manufacturing ― 社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を実現し、社会における「安全」と「快適」を支えるとともに、持続可能な社会の実現に貢献しています。今後もサステナビリティ活動をさらに推進し、企業価値の向上に努めてまいります。

【参考情報】

・S&P Global社「The Sustainability Yearbook 2026」について

https://www.spglobal.com/sustainable1/en/csa/yearbook

・NOK 統合報告書2025

https://www.nokgrp.com/ir/integrated/

・NOK ESGデータブック2025

https://www.nokgrp.com/assets/images/sustainability/esg_databook_2025.pdf

■NOK株式会社

NOKグループは「Essential Core Manufacturing ― 社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を掲げ、豊かな社会の根幹となる「安全」と「快適」を支えています。 15の国と地域に所在する約38,000人で、積み重ねた基礎研究に基づく製品開発、高品質での大量・安定生産を実現しています。 自動車をはじめとするモビリティ、PCやスマートフォンに代表される電子機器、OA機器、医療・ヘルスケア機器、産業用ロボット、そして人工衛星など、あらゆる産業分野に技術・製品を提供し続けます。