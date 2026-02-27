いちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」(運営：株式会社村の駅)は、施設内のBonBonBERRY cafeにて、「静岡いちごの食べ放題」を2026年3月1日(日)から3月31日(火)までの1か月間開催いたします。

昨年も反響の大きかった「いちごの食べ放題」。いちごが最盛期を迎える今だからこそ、より多くのお客様にお腹いっぱいいちごを楽しんでいただきたいという気持ちを込めて、パワーアップして帰ってきました！今年は「いちごの食べ放題」をご注文いただいたお客様全員に〈練乳・チョコソース1カップ〉をお付けいたします。ぜひ、当店自慢のスイーツと共に、お席で気軽に楽しめるいちごの食べ放題をお楽しみくださいませ。





いちごの食べ放題2026 ※写真はイメージです





■今が旬！静岡県のいちごについて

「いちご」は、お茶やみかんと共に、静岡県を代表する特産物です。その中でも、当店で主に取り扱っているのは「紅ほっぺ」。静岡生まれの品種で、鮮やかな紅色に染まった、甘酸っぱくて香りも華やかな美しい形が特徴です。





※使用するいちごの品種は仕入れ状況により異なります。





静岡生まれの品種「紅ほっぺ」





■静岡県産いちごをおなかいっぱい！座って楽しめる「いちご食べ放題」

紅ほっぺやきらぴ香などの静岡県産いちごを、カフェの席で気軽に、好きなだけお楽しみいただける人気企画！そのまま食べるのはもちろん、練乳やチョコソースにつけたり、いちごスイーツと一緒に楽しんだり。お気に入りの楽しみ方をぜひ見つけてください！その日の入荷状況に合わせ、品種は日替わりでご提供いたします。





「紅ほっぺ」

いちご本来の甘酸っぱさを味わえる、果肉まで鮮やかな紅色が特徴の美しいツヤのあるいちご。

「きらぴ香」

フルーティーで品のよい甘味と香りが特徴の、きらきらと宝石のような輝きを持ついちご。





静岡いちごが食べ放題！

練乳やチョコソースと一緒に楽しめる！





【いちご食べ放題プラン】(制限時間45分・練乳＆チョコソース1カップ付き)

＜単品価格＞

・一般 3,500円(税込)

・幼児[3～6歳(小学生)未満] 1,700円(税込)

※「いちご食べ放題」のみの料金となります。





＜セット料金＞

・一般 1,800円(税込)

・幼児[3～6歳(小学生)未満] 1,000円(税込)

※カフェにて1200円以上のメニューのご注文が必要となります。

※ドリンク単品、スイーツ＆ドリンクセットは対象外です。





※入荷状況等により、提供品種・量は時期によって異なります。

※予告なく当日の提供を終了する場合がございますのでご了承ください。









■3種のいちごを食べ比べできる！スイーツプレートも登場

2月20日(金)より、3品種のいちごと3種のスイーツを食べ比べできるスイーツプレートが好評販売中！3品種のいちごをそれぞれの特徴に合わせ、ショートケーキ・いちごのタルト・いちごのミルフィーユに仕立てました。品種ごとに異なるいちごの魅力を1プレートで味わい尽くせる、いちご好きな方におすすめしたい一品です。





品種食べ比べスイーツプレート





品種食べ比べスイーツプレート 【BonBonBERRY cafe 限定】

価格 ： 1,700円(税込)

アレルギー： 乳成分・卵・小麦・アーモンド・ゼラチン・大豆

※入荷状況等の影響で提供品種は日によって異なります。









■人気のお土産が春限定の掛け紙で登場！

人気のお土産「いちごのバウムクーヘン」「あかいろいちごのラングドシャ」が、春限定の掛け紙をかけて登場いたします！県内で見頃を迎えている早咲きの河津桜をイメージし、桜といちごをキュートに散りばめた春らしいデザインに。爽やかな春の訪れを、いちごと共にお楽しみください。





人気のお土産も、春の装いに！





■「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」について

“もっと「いちご」が好きになる。”をコンセプトにした、一年を通して美味しいいちごが食べられるいちご専門店です。いちごの販売はもちろん、いちごスイーツやいちごジャム、いちごを使ったパンや調味料など、いちごを素材にした幅広いラインナップを揃えています。





道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory





■店舗概要

所在地 ： 静岡県伊豆の国市田京195-2

TEL ： 0558-99-9300

定休日 ： なし

営業時間： お土産コーナー9：00～17：00

ボンボンベリーカフェ10:00～17:00(イートイン16:00 L.O.)





公式HP(いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory)： http://www.izu-ichigo.com

公式HP(道の駅 伊豆のへそ)： http://www.izunoheso.com

公式Instagram： https://www.instagram.com/ichigofactory/









■会社概要

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容 ： 農産物直売所運営・販売

公式サイト： http://www.muranoeki.com/