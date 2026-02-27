これまでシーズンカタログ用にさまざまなアーティストとのコラボレーションアイテムを製品見本として制作してきたUnited Athle(ユナイテッドアスレ)が、河村康輔とともに、“仲間と出かける”をテーマにグラフィックをTシャツを制作しました。

新作Tシャツは、3月5日から店舗で限定配布され、3月7日から特設WEBサイトでもセット販売されます。





United Athle 河村康輔 KV





撮影は原宿の喧騒から離れた老舗蕎麦屋「ほそ島や」で行われ、河村康輔にくわえ、日頃から親交のあるBOUNTY HUNTERのヒカル氏、Hombre NinoのYoppi氏、そしてグラフィックデザイナーの横川ひとみ氏も参加し花を添えました。

「ほそ島や」では3月5日(木)からシルクスクリーンポスターが店内掲出されるほか、注文したお客様には限定数にて、Tシャツ各種が先着順で配布されます(※条件あり)。

さらに、3月7日(土)からは特設ウェブサイトでシルクスクリーンポスターとTシャツのセットが限定数で販売される予定です。









■商品詳細





Kosuke Kawamura Collage T-Shirt 01 /White

Kosuke Kawamura Collage T-Shirt 01 /Grey

Kosuke Kawamura Collage T-Shirt 02 /White

Kosuke Kawamura Collage T-Shirt 02 /Grey

Kosuke Kawamura シルクスクリーンポスター (250×250mm／額装なし・サインなし)





シルクスクリーンポスター

(250×250mm／額装なし・サインなし)









■配布概要

店舗名 ： ほそ島や

配布日時： 2026年3月5日(木) 営業開始～無くなり次第終了

所在地 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-29-8さかえビル1F

※ご注文時に「United Athleの記事を見た旨」を伝えて頂く事が条件となります









■WEB販売詳細

「LIMITED WEB STORE」by United Athle

販売日時： 2026年3月7日(土)12時～3月21日(土)12時

販売URL ： https://collab.theshop.jp

販売価格： 5,500円(税込)＋送料別途

※Tシャツとシルクスクリーンポスターセット価格









■河村 康輔(Kosuke Kawamura)





河村康輔





コラージュアーティスト/ グラフィックデザイナー

シュレッダーコラージュを代名詞に、さまざまな媒体のデザインやアートディレクションを手掛ける。

国内外での個展やグループ展への参加、アパレルブランドへのグラフィック提供など、その活動は多岐にわたる。

2022年より『UT』のクリエイティブ・ディレクターに就任。

Instagram @kosukekawamura









■United Athle(ユナイテッドアスレ)

『豊富な種類と確かな品質』

90年以上の歴史をもつブランク(無地)アパレルブランド。“タフでなければ、製品ではない”という創業からの伝統により、ヘヴィーデューティーなものづくりで、高い品質を誇る。Tシャツをはじめとする150を超えるバリエーションは、選ぶ楽しさを提供。シンプルなものだからこそ、シルエットや着心地、縫製にまで徹底的にこだわり、時代に合ったデザインで長く愛される製品づくりを目指している。





Collaboration Page ： https://united-athle.jp/lookbook/collaboration/kosuke_kawamura/

2026SSLook ： https://united-athle.jp/lookbook/collection/2026ss/