バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『魔法つかいプリキュア！』より大人向けなりきり玩具「Pretty Memories魔法つかいプリキュア！ リンクルステッキ」(6,930円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年2月27日(金)16時に開始いたします。(発売元:株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000243028/?rt=pr





Pretty Memories魔法つかいプリキュア！ リンクルステッキ





■商品特長

プリキュアシリーズの作中に登場するアイテムを、より美しく、プリティに再現した復刻玩具のシリーズ「Pretty Memories」。

その第7弾として、2016年に放送された『魔法つかいプリキュア！』が放送10周年を迎えることを記念し、作中の変身アイテム「リンクルステッキ」を大人向けのなりきり仕様で商品化します。





本商品は、劇中の金魔法(合体技)あそびを完全再現。作中のシーンを忠実に再現することが可能です。

外観は放送当時のデザインの再現にこだわりました。本体に魔法の杖をセットすると、先端のLEDが発光。リンクルストーンにはキラキラのメッキ塗装を使用しており、洗練されたデザインを追求しました。





音声は、変身セリフや金魔法(合体技)セリフ、キャラクターのおしゃべり音声も多数収録しました。

キュアミラクル、キュアマジカルのリンクルステッキで必殺技「プリキュア・ダイアモンド・エターナル」を発動することができます。





また、ルビー、サファイア、トパーズのボイスも収録。

劇中のさまざまなシーンを再現することができます。





さらに、10周年を記念した特別なボイスを新規収録。キュアミラクル、キュアマジカル、キュアフェリーチェ、モフルンの、この商品だけのオリジナル音声を約15種類以上お楽しみいただけます。





本商品の発売を記念し、作品のキャストメンバーである高橋李依さん、堀江由衣さん、早見沙織さん、齋藤彩夏さんへのスペシャルインタビューを実施しました。

商品ページではインタビューコメントを掲載中です。





Pretty Memories魔法つかいプリキュア！ リンクルステッキ(イメージ)

Pretty Memories魔法つかいプリキュア！ リンクルステッキ(リンクルストーン ダイヤ)





■商品概要

・商品名 ：Pretty Memories魔法つかいプリキュア！ リンクルステッキ

( https://p-bandai.jp/item/item-1000243028/?rt=pr )

・価格 ：6,930円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：リンクルステッキ本体…1

魔法の杖…2本

リンクルストーン ダイヤ…1

・商品サイズ：H約338mm×W約44.5mm×D約52mm

・対象年齢 ：15才以上

・電池 ：単4電池×3(別売り)

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年2月27日(金)16時～2026年4月20日(月)23時予定

・商品お届け：2026年8月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)東映アニメーション





