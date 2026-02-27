株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、2025年4月に10周年を迎えたゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！ Bright me up!!』の大型リアルイベント〈あんスタ10thフェス〉にて、「あんさんぶるスターズ！！×GiGOキャンペーン」を開催いたします。本キャンペーンは2026年3月15日(日)より、GiGO総本店・GiGO池袋1号館・GiGO池袋3号館の3店舗にて先行開催し、その後、全国のGiGOグループの店舗にて順次展開してまいります。

開催概要

■開催期間：2026年3月15日(日)～2026年4月30日(木)※全国展開の日程は後日お知らせいたします。■開催店舗：GiGO総本店、GiGO池袋1号館、GiGO池袋3号館■開催内容：・オリジナル景品の展開・マストバイキャンペーン・スタンドパネル＆ラッピングクレーンゲームの設置

オリジナル景品

キャンペーンに合わせて、クレーンゲーム専用のオリジナル景品が先行登場いたします。

■2026年3月15日(日)より登場予定

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはイメージです。

マストバイキャンペーン

■対象店舗：GiGO総本店、GiGO池袋1号館、GiGO池袋3号館■キャンペーン内容：対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円投入で、「箔押しポストカード」をA(全9種)もしくはB(全8種)のどちらかをお選びいただき、ランダムで1枚進呈いたします。

【A】fine、流星隊、Eden、2wink、UNDEAD、MaM、Special for Princess!、MELLOW DEAR US、Jin＆Akiomi(全9種)【B】Trickstar、ALKALOID、Valkyrie、Crazy:B、Ra*bits、紅月、Knights、Switch(全8種)※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。※数量限定。なくなり次第、終了となります。

スタンドパネル＆ラッピングクレーンゲーム

キャンペーン期間中、総勢60名のスタンドパネルを展示いたします。さらに、アイドルたちのラッピングクレーンゲームが17台登場いたします。■開催店舗：GiGO総本店■開催期間：2026年3月15日(日)～2026年4月30日(木)東京都豊島区東池袋1-13-6 ロクマルゲートIKEBUKURO B1～3F■店舗X：https://x.com/GiGO_Sohonten

あんスタ10thフェスとは？

『あんさんぶるスターズ！！』10周年を記念して実施される、池袋エリアを大規模に活用した大型リアルイベント。■特設サイト：https://ensemble-stars.jp/10th_fes/

著作権表記

©2014-2019 Happy Elements K.K©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

キャンペーン特設ページ

https://campaign.gendagigo.jp/2603/ensemble-stars/