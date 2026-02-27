株式会社タイプツー（本社：東京都台東区）は、2026年3月1日（日）にTOKYO NODE HALLで開催される「VIRTUA FIGHTER Open Championship グローバルファイナル」の会場にて、現在発売中のバーチャファイター関連3製品を委託販売いたします。 本大会は、セガが主催する「バーチャファイター」シリーズ初の公式グローバル大会です。優勝者には賞金100,000米ドルに加え、弊社より発売中の『バーチャファイター ゲーミングコントローラー』などが進呈されます。会場では大会観戦※のほか、飲食・物販コーナーや『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. WorldStage』体験プレイコーナーなど、多彩なコンテンツをお楽しみいただけます。※会場内観覧は事前登録制となります。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【物販情報】

アパレルブランド「S◯XSOCKS（ソックスソックス）」ブースにて、下記3製品を販売いたします。・『バーチャファイター ゲーミングコントローラー PRO-4（PC用）』 https://www.type2.co.jp/products/vf/・『バーチャファイター ゲーミングコントローラー PRO-6（PC用）』 https://www.type2.co.jp/products/vf/cp6・『バーチャファイター コントローラー収納ケース』 https://www.type2.co.jp/products/vf/cc

【体験プレイコーナー情報】

弊社協賛のミニトーナメント大会＜JUST TOURNAMENT＞ が開催されます。本イベントは、45秒・1ラウンド1本勝負のトーナメント形式で行われます。出場希望者は、各回開始20分前までに体験プレイコーナーへお集まりください。抽選により16名を選出いたします。当日来場者ならどなたでも参加可能です。腕に覚えのある方も、挑戦してみたい方も、ぜひご参加ください。【開催時間】 12：30／14：20 ※20分前より受付開始

《VIRTUA FIGHTER Open Championship グローバルファイナル概要》

開催日：2026年3月1日（日）10:00～会場：TOKYO NODE HALL（虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F～47F）入場料：無料 ※ホール内での観覧は 事前登録 が必要です大会HP：https://virtua-fighter.com/jp/championship/globalfinals

会社概要

株式会社タイプツー〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番9号【公式ホームページ】https://www.type2.co.jp/【公式X】https://x.com/type2_official【公式インスタグラム】https://www.instagram.com/type2_insta/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社タイプツー 広報担当：type2-pr@type2.co.jp

一般のお客様からのお問い合わせ先

株式会社タイプツー ユーザーサポートhttps://www.type2.co.jp/contact/※24時間受付。 弊社営業時間（土日祝日を除く10:00-18:00） に順次返信いたします。