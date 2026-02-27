日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）は、アニメーション制作・ライセンス展開を行う「ラスカル」のイラストを、教育・保育に関わる機関に向けて無償で提供するサービスを開始いたします。これに伴い、2026年2月27日（金）、無償イラスト配布サービス「ラスカルイラストの森」のサイトをオープンいたしました。

日本アニメーション株式会社では、「人間性の涵養（かんよう）に寄与するアニメーション作り」という経営理念のもと、子どもたちに寄り添う作品制作に邁進してまいりました。

その一環として、子どもたちの健やかな成長を支援する、「ラスカルイラストの森」を公開。

本サービスでは、好奇心旺盛で何事にも挑戦する「ラスカル」のぬりえやイラスト素材など、200種類以上のコンテンツを提供いたします。

幼稚園・保育園・認定こども園・児童館・小学校・学童保育・図書館・小児医療機関・公民館や生涯学習センターなどの子ども用スペース・子ども食堂などに於いて、所定の利用規約およびご使用ルールを遵守いただくことで、教育施設や公共施設などの対象施設内における活動に、幅広くご活用いただけます。

本事業は、より多くの方々に作品の世界観に触れていただく機会を創出し、教育・保育の現場をはじめ、子どもを取り巻く環境に貢献することを目指しております。

【ラスカルイラストの森】

https://rascal-illustration-forest.net/

【提供素材について】

○ぬりえ・おえかき素材

○工作素材

○知育素材

○マナーポスター・掲示物

○おたよりカット（給食献立使用例）

参考資料

【ラスカルとは】

1977年に「世界名作劇場」シリーズの3作目として製作・放送されたTVアニメ「あらいぐまラスカル」のキャラクター。2027年には放送50周年を迎えます。チャームポイントであるしましまのしっぽが愛らしいその姿は幅広い世代の心をつかんでいます。かわいらしくデフォルメされたラスカルは、デジタルコンテンツやSNSを中心に活躍しており、ジャンル問わず様々なコラボをこなす人気キャラクターとなりました。

「ラスカル」の最新情報はこちらから

Webサイト https://www.araiguma-rascal.com/

X https://x.com/Rascal_tweet

公式LINEアカウント 「@rascal」で検索

＜本件に関するお問い合わせ先＞

日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方

E-mail：pr-NA@nippon-animation.co.jp

画像掲載の際は以下のコピーライトを記載いただきますようお願い申し上げます。

「© NIPPON ANIMATION CO., LTD.」