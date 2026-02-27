ヴァイオリニストの高嶋ちさ子と、高嶋自身がプロデュースをする女性ヴァイオリン・アンサンブル「12人のヴァイオリニスト」の結成20周年を記念した大規模全国ツアー「FJネクスト Presents ～結成20周年記念～ 高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト コンサートツアー2026～2027」の開催が決定しました。

高嶋ちさ子は、6歳からヴァイオリンを始め、これまでに徳永二男、江藤俊哉、ショーコ・アキ・アールの各氏に師事。桐朋学園大学を経て、1994年にイェール大学音楽学部大学院修士課程アーティスト・ディプロマコースを卒業。同年、マイアミのオーケストラ「ニュー・ワールド・シンフォニー」に入団して翌1995年にCDデビューしました。1997年に日本に拠点を移した後は、テレビ番組での活躍に加え、年間100公演近くのコンサート活動を精力的に展開。フジテレビの軽部真一アナとの共同プロデュースによる「めざましクラシックス」をはじめ、「Super Cellists」や「カジュアルクラシックス コンサート」など、クラシック音楽をより身近に感じることのできるコンサートを数多く企画しています。その中でも「12人のヴァイオリニスト」は、高嶋自身のソロデビュー10周年のタイミングで、“観ても、聴いても、美しく、楽しい ヴァイオリンアンサンブル”をコンセプトにして立ち上げ、2006年の初コンサート以来、数多くの公演を行なっています。メンバーはそれぞれ、国内外のコンクール受賞歴やオーケストラや室内楽の経験も豊富で、ソロでもアンサンブルでも高い表現力で聴かせる演奏技術を持っています。“12本のヴァイオリン”という個性もしっかりと活かし、12人ならではの華麗な音色で、クラシック音楽の魅力を新たな形で伝えています。今回発表された「FJネクスト Presents ～結成20周年記念～ 高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト コンサートツアー2026～2027」は、これまでの活動史上最大規模となるツアーで、全都道府県を網羅する日本一周コンサートとなります。各会場で、高嶋ちさ子と12人のヴァイオリニストによるベストプログラムを披露し、演奏曲目は、クラシックの名曲から映画音楽、さらにはポピュラー曲など、多彩なジャンルを盛り込んだ内容になる予定です。ツアーの皮切りは2026年6月24日（水）の千葉・浦安市文化会館 大ホール。そして2026年内に留まらず、2027年も1月16日(土)の大分・iichikoグランシアタから始まり、2月28日（日）の沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟まで、全国56公演が発表され、約10万人の動員が予想されています。高嶋ちさ子オフィシャルホームページでは、2月27日（金）12:00より、チケット先行予約を受付中です。クラシック音楽を含めた音楽の世界、そしてヴァイオリンという楽器の魅力がたっぷりと味わえるコンサートをぜひご体感ください。

＜高嶋ちさ子 コメント＞

20年前に始めたこのプロジェクトが、ついに全国47都道府県を巡るツアーを行えることになりました。支えてくださった皆さまへの感謝を込めて、一人でも多くのお客さまにヴァイオリンの魅力を届けたいと思います。初めてお会いできる地域の皆様、そしていつも応援してくださる皆様、ぜひ会場でお会いしましょう！

【公演概要】

FJネクスト Presents～結成20周年記念～高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト コンサートツアー 2026～2027■出演者：高嶋ちさ子、12人のヴァイオリニスト、近藤亜紀（ピアノ）■チケット料金：全席指定 8,000円（税込）*入場年齢制限は各地により異なります■オフィシャルホームページ・チケット先行受付（抽選）：受付期間：2月27日（金）12:00～3月15日（日）23:59受付URL：https://l-tike.com/st1/takashimachisako2627-hp■公演日程：2026年6月24日（水） 千葉 浦安市文化会館 大ホール6月25日（木） 徳島 あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）6月27日（土） 大阪 フェスティバルホール6月28日（日） 和歌山 和歌山県民文化会館 大ホール7月1日（水） 東京 NHKホール7月11日（土） 奈良 なら100年会館 大ホール7月17日（金） 熊本 熊本県立劇場 コンサートホール7月19日（日） 佐賀 ミズ ウェルビー ホール（佐賀市文化会館）7月20日（月・祝） 長崎 アルカス佐世保 大ホール7月23日（木） 神奈川 横浜みなとみらいホール 大ホール7月25日（土） 滋賀 大津市民会館 大ホール7月26日（日） 島根 出雲市民会館 大ホール9月4日（金） 鹿児島 宝山ホール9月6日（日） 東京 NHKホール9月16日（水） 茨城 水戸市民会館 グロービスホール9月19日（土） 三重 三重県文化会館 大ホール 9月20日（日） 兵庫 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール9月22日（火・休） 愛知 愛知県芸術劇場 コンサートホール ＜昼公演・夜公演＞9月26日（土） 山口 周南市文化会館9月27日（日） 岡山 倉敷市民会館10月1日（木） 東京 サントリーホール10月2日（金） 新潟 新潟りゅーとぴあ コンサートホール10月4日（日） 山梨 YCC県民文化ホール 大ホール10月11日（日） 福岡 福岡シンフォニーホール（アクロス福岡）10月12日（月・祝） 東京 J:COMホール八王子10月17日（土） 宮城 東京エレクトロンホール宮城10月18日（日） 青森 リンクステーションホール青森10月23日（金） 宮崎 宮崎メディキット県民文化センター アイザックスターンホール10月25日（日） 鳥取 とりぎん文化会館・梨花ホール 10月29日（木） 富山 砺波市文化会館 大ホール10月31日（土） 福井 ハーモニーホール福井 大ホール11月1日（日） 石川 石川県立音楽堂 コンサートホール11月3日（火・祝） 長野 ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）大ホール11月6日（金） 埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール11月8日（日） 岩手 盛岡市民文化ホール大ホール11月13日（金） 福島 けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール12月5日（土） 香川 レクザムホール 大ホール12月6日（日） 愛媛 松山市民会館 大ホール12月9日（水） 岐阜 長良川国際会議場 メインホール12月11日（金） 大阪 フェスティバルホール12月12日（土） 高知 新来島高知重工ホール（高知県立県民文化ホール）オレンジホール12月19日（土） 山形 やまぎん県民ホール （山形県総合文化芸術館）12月20日（日） 秋田 あきた芸術劇場ミルハス 大ホール2027年1月16日（土） 大分 iichikoグランシアタ1月20日（水） 東京 かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール1月21日（木） 栃木 宇都宮市文化会館 大ホール1月30日（土） 京都 京都コンサートホール 大ホール2月5日（金） 神奈川 ミューザかわさきシンフォニーホール2月10日（水） 広島 広島文化学園HBGホール2月11日（木・祝） 静岡 アクトシティ浜松 大ホール2月18日（木） 埼玉 川口総合文化センター・フカガワみらいホール（メインホール）2月20日（土） 東京 府中の森芸術劇場 どりーむホール 2月21日（日） 群馬 高崎芸術劇場 大劇場2月23日（火・祝） 北海道 札幌コンサートホールKitara 大ホール2月28日（日） 沖縄 沖縄コンベンションセンター劇場棟■オフィシャルホームページ：高嶋ちさ子：https://www.takashimachisako.jp/12人のヴァイオリニスト：https://www.12violinists.com/■主催：各地／BS朝日■特別協賛：株式会社FJネクスト■後援：ハッツアンリミテッド■企画・制作：シンバ／オン・ザ・ライン