ドラマ『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ）や『どうする家康』、連続テレビ小説『おむすび』（NHK）さらにアニメーション映画ディズニー&ピクサー『私がビーバーになる時』など、数々の話題作で圧倒的な存在感を放つ俳優・小手伸也が、ついに舞台初主演を飾ることが決定しました！

「俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ」

記念すべき初主演作品でタッグを組むのは、劇団「拙者ムニエル」の主宰であり、『私のホストちゃん』や『けものフレンズ』、『家政夫のミタゾノ THE STAGE』など数々の話題作を手掛けるヒットメーカー・村上大樹。かつて同じ劇団の舞台やCM等で苦楽を共にした二人が、50代となった今、演劇の聖地・下北沢「本多劇場」にて新たな挑戦をスタートさせます。とはいえコメディを作ってきたこの2人が王道をいくわけがありません！一筋縄ではいかない！“新たな挑戦”ーーその名も「俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ」。第一弾に選んだのは、シェイクスピアの傑作『テンペスト』を大胆に翻案・脚色し、村上大樹が書き下ろす新作コメディ『コテンペスト』です 。

スナックのママが巻き起こす、前代未聞の復讐劇！？

舞台はとある地方都市のうらぶれたスナック。そのママ・ミチコ（実は元大女優）は、かつて自分を陥れた人々への復讐を誓っていた 。常連客の細木は、彼女の暴走を止めようとするも、なぜか毎回復讐に加担するはめに…… 。小心者の細木が目覚めていく“特殊能力”とは？シェイクスピアをベースに、爆笑必至の本格コメディが幕を開けます 。

豪華共演陣にも注目！

小手伸也の初主演作品に参加するのは、片桐仁、崎山つばさ、松田凌、AOI（WHITE SCORPION）、井澤勇貴、土本橙子、佐藤真弓、津村知与支（モダンスイマーズ）、久ヶ沢徹、そして鈴木保奈美。小手伸也×村上大樹の最強タッグで作り上げる本格コメディに、確かな演技力を誇り、かつ個性豊かな豪華キャストが揃いました！爆笑必至の本格コメディ『コテンペスト』にどうぞご期待ください。

今回『コテンペスト』上演決定にあたり、小手伸也・鈴木保奈美、そして脚本・演出の村上大樹からコメントが到着！主演：小手伸也 コメント気心の知れた演劇の聖地、思い出深い本多劇場でまさかの僕が座長公演？主演で？ちょっと信じられないです。元々は「50歳も過ぎたし、そろそろ本格的にシェイクスピアに挑んでも許されるのでは？」といった思いから始まった企画でしたが、鈴木保奈美さんが何故か前のめりに出演を快諾してくださったあたりから、企画が「祭」の様相を呈してきて、正直主演自体が怪しい座組が完成してしまいました(笑)。最早座長というよりチャレンジャーです。テレビではお見せできない全身全霊のフルスロットルで挑みます！ご期待ください！鈴木保奈美 コメント小手さんとは何度か共演させていただいているのですが、結局どんな人なのか、いつもよくわからないのです。今度こそ正体を見てやろうと思います。わたしの正体はバレないように、なんとか乗り切りたいものです。脚本・演出：村上大樹 コメント本多劇場、小手伸也主演、シェイクスピア。すごい要素が揃ってしまった。かつて小劇場すごろくのゴールと言われた本多劇場に劇団で初進出を果たした25年前、その時すでに小手伸也は濃厚に仕上がっていた。濃厚で過剰で強烈。今でこそテレビでカワイイおじさん的な扱いも受けているが、小手伸也の本質は「狂気」だ。そんな小手伸也が演劇の神様・シェイクスピアの世界で巻き起こす嵐。テンペスト。いやコテンペスト！これはシェイクスピア作品を大胆に翻案した、まじめで濃厚なコメディです。

＜ストーリー＞

スナックのママ（国王プロスペロー？）と常連客の細木（妖精エアリアル？）が巻き起こす “嵐・・・・テンペスト！！”

とある地方都市で、小心者の細木さん(小手伸也)は、謎の女ミチコさん（鈴木保奈美）と出会う。 こんなはずじゃなかったと人生を嘆く２人。そして意気投合した２人は、自分たちを陥れた人々に復讐をしようと決意する。しかし、復讐はなかなか思うようにいかず・・・事態はどんどん思わぬ方向に・・・果たして２人は、シェイクスピアの「テンペスト」ばりの嵐を巻き起こすことができるのか！？小手伸也主演「コテンペスト」は、シェイクスピアの傑作戯曲「テンペスト」を大胆に翻案した、嵐の復讐コメディです！

＜公演概要＞

公演タイトル：俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ『コテンペスト』原作：W.シェイクスピア小田島創志 翻訳「テンペスト」より脚本・演出：村上大樹出演：小手伸也 ／ 片桐仁 崎山つばさ AOI（WHITE SCORPION） 松田凌 ／ 鈴木保奈美井澤勇貴 佐藤真弓 土本燈子 津村知与支（モダンスイマーズ） 久ヶ沢徹／公演日程・会場：【東京】6月27日（土）～7月7日（火）本多劇場【大阪】7月17日（金）～19日（日） COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールチケット：一般チケット発売 4月11日（土）AM10時～先行販売あり。詳細は公式HP、公式Xにてご確認ください。公式H P：http://kotempest.com公式X ：@kotempest2026主催：ミックスゾーン サンライズプロモーション 企画・製作：ミックスゾーン企画協力：オフィスPSC