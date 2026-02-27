韓国ダーマコスメブランド「ドクターディファレント」は、2026年2月27日（金）17:00から3月11日（水）23:59まで、オンラインショッピングモールQoo10の大型セール「メガ割」にて、特別企画セットを発売いたします。今回のメガ割では、美容系クリエイターあすか氏のおすすめアイテムを詰め込んだ企画セットがメガ割限定で登場。最大58％オフの特別価格でお届けします。また、エイジングケアラインを今だけの特別なセットとして展開。注目の「CEQアンチオキシデントセット」は、通常価格14,190円から最大6,380円の特別価格で販売いたします。さらに、「CEQセラムトリプルセット」は通常価格13,860円から特別価格5,860円で、「CEQダブルセット」は通常価格9,240円から特別価格4,560円で登場します。すべてのセットに特別な『GIFT特典』が付属する豪華仕様となっております。本キャンペーンはQoo10日本公式ショップ「ドクターディファレント」にて実施。この機会にぜひチェックしてください。

＜Qoo10メガ割 プロモーション詳細＞

2026年2月27日（金）17:00 ～ 3月11日（水）23:59販売URL： https://www.qoo10.jp/g/1093938777

SET1

通常価格：\14,190 メガ割特価：\6,880ショップクーポン使用時：\6,380 （最大55％オフ）

SET2

通常価格：\13,860メガ割特価：\6,360ショップクーポン使用時：\5,860 （最大55％オフ）

SET3

通常価格：\9,240メガ割特価：\4,800ショップクーポン使用時：\4,560 （最大51％オフ）

エイジングケア！「CEQ抗酸化ライン」 3つのメイン商品

商品名：CEQ Anti-Oxidant Serum通常価格：\4,620容量：15ml紫外線や乾燥などの外的ストレスから肌を守り、高純度のビタミンCを15%含有。肌の抗酸化システムの必須成分3種類（ビタミンC(15%)・ビタミンE・コエンザイムQ10）配合の「抗酸化トリプルセラム」。くすみ*¹・ハリ不足・肌のゆらぎをケア。軽やかな使用感で、エイジングケア*²の土台づくりに適しています。

商品名：CEQ Anti-Oxidant Capsule Cream通常価格：\6,820容量：50gCEQセラムの「お肌を守る力」を受け継いだ、待望のクリームが誕生。シワやハリ不足などのエイジングサインに着目し、150時間続く抗酸化力とリフトアップ効果を届けます。セラムのパワーをさらに引き出しながら、潤いと抗酸化力をチャージ。お肌の上でカプセルが弾けるたびにパッと明るいツヤが広がり、生気あふれるキラキラした理想の肌へと整えます。

商品名：CEQ Anti-Oxidant Serum Mask通常価格：\2,750容量：1ea * 23mlCEQの抗酸化力を、マスク1枚で！透明感をアップさせるピュアビタミンCシートで抗酸化ブースティングシワやハリ不足などのエイジングサインに着目した処方で、年齢肌の悩みにアプローチ。セラム1本分のパワーを凝縮した「イエローシート」が、人工着色料を使わずビタミンC本来の力でお肌を満たします。くすみ*¹がちなお肌も、毎日の10分でパッと明るく、生気あふれるツヤ肌へと導きます。*¹乾燥による*²年齢に応じたお手入れ

Dr.Different（ドクターディファレント）は、肌のメカニズムに対する深い研究に基づき、有効成分の効果を最大限に引き出す専門ダーマコスメティックブランドであり、肌悩み別のパーソナライズされた処方を通じて、根本的な肌の変化を追求しています。■Dr.Different Qoo10公式リンクhttps://www.qoo10.jp/shop/drdifferent■ Dr.Different 日本公式INSTAGRAMhttps://www.instagram.com/dr.different_jp/■ Dr.Different 日本公式X（旧Twitter）https://x.com/Drdifferent_JP