CYNHN（スウィーニー）の最新曲「ループバック・ロールトラッシュ」の新たな企画が発表になった。まずは、本作の作詞・作曲を手がける、渡辺翔＆田淵智也（UNISON SQUARE GARDEN／THE KEBABS）によるポッドキャスト番組が配信された。この2人に加え、ニッポン放送アナウンサー・吉田尚記が進行を務め、当初、１回を予定していたものの、大いに盛り上がり、前後編分けての配信となった。番組内では、制作の舞台裏をはじめ、タッグが実現した経緯や楽曲解説などが語られる。そして、「ループバック・ロールトラッシュ」のカセットテープがレーベルオンラインサイトにて販売されることも決定。メンバー別デザインのカセットに加え、オリジナルデザインのカセットプレイヤーも展開される。B面にはインストゥルメンタル音源を収録する。CYNHNとしては初めてのカセットテープ＆プレイヤーの発売となる。現在全国９都市を巡るツアー「CYNHN TOUR 2026 -ループバック・ロールトラッシュ-」も開催中。ツアーファイナルとなる神奈川・YOKOHAMA Bay Hallまで、残り5公演を駆け抜ける。

◆ポッドキャスト

https://open.spotify.com/episode/2Rv3hmMvKU72evkuHFN8Cu?si=1813366d01cc429ehttps://www.youtube.com/playlist?list=PL5PUXxc99hOYvPqY9iCfJJu4ULGVFAPLc

◆カセット商品情報

＜販売URL＞▽ カセットhttps://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002PYN▽ カセットプレーヤーhttps://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002PYR＜商品概要＞①ループバック・ロールトラッシュ＜カセット綾瀬志希Ver.＞ 価格\3,000(税込)②ループバック・ロールトラッシュ＜カセット月雲ねるVer.＞ 価格\3,000(税込)③ループバック・ロールトラッシュ＜カセット青柳透Ver.＞ 価格\3,000(税込)④ループバック・ロールトラッシュ＜カセット広瀬みのりVer.＞ 価格\3,000(税込)⑤ループバック・ロールトラッシュカセットプレーヤー 価格\7,000(税込)※①～④の商品はアウタージャケットが異なる以外は同じ内容です。※①～④のどれか一つと⑤のカセットプレーヤーを同時に購入いただいたお客様にはオリジナルポーチ付（青色）＜収録曲＞A面M1 ループバック・ロールトラッシュM2 もうだいじょうぶM3 わるいことM4 AOAWASE - CYNHN ONE MAN LIVE 2025 November First -111-M5 ラルゴ - CYNHN ONE MAN LIVE 2025 November First -111 -B面M1ループバック・ロールトラッシュ Inst Ver.M2もうだいじょうぶ Inst Ver.M3 わるいこと Inst Ver.＜販売期間＞2月20日（金）18:00 ～3月1日（日）23:59

◆楽曲情報

2026年1月21日(水)発売「ループバック・ロールトラッシュ」各楽曲配信サービス：https://cynhn.lnk.to/lbrtM１：ループバック・ロールトラッシュMV：https://youtu.be/B_8lGegMd2AM２：もうだいじょうぶMV：https://youtu.be/giJxmEOKTuoM３：わるいことMV：https://youtu.be/PEhr-v1KpkA

◆ツアー情報

『CYNHN TOUR 2026 -ループバック・ロールトラッシュ-』3月3/14(土) 愛知・SPADE BOX 3/15(日) 大阪・Yogibo META VALLEY3/22(日) 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd4月4/5(日) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall4/26(日) 沖縄・Cyber Box

◆プロフィール

「CYNHN（スウィーニー）」とは「青色」の意味。DEARSTAGEとJOYSOUNDの共同オーディションで選ばれた綾瀬志希・月雲ねる・青柳透のメンバーに、2022春ディアステージ・パーフェクトミュージック合同VOCALIST AUDITIONにて選ばれた広瀬みのりで構成される。所属レーベルはI BLUE。”青”の世界観をイメージした楽曲制作、”蒼”にこだわったビジュアルや演出、楽曲の多くを手掛ける渡辺翔氏による”碧”く等身大の歌詞に彩られ、”青い未完のヴォーカルユニット”として歌を届けている。

◆CYNHN公式サイト

〇Xhttps://twitter.com/CYNHN_DS〇CYNHN Official Sitehttps://cynhn.com/〇テイチクエンタテインメントhttps://www.teichiku.co.jp/artist/cynhn/

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=@cynhn
TikTok投稿 :https://www.tiktok.com/@cynhn_ds