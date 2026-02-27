世界100ヶ国以上の現地旅行会社と連携し、オーダーメイドの海外旅行を提供するOooh（ウー）株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山下晋太郎、以下「当社」）はこのたび、スリランカ旅行の新規取り扱いを開始。インド洋に浮かぶこの島国では一年を通して多彩な祭りが開催され、とりわけ4月と5月にも伝統行事が行われます。仏教文化を基盤とした祝祭は、観光イベントではなく人々の暮らしに根づいたもの。“祭り文化”を持つ日本人にとっても共鳴する要素が多いデスティネーションです。専用車・ガイド付きで巡る安心の旅とともに、新たなスリランカ体験をお届けします。

◆4月・5月も祝祭が続くスリランカ、春に体験したい伝統行事とおすすめプラン

スリランカは、世界遺産シギリヤ・ロックや仏教遺跡群、紅茶畑が広がる高原地帯、インド洋のビーチまで、多彩な風景が凝縮された島国です。その魅力にさらに彩りを添えるのが、年間を通して開催される伝統行事の数々。とりわけ4月のアヴルドゥ（シンハラ・タミル新年祭）や、5月の仏教行事ヴェサックは、街全体が祝祭の空気に包まれる特別な時期です。祈りと共同体の文化を体感しながら、世界遺産や自然も巡ることができるのがこの季節の醍醐味。ここでは、春の祝祭とあわせて楽しみたいおすすめモデルプランをご紹介します。

【4月】アヴルドゥ（シンハラ・タミル新年祭）

4月中旬に行われるアヴルドゥ（シンハラ・タミル新年祭）は、スリランカ最大級の祝祭のひとつ。伝統暦に基づく新年を祝う行事で、家庭では特別な料理が振る舞われ、街では民族衣装に身を包んだ人々が集い、音楽や伝統遊戯でにぎわいます。宗教や民族を越えて祝われるこの祭りは、共同体の絆と文化の奥行きを体感できる特別な時間です。

おすすめのプランでは、インド洋に面した南海岸ミリッサを拠点に春のスリランカを満喫。アヴルドゥに参加するだけではなく、世界最大の哺乳類シロナガスクジラを目指すホエールウォッチングや、歴史ある港町ゴール観光、アーユルヴェーダ体験など、海と文化、癒しをバランスよく組み込みます。

＜アヴルドゥを楽しむおすすめモデルプラン＞

https://www.oooh.jp/itinerary/ja/5829d804dd7f28515731

【5月】ヴェサック

5月の満月の日に行われるヴェサックは、仏陀の誕生・成道・入滅を祝う、スリランカで最も神聖な仏教行事。夜になるとコロンボの街は無数のランタンで彩られ、祈りと光に包まれた幻想的な空間が広がります。宗教行事でありながら市民が一体となって祝うこの祭りは、仏教文化を持つ日本人にも深く響く特別な体験です。

おすすめのプランでは、ヴェサック本祭日に合わせてコロンボで祝祭の夜を体感するだけでなく、シギリヤ・ロックやダンブッラ石窟寺院、古都ポロンナルワなどの世界遺産も周遊。さらにマドゥ川ボートサファリ、ウミガメ保護センター訪問など自然体験も組み込み、精神性と自然美をバランスよく味わえる内容になっています。

＜ヴェサックを楽しむおすすめモデルプラン＞

https://www.oooh.jp/itinerary/ja/e3b5404d79500d22cbab

◆文化体験から王道、秘境まで！Ooohで自在に組み立てるスリランカ旅

スリランカではアヴルドゥやヴェサックだけではなく、一年を通して祭りが開催され、祝祭の文化が日常の中に息づいています。同時に文化三角地帯の世界遺産群をはじめとする王道観光も充実。さらにあまり知られていない静かなビーチ、高原のローカルな茶園訪問など、“もう一歩踏み込んだ体験”も可能で、そんな観光資源の幅広さがこの国の魅力です。

Ooohでは専用車と日本語または英語ガイド付きで、王道をしっかり押さえつつ、関心に応じて穴場やローカル体験を組み込むことが可能。これまで諦めていたちょっとしたこだわりも、思い描いていた理想の一場面も、一つひとつ形にしていきます。

◆スリランカをよく知る現地旅行会社がオーダーメイド旅の作成をお手伝い！

私はスリランカの現地旅行会社のオーナー兼創設者です。 約6年間ホテル業界で働いた後、2017年に日本へ移り、日本で約6年間過ごしました。 その後、スリランカへ帰国しました。現在は、日本人の方々に向けて、スリランカでの本物の体験を提供しながらガイドをしています。ぜひお気軽にご相談ください。

