株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、2月27日（金）より、ストーリーイベント「想い伝わる甘い魔法 後編」を開始いたしました。合わせて、新限定★5キオク [パンナ・ヴォルティコーザ]巴マミ（CV 水橋かおり）が登場するピックアップガチャを開始いたしました。また、2月27日（金）より、イベントクエストを毎日5回クリアでマギカストーンが最大2,000個獲得できる、スイート・パティシエールキャンペーンミッション第2弾を開始いたしました。

初回10連無料！新限定★5キオク「パティシエールマミ」が登場！

2026年2月27日（金）12時より、ストーリーイベント「想い伝わる甘い魔法 後編」開始に合わせて、新限定★5キオク[パンナ・ヴォルティコーザ]巴マミ（CV 水橋かおり）が登場するボーナスゲージ付きのピックアップガチャを開始いたしました。本ガチャは特別に初回10連無料で引いていただくことが可能です。さらに、本ガチャで獲得できるキオクメダルは、開催中の[紅珠焼菓]佐倉杏子ピックアップガチャと共通のものとなります。期間：2026/02/27 (金) 12:00～2026/03/18 (水) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV [パンナ・ヴォルティコーザ]巴マミ

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=LEj5QdTvT9s

ボーナスゲージをためると★5キオク確定ボーナスガチャが引ける！

今回のガチャには「ボーナスゲージ」が付いており、ガチャ1回で1Ptゲージがたまります（10連ガチャで10Pt）。100Ptに達するとピックアップ対象も封入された★5キオク確定のボーナスガチャを1回引くことが可能です。★5キオク確定ボーナスガチャは、[パンナ・ヴォルティコーザ]巴マミの提供割合が12%でピックアップされます。

まどドラ ～スイート・パティシエールキャンペーン～ 開催中！マギカストーン最大で2,000個もらえるミッションを開始！

2026年2月27日（金）12時より、スイート・パティシエールキャンペーンミッション 第2弾を開始しました。毎日イベントクエストを5回クリアするごとに、マギカストーン200個を獲得することができ、期間中最大で2,000個獲得できるミッションとなっております。期間：2026/02/27 (金) 12:00～2026/03/09 (月) 04:59

マギカストーンが1日100個最大2,000個もらえるログインボーナスを開催

2026年2月17日（火）12時より、まどドラ ～スイート・パティシエールキャンペーン～ ログインボーナスが開催中です。期間中ログインすることで、マギカストーンを毎日100個獲得することができます。期間：2026/02/17 (火) 12:00～2026/3/10 (火) 11:59

パラレルストーリー「想い伝わる甘い魔法 後編」イベント開始！

2月27日（金）12時より、オリジナルの物語でお贈りするパラレルストーリー「想い伝わる甘い魔法 後編」を開始いたしました。パラレルストーリーイベントとなっており、本編とは全く別の世界観やキャラクターとしての背景をもった、並行世界での魔法少女たちの記憶の物語を完全オリジナルシナリオでお届けします。◆イベントストーリーあらすじ大切な人にチョコを渡したいと悩むさやかと仁美けれど、ふたりが思い浮かべていたのはまさかの同じ人で…やり方の違いでケンカをしていた杏子とマミはそれぞれの想いを叶えるため勝負をすることになるが…期間：2026/02/27 (金) 12:00～2026/03/18 (水) 11:59

イベントで豪華報酬が手に入る！

「想い伝わる甘い魔法 後編」のイベント交換所は「マギカストーン」や「オーブ」、「能力晶花クエストスキップチケット」など様々なものと交換いただける他、今回のパティシエールイベントで登場する、光の間ギャラリーで閲覧可能な「チョコレートの魔女の手下」を交換いただけます。

イベントミッションをクリアでポートレイトがもらえる

イベントメダルの累計獲得数に応じて、ポートレイト「最強のマリアージュ」を獲得できます。報酬で獲得できるポートレイトは、次回開催イベントのボーナス対象となります。

「魔法のスイーツ」交換所に永久ドロップロックやスタイルチケットが追加！

本イベントでは、イベントバトルをクリアすることで、特別なアイテム「魔法のスイーツ」がドロップいたします。魔法のスイーツを集めると交換できる「魔法のスイーツ交換所」はイベント前編・後編で共通となっており、プリズムコアやマギアキー、スタイルチケットを交換することが可能です。さらに、後編では「永久ドロップロック」と「スタイルチケット」を交換できるようになります。

スタイルチケット交換所にパティシエールイベントの背景素材が登場

「スタイルチケット交換所」では、期間限定でパティシエールイベントに関連する2D背景を交換いただくことができます。期間限定素材の交換期間：2026/02/17 (火) 12:00～2026/03/19 (木) 11:59

24時間限定 マギアガチャ10連1回無料！

2月28日（土）12時より、ガチャラインナップの更新を記念して、24時間限定でマギアガチャ10連を1回無料で引くことができます。本ガチャには、2月28日（土）よりガチャラインナップの対象となる以下の★5キオクも追加しております。・[無思考]雪野かなえ期間：2026/02/28 (土) 12:00～2026/03/01 (日) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

