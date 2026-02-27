【地方から世界への下克上。開始3日で目標達成した異色タッグの挑戦】宮崎発の無名ストリートブランド『NoN's』が実施中のクラウドファンディングは、開始わずか3日で目標金額を達成し、現在達成率112％を突破しました。本プロジェクトを牽引するのは、40歳の代表と24歳の気鋭デザイナーという世代を超えた異色タッグ。「地方から世界に反逆する」をテーマに、アパレル業界の常識や社会課題に真っ向から挑む下克上ストーリーとして、さらに多くの子どもたちへ服という名の「幸せ」を届けるため、ネクストゴールを設定し中盤戦へと突入しています。【究極のステータスとなる「1 Buy, 1 Give」の実現】NoN'sでは、1着12,000円の妥協のないTシャツ（7.1オンス）と、1着22,000円のパーカーを展開しています。最大の特徴は、購入すると困難な状況にある子どもたちへ「全く同じ新しい服」が1着寄付される「1 Buy, 1 Give」のシステムです。特にパーカーは、代表自らがマイナス11度の雪山で実地テストを行い、過酷な環境下での保温性能を徹底的に検証しました。NoN'sの服を買うことは単なる消費ではなく、「人を愛しているという証明」です。社会を変える共犯者としての「誇り（ステータス）」を身に纏うための戦闘服として機能します。【高価格設定の理由と、従来の支援への反逆】私たちが安売りや少額の寄付枠を設けないのには理由があります。それは、安価な余り物を施すのではなく、「受け取った子どもたちが、高品質な服を着ることで『自信と誇り』を持てること」を最大の狙いとしているからです。雪山などの過酷な環境にも耐えうる妥協のないクオリティの服を届けること。これこそが、従来の「可哀想だからあげる」というチャリティーのあり方に対する、NoN'sからの反逆です。【「何もない」からの創造。地方創生への挑戦】「地方には何もない」という声に対し、私たちは「何もないなら、自分たちで創ればいい。何もないからこそ、何でも出来る」というメッセージを掲げています。宮崎県日向市を拠点とし、将来的にはアパレルショップ、バー、アトリエ、そして動物保護施設を併設した複合施設の設立を計画しています。東京中心のシーンに頼ることなく、地方からゼロから独自のカルチャーとエコシステムを創り上げていきます。【止まらない次なる展開】本クラウドファンディングは残り31日（※2026年2月27日時点）となりますが、プロジェクト終了後もNoN'sの歩みは止まりません。今後は、完全受注生産のハンドメイドラインの展開を構想中です。「大人の色気を忍ばせた隠しロゴTシャツ」に加え、ストリートの枠に囚われないアバンギャルドなアプローチとして「メイド服」の再解釈など、常に既成概念を壊す新しい挑戦を続ける姿勢を貫いていきます。【会社（ブランド）概要】屋号：fashion.company.NoN's所在地：宮崎県日向市設立：2025年事業内容：・アパレルブランド『NoN's』の企画・デザイン・販売・「1 Buy, 1 Give」モデルに基づく児童養護施設等への衣類提供・（将来展開）売上の一部を活用した動物保護施設への支援活動・（将来展開）アパレルショップ、バー、アトリエ、動物保護施設を併設した複合施設の企画・運営※ブランド哲学についてNoN'sでは、あえて代表者の顔を前面に出していません。本プロジェクトの「主役」は私たちではなく、社会を変える誇り（服）を纏う共犯者（購入者）たちであり、服を受け取る子どもたちだからです。

