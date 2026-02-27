https://x.com/osakashion

日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団、Osaka Shion Wind Orchestraを有する公益社団法人 大阪市音楽団（本社：大阪市住之江区／理事長：石井徹哉）は、同楽団の芸術顧問を務め、没後に名誉芸術顧問となった秋山和慶が指揮を務めたCD『プラハ1968年のための音楽』のリリースを決定いたしました。

一般販売は、Shion公式オンラインショップ(BASE)にて2026年3月11日(水)より開始いたします。また、3月1日(日)開催の「住友生命いずみホール特別演奏会」の会場物販ブースでも販売いたします！ぜひお買い求めください。

商品概要

2025年1月に惜しまれつつこの世を去った、Osaka Shion Wind Orchestra芸術顧問・秋山和慶。2022年に開催されたこのプログラムは、60年の指揮者生活で膨大な数の楽曲を指揮してきた秋山が得意とし、愛着を語っていたアメリカの作品で構成されています。そのラインナップはまさに名作揃い。アメリカを代表する作曲家コープランドの「戸外の序曲」に始まり、アメリカ音楽史の中でも重要な位置を占めるパーシケッティ、クレストン、グールド、そしてそれぞれチェコ、ロシアから渡ってきたフサ、ストラヴィンスキーも織り交ぜ、アメリカ音楽の多様性も感じることができます。これらの重要なレパートリーを圧巻の演奏で堪能できる、まさに“必携”の1枚です。

商品名：プラハ1968年のための音楽指揮：秋山 和慶（名誉芸術顧問）演奏：Osaka Shion Wind Orchestra2022年6月26日 ザ・シンフォニーホール第143回定期演奏会にて録音一般発売：2026年3月11日(水)一般価格：3,300円(税込)プレミアム応援団優待価格：3,000円(税込)

収録曲

■ 戸外の序曲（A.コープランド）■ 管楽器のためのシンフォニーズ［1947年版］（I.ストラヴィンスキー）交響曲第6番（バンドのための交響曲）（V.パーシケッティ）■ I. アダージョ － アレグロ■ II. アダージョ・ソステヌート ■ III. アレグレット ■ IV. ヴィヴァーチェ ■ 祝典序曲（P.クレストン）プラハ1968年のための音楽（K.フサ）■ I. 序奏とファンファーレ■ II. アリア■ III. 間奏曲■ IV. トッカータとコラール■「アメリカン・シンフォネット第2番」より パヴァーヌ（M.グールド）

出演者プロフィール

指揮：秋山 和慶（名誉芸術顧問）

齋藤秀雄のもとで指揮法を修め、1963年に桐朋学園大学音楽学部を卒業。翌年東京交響楽団を指揮してデビューののち同団の音楽監督・常任指揮者を40年間にわたり務める。その間、アメリカ響音楽監督、バンクーバー響音楽監督(現在桂冠指揮者)、シラキュース響音楽監督、大阪フィル首席、札幌響首席、広島響首席、九州響首席などを歴任。また、ＮＹフィル、ボストン響、クリーヴランド管、シカゴ響、フィラデルフィア管、スイス・ロマンド管など世界の一流オーケストラに客演している。これまでにサントリー音楽賞、芸術選奨文部大臣賞、大阪芸術賞、毎日芸術賞、川崎市文化賞などを受賞。2001年紫綬褒章、2011年旭日小綬章を受章。2014年度文化功労者に選出。2015年2月には回想録「ところで、きょう指揮したのは？」 （共著／アルテスパブリッシング刊）を出版。現在、中部フィルハーモニー交響楽団芸術監督・首席指揮者、日本センチュリー交響楽団ミュージックアドバイザー、岡山フィルハーモニック管弦楽団ミュージックアドバイザー、東京交響楽団桂冠指揮者、広島交響楽団終身名誉指揮者、九州交響楽団桂冠指揮者、オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ芸術顧問など多くの任を務めるほか、洗足学園音楽大学芸術監督・特別教授、京都市立芸術大学客員教授を務めている。2024年に指揮者生活60周年を迎えた。

Osaka Shion Wind Orchestra

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。クラシックからポピュラーまで誰もが楽しめるコンサートを展開し、各都市での演奏会や吹奏楽講習会、ＣＤ録音など、幅広い活動を通して音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

