筑波山中腹に位置し、関東平野の絶景を見渡す「筑波山温泉 ホテル一望」（所在地：茨城県つくば市、代表取締役：小勝 健太）は、無料のボードゲーム貸出サービスのラインナップに、新たに3種類のゲームを追加導入し、全22種類へと拡大いたしました。

当館では、お部屋で楽しめる多種多様なボードゲームの無料貸出に加え、温泉卓球やカラオケルーム、全自動麻雀などを備えた「ICHIBOの遊び処」を展開しております。今回のゲーム追加により、ご家族やご友人との「夜の団らん」をさらに笑顔あふれる特別な時間へとアップデートいたします。

■ 導入の背景：旅先の夜こそ、顔を合わせて笑い合う時間を

旅行中であっても、気がつけばそれぞれがスマートフォンを眺めてしまう現代。当館では、「せっかくの旅行の夜は、非日常の空間で顔を合わせて思い切り笑い合ってほしい」という思いから、お部屋で遊べるボードゲームやカードゲームを無料で貸し出しております。大変ご好評をいただいている本サービスをさらに充実させるため、今回、世代を問わず直感的に盛り上がれる3つの新作ゲームを導入いたしました。

■ 新たに追加された3つの「ドキドキ」体験（無料貸出）

１．いつ飛び出すかハラハラ！「定番アクションゲーム」樽に剣を刺していく、誰もが知るあのスリリングなゲームです。運試し要素が強く、お子様から大人までルール説明不要ですぐに大盛り上がりできます。負けた人の罰ゲームを決めて遊ぶのもおすすめです。２．手に汗握る集中力勝負！「ビリビリ迷路ゲーム」コースの金属線に触れないように、専用のスティックをゴールまで導くゲームです。少しでも手が震えて線に触れるとアウト！お酒を飲んだ後の大人たちが、思わず息を止めて真剣になってしまう熱中度の高さが魅力です。３．女子会で大活躍！「恋の価値観トークゲーム」お題に対して「YES」か「NO」を予想し合う、トーク中心のパーティーゲームです。友人同士でも意外と知らない恋愛観や本音がポロリとこぼれ、深夜の女子会やグループ旅行の夜がさらに深まること間違いなしのアイテムです。

■ 夜の時間を彩る充実の「ICHIBOの遊び処」

お部屋でのゲームだけでなく、館内には体を動かして楽しめるエンターテインメント設備を多数ご用意しております。・温泉卓球（30分 500円） 旅の夜の定番！ご家族やご友人と白熱のラリーをお楽しみください。・カラオケルーム（1時間 2,000円～） 最新機種を備えた個室で、周りを気にせず旅の思い出を熱唱できます（※別館つくばの湯内にございます）。・全自動麻雀（チェックイン～アウトまで 11,000円 税込） 本格的な全自動麻雀卓で、夜通し盛り上がる特別な時間をお過ごしいただけます。・漫画コーナー（無料） 1000冊以上の漫画を取り揃えており、懐かしの作品から最新作までお楽しみいただけます（※別館つくばの湯内にございます）。

■ホテル一望について

ホテル一望は関東有数の霊峰筑波山と関東平野を眺望できるホテルです。カップル・ファミリーに嬉しい、自然と味覚を満喫する癒しの宿。四季折々に表情を変える、筑波山や関東平野の絶景を楽しむことができます。また一望には旅の思い出を彩る様々な「遊び処」がございます。温泉卓球、カラオケルーム、無料貸出ゲーム、全自動麻雀、漫画コーナーなど、多彩なエンターテイメントをご用意しております。隣接しております日帰り温浴施設つくば湯は、露天風呂や大浴場、バブル湯にサウナも完備。施設名 ： 筑波山温泉 ホテル一望所在地 ： 〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-2アクセス： つくばエクスプレス「つくば駅」よりシャトルバス利用可（要予約）URL ： https://www.ichibou.com/Instagram：https://www.instagram.com/ichibou2983/?hl=ja

■会社概要商号： 株式会社TSUKUBAリゾート代表者： 代表取締役 小勝 健太所在地： 〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-9設立： 2012年3月事業内容： 温泉旅館、公衆浴場、飲食店運営資本金： 200万円URL： https://www.ichibou.com/