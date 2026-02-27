遺品整理で最も「処分や扱いが難しい」と感じるのは「デジタル遺産」であることが、500人調査で明らかになりました。

2位の「思い出の品」を大きく上回る結果となり、現代の遺品整理における課題が“モノ”から“データ”へ移行している実態が浮き彫りになっています。

本調査は、首都圏を中心に不用品回収・遺品整理サービスを展開する「粗大ゴミ回収本舗(運営：株式会社ゴン)」が実施しました。





近年、高齢者のスマホ普及率向上に伴い、物理的な家財道具だけでなく、デジタル上の資産(デジタル遺産)の扱いが大きな社会問題となっています。今回の調査では、遺品整理において「最も処分・扱いが難しい」と感じるものの第1位に「デジタル遺産」が選ばれ、従来主流だった「思い出の品」を大きく上回る結果となりました。









■遺品整理で最も「扱いが難しい」のはデジタル遺産





遺品整理・片付けの際、最も「処分や扱いが難しい」と感じるモノ





調査の結果、遺品整理の際に最も「処分や扱いが難しい」と感じるモノの第1位は「デジタル遺産(214票)」となりました。これは2位の「思い出の品(128票)」に大差をつける結果であり、現代における遺品整理の難しさが「モノ」から「データ」へと移行していることが浮き彫りになりました。









■デジタル遺産における具体的な困りごと





デジタル遺産(スマホ・PC)に関してどのような不安や困りごとがあるか





「デジタル遺産(スマホ・PC)」に関してどのような不安や困りごとがあるかという問いに対しては、「パスワードが分からず中身を確認できない(36.3％)」が最多となりました。また、「ネット銀行・証券の口座が不明(27.6％)」や「サブスクの課金が続いていた(19.8％)」といった、金銭的な不利益に直結する回答も上位を占めています。









■約9割が「生前整理」の必要性を痛感





遺品整理・片付けの際、最も「処分や扱いが難しい」と感じるモノ





今回の遺品整理を経験して、故人が生前に整理(生前整理)をしておいてくれたら良かったと感じたかという問いに対し、「非常に強く感じた(46.2％)」と「やや感じた(42.2％)」を合わせ、合計88.4％もの人が生前整理の重要性を実感していることが分かりました。









■不用品回収のプロが教える「失敗しないための生前整理」3つのポイント

3月からの引越し・片付けシーズンを前に、遺品整理の現場を知る「粗大ゴミ回収本舗」が、トラブルを防ぐための注意点を解説します。





1. 「デジタル資産」のリスト化 スマホのロック解除パスワードや、利用中のサブスク(定額サービス)、ネット銀行の情報をエンディングノート等に記録しておくことが、遺族の負担を減らす最大の鍵です。

2. 「大型家財」は早めの処分を 調査でも3位に入った「大型家財」は、自分たちだけでの処分が最も困難です。自治体の回収が混み合う春を避け、早めにプロへ相談することで費用を抑えられるケースが多いです。

3. 「思い出の品」の取捨選択 写真や趣味の品は、遺族が最も捨てにくいものです。生前に「これだけは残してほしい」「これは処分していい」という意思表示を家族で共有しておくことが大切です。









■調査概要

・調査方法：インターネット調査

・調査対象：全国の20代～60代の男女500名

・調査時期：2026年2月

・実施機関：粗大ゴミ回収本舗自社調べ









