自動車部品メーカーである株式会社デンソーでのソフトウェア開発技術の高度化を担う専門会社、株式会社デンソークリエイト(本社：名古屋市中区、代表取締役社長：宮川 英明)は、ソフトウェア開発の要求定義から設計、実装、レビュー、テストまで、開発工程を横断してエンジニアを支援するAIエージェントプラットフォーム「DC Agentiqs(ディーシー・エージェンティクス)」を、2026年2月27日より提供開始します。





同時に、製品を無料で体験できる評価版の提供も開始します。





AIによるAIエージェント、ワークフロー作成支援









■DC Agentiqsとは

生成AIの進化と普及により、ソフトウェア開発においても生産性向上や品質改善を目的としたAI活用への期待が高まっています。一方で、実際の開発現場では、現場特有の環境やプロセス、使用ツールに十分対応できていないことに加え、AIの回答に網羅性や再現性のばらつきがあり、そのまま成果物として扱うことが難しいといった課題も残されています。





DC Agentiqsは、品質が求められる開発現場においてもAI活用を可能にする基盤として開発された、AIエージェントプラットフォームです。各工程を個別に扱うのではなく、ソフトウェア開発の要求定義から設計、実装、レビュー、テストまでを一貫して支援し、開発プロセス全体を一つの流れとして捉えたAI活用を実現します。





現場に特化したAIエージェントにより、開発現場ごとに異なる成果物やプロセス、ノウハウ、ツールはそのままで、ソフトウェア開発全体でAIを活用できます。

しかもAIエージェントをノーコードで作成できるため、高度なAI活用ノウハウがなくても、本格的なAI環境を誰でも簡単に構築できます。









■DC Agentiqsの特長

DC Agentiqsは、単発の対話を前提とした汎用AIツールとは異なり、開発プロセスの中でAIを活用できるよう、AIサービスを開発現場に定着させるための以下の特長を備えています。





(1)開発現場の運用に耐えるAIエージェント基盤

HITL(Human in the Loop)、長期記憶、根拠提示、マルチモーダルといった機能を標準で備え、開発現場に特化したAIエージェントをノーコードで作成できます。

これらの機能により、事前に人が成果物の内容を確認しながらAIを活用できます。





事前にAIの出力を確認





高精度RAGによるナレッジ活用





また、会話の目的や履歴を保持し、履歴RAGや意味検索を通じて文脈を継続的に活用することで、設計に関する長期的な対話においても、過去の検討内容を維持したままAIを活用できます。

さらに、Office製品に加え、開発現場で使用されるモデリングツールなど、ソフトウェア開発で利用される多様なツールと連携し、設計文書やモデル図などの成果物作成をAIエージェントが支援します。









(2)ワークフローによる結果品質と再現性の確保

開発タスクを適切な単位に分割し、AIエージェントとルールベースの処理を組み合わせて実行するワークフロー機能を備えています。工程や作業内容に応じてAIの役割を明確にすることで、抜け漏れや結果のばらつきを抑え、利用者や実行タイミングが異なっても一定水準の結果を得られるよう支援します。

これにより、大量の成果物や確認作業を前提とした開発プロセスにもAIを組み込みやすくなり、品質を維持して作業効率の向上を図ることができます。





ワークフローにより『精度が高いロジック』の安定性と『AI』の柔軟性を両立





(3)チームで共有・改善できるAI活用基盤

作成したAIエージェントやナレッジ、ワークフローをチーム内で共有・標準化できます。個人が作成したAI活用の工夫や組織特有のナレッジを、プロジェクトや組織全体の資産として蓄積・活用することが可能です。

これにより、個人のスキルやAI活用経験に依存しない開発体制を構築でき、プロジェクトを重ねるごとにAI活用の精度や効率を高めていくことができます。









■想定される活用シーン

以下のように開発ライフサイクル全体を通じてAIを活用することで、品質向上と作業効率化の両立を支援します。





・要求整理や仕様検討の背景・前提条件を踏まえた、仕様書作成の支援

・仕様や設計方針を引き継いだ、設計書やソースコードの作成支援

・設計意図や過去の検討経緯を参照しながら行う、レビュー作業の効率化

・設計検討やレビュー結果を活用した社内ナレッジの蓄積・再利用









■価格と動作環境

・価格：1ユーザー当たりの年間利用料

Standard Edition ：36,000円(税込39,600円)～

Professional Edition：54,000円(税込59,400円)～

・動作環境：Windows 11





詳細は、DC Agentiqs 製品サイト( https://www.agentiqs.app )をご覧ください。









■会社概要

株式会社デンソークリエイトは、株式会社デンソーが100％出資するソフトウェア開発専門会社です。設立当初から工数による現場主体の改善活動を20年以上にわたり実践しています。その経験に基づき現場のためのツールを志向して開発されたシステム・ソフトウェア設計ツール「Next Design」、工数管理・プロジェクト管理ツール「TimeTracker NX」、設計レビュー支援ツール「Lightning Review」は、大手製造業を中心とする設計・開発部門や生産技術部門、ソフトウェア開発やシステム開発部門、事務部門、さらにシェアードサービス業界など、業種や部門を問わず幅広く利用されています。





社名 ： 株式会社デンソークリエイト

本社所在地： 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目14番19号 名古屋伏見Kスクエア

代表者 ： 代表取締役社長 宮川 英明

設立 ： 1991年2月14日

資本金 ： 9,500万円

URL ： https://www.denso-create.jp/









■お問い合わせ先

株式会社デンソークリエイト

イオタ推進部

Tel ： 052-728-0777

Email： agsales@denso-create.jp