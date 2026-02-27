こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
メディアプラットフォームnoteの「IR noteマガジン」に参画
「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は、メディアプラットフォームnoteにて下記「IR noteマガジン」に参画しましたのでお知らせいたします。
今後も株主・投資家の皆様に向けて情報発信強化に努めてまいりますので、noteアカウントもフォローいただけますと幸いです。
エルテスIR公式noteアカウント：https://note.com/eltes_ir
[noteについて]
noteはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。個人も法人も混ざり合って、好きなものを見つけたり、おもしろい人に出会えたりするチャンスが広がっています。2014年4月にサービスを開始し、約6,956万件の作品が誕生。会員数は1,114万人（2025年11月末時点）に達しています。
URL：https://note.com/
iOSアプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/note-noto/id906581110
Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=mu.note
[エルテスグループ関連サイト]
デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/
採用情報 ：https://eltes.co.jp/recruit
公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者のお問い合わせ先】
エルテスPR事務局：奥村、島津
Tel : 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp
関連リンク
リリース
https://eltes.co.jp/news/20260227
■IR noteマガジンとは
IR noteマガジンは、企業の枠を超えた共創により投資家の皆さまにIR記事を届ける新しい試みです。投資家の方は、IR noteマガジンをフォローすることでIR noteマガジン参加企業のIR記事の掲載通知を受け取り、いち早くIR記事を読むことができるようになります。これにより、IR noteマガジン参加企業は、他の企業に関心を持つ投資家を含めて、より多くの投資家にIR記事を届ける事が可能になります。
■IR noteマガジンの閲覧を希望される投資家の皆さまへ
IR noteマガジンの閲覧を希望される投資家の皆さまは、ぜひ下記URLからフォローください。
https://note.com/notemagazine/m/m530d4bde968b
■IR noteマガジンの企画・運営
IR noteマガジンは、株式会社ツクルバが発案し、note株式会社と共に中心となって立ち上げた新しい企画です。メディアプラットフォームを提供するnote社が中心となり、IR noteマガジンの運営を行っております。
■IR noteマガジンへの参加を希望される企業の方へ
IR noteマガジンでは、参加企業を募集しています。参加をご希望の企業様は下記のフォームよりお問い合わせください。
https://forms.gle/bEGoNmLqbPiefxBy7
エルテスは、今後も、IR noteマガジンを含めた積極的なIR活動により、投資家の皆さまとのIRコミュニケーションの向上を行ってまいります。
