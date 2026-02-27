メディアプラットフォームnoteの「IR noteマガジン」に参画

■IR noteマガジンとは



IR noteマガジンは、企業の枠を超えた共創により投資家の皆さまにIR記事を届ける新しい試みです。投資家の方は、IR noteマガジンをフォローすることでIR noteマガジン参加企業のIR記事の掲載通知を受け取り、いち早くIR記事を読むことができるようになります。これにより、IR noteマガジン参加企業は、他の企業に関心を持つ投資家を含めて、より多くの投資家にIR記事を届ける事が可能になります。



■IR noteマガジンの閲覧を希望される投資家の皆さまへ



IR noteマガジンの閲覧を希望される投資家の皆さまは、ぜひ下記URLからフォローください。



https://note.com/notemagazine/m/m530d4bde968b



■IR noteマガジンの企画・運営



IR noteマガジンは、株式会社ツクルバが発案し、note株式会社と共に中心となって立ち上げた新しい企画です。メディアプラットフォームを提供するnote社が中心となり、IR noteマガジンの運営を行っております。



■IR noteマガジンへの参加を希望される企業の方へ



IR noteマガジンでは、参加企業を募集しています。参加をご希望の企業様は下記のフォームよりお問い合わせください。



https://forms.gle/bEGoNmLqbPiefxBy7



エルテスは、今後も、IR noteマガジンを含めた積極的なIR活動により、投資家の皆さまとのIRコミュニケーションの向上を行ってまいります。



