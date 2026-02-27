こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ハードロックカフェ」国際女性月間をテーマにした「Women Empower」を開催
国際女性月間を記念した限定メニューを展開、注目の女性にスポットをあてた特別映像を配信
期間 ： 2026年3月1日（日）〜31日（火）
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」国内店舗では、すばらしい役割を担ってきた女性たちによってもたらされた勇気と決断を称えるため国連が定めた「国際女性デー」（3月8日）をテーマに、様々なコンテンツで女性たちの表現、そして活躍を応援する企画「Women Empower」を3月1日（日）から31日（火）の期間中、開催します。
「Women Empower」では、スペシャルフードとノンアルコールカクテル（各3種）、オリジナルグッズ（Tシャツ、ピンバッジ）を販売するほか、世界各地で活躍する素晴らしい女性パフォーマー、クリエイターにスポットライトを当てた特別映像を配信します。
なお、アメリカに本部をもつハードロック・インターナショナルでは、この企画を通じ、音楽分野における女性の平等と機会創出を支援する非営利団体「Women in Music」への寄付を実施します。
「国際女性デー（International Women’s Day）」は、1904年にアメリカ・ニューヨークで行われた婦人参政権を求めるデモが起源となり、国連によって1975年、3月8日をこの日として制定されました。ハードロックカフェでは、音楽業界やカルチャーの形成に貢献する女性たちに焦点を当てたマイクロ・ドキュメンタリーを制作、配信によって、この「国際女性デー」の訴求をするほか、スペシャルフード＆カクテル、世界各国のハードロックカフェ共通デザインで展開するオリジナルTシャツとピンバッジを販売します。
※スペシャルフードとカクテルは国内レストラン、Tシャツはレストランに併設するオリジナルグッズを扱うロックショップ各店での販売となります。
ハードロックカフェ 「国際女性デー」企画 実施概要
◇ 期間：
2026年3月1日（日）〜31日（火）
◇ 内容：
「国際女性デー」をテーマにしたメニュー、グッズの販売、および特別映像の配信
◇ 販売商品：
＜レストランメニュー＞
・ 「ファットゥーシュ チキン シーザーサラダ」 2,480円
・ 「マヒ サンドイッチ」 2,230円
・ 「ドルチェ・デ・レチェ ブラウニー」 1,850円
・ 「マンゴーグァバ チラー」 880円
・ 「パッションフルーツ スプラッシュ」 880円
・ 「スパイス柚子ソーダ」 880円
＜グッズ各種＞ ※3月上旬発売予定
・ 「2026 International Women‘s Day Empower The World T-shirt」 4,950円（サイズS〜L）
・ 「2026 International Women‘s Day Empower The World Pin」 2,420円
※価格はいずれも税込
◇映像配信：
タイトル 「Women Empower」
配信URL https://www.hardrock.com/empower-women
◇ 販売店舗：
「ハードロックカフェ」国内店舗（レストラン／ロックショップ）
東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／大阪なんば店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
※大阪なんば店ではグッズのみの取り扱いとなります。
◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
ハードロックカフェ 「国際女性デー」企画
販売フード・ノンアルコールカクテル
「ファットゥーシュ チキン シーザーサラダ」 2,480円
レバノンなどのアラブ諸国に広く伝わるサラダ。
ロメインレタス、キュウリ、ブラックオリーブ、トマト、パプリカなどをレッドワインシーザードレッシングで和え、ケイジャンチキンをトッピング。
「マヒ サンドイッチ」 2,230円
レモンハーブバターでグリルしたマヒマヒに、クリスピーオニオンをトッピングし、レムラードソース、トマト、リーフレタスを挟んだサンドイッチ。フレンチフライ付き。
「ドルチェ・デ・レチェ ブラウニー」 1,850円
スペインやラテンアメリカが起源の「ドルチェ・デ・レチェ」にチョコレートソース、アイスクリーム、ホイップクリームをトッピングしたブラウニー。
「マンゴーグァバ チラー」 880円
マンゴーとグァバのトロピカルな甘み、パイナップルとライムの爽やかな酸味をスプライトの軽やかな炭酸で仕上げた、南国風テイスト。
「パッションフルーツ スプラッシュ」 880円
芳醇なパッションフルーツに、ハウスメイドレモネードのすっきりとした酸味とスプライトを合わせた、爽快感あふれるフルーティーな一杯。
「スパイス柚子ソーダ」 880円
柚子の香り高い風味にオリジナルスパイスブラウンシュガーのコクを加えコカ・コーラで割った、和とスパイスが融合した刺激的なソーダ。
ハードロックカフェ 「国際女性デー」企画
販売グッズ
「2026 International Women‘s Day Empower The World T-shirt」 4,950円（サイズS〜L）
「2026 International Women‘s Day Empower The World Pin」 2,420円
ハードロックカフェ 「国際女性デー」企画
「Women Empower」 映像配信概要
音楽およびメディア分野のクリエイターのうち、女性が占める割合は5％未満と言われています。
本シリーズでは、世界各地で異なる役割を担い活躍する6名の女性にスポットライトを当て、彼女たちの創作の道のり、インスピレーション、挑戦、そして成功を描いたマイクロ・ドキュメンタリーをご覧いただけます。
＜出演者＞
・ ジャネル・エイブラハム：ディレクター／映画プロデューサー
・ キャット・ルナ：シンガーソングライター
・ ミナミ：作曲家／ダンサー／シンガー
・ クレア・マーフィー：ギターテック
・ メイナ・ネバレス：ネバレス・コミュニケーションズ CEO兼創設者
・ ウェンディ・オン：TaP Music 共同社長／CMO
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
http://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店 （ロックショップ）
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
