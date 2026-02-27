こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
累計販売本数250万本超えのヒット商品、金属軸の「オトナのSARASA」にビジネスシーンの持ち物や服装に調和する新しいボディカラーが登場。ジェルボールペン「サラサグランド」新軸色 3月19日発売
ゼブラ株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：石川 太郎）は、ジェルボールペン「SARASA」シリーズの金属軸「サラサグランド」より、ビジネスシーンの持ち物や服装に調和する新しい軸色を2026年3月19日（木）より全国の文具取扱店で発売します。
近年、働き方やライフスタイルの変化に伴い、ボールペンに対するお客様の価値観も変化し、機能性やデザインにこだわった“自分に合った1本”を選ぶ傾向が高まっています。その結果、機能性やデザイン性の高い文具が人気となり、筆記具の単価は上昇傾向にあります。そのような背景から、ゼブラの人気ジェルボールペンシリーズ「SARASA」でも、金属軸を採用した1,000円以上の「サラサグランド」が累計250万本以上（※）を販売するなど好調に推移しています。
今回はその「サラサグランド」から、お客様の声にお応えし、自分の持ち物や服装に調和する落ち着いた色合いの新しい軸色を追加発売します。従来の「サラサグランド」は金色のクリップとビンテージカラーインクで、自分の気持ちに合わせてカラーを選べることが特長でした。新たに今回発売する商品は、あらゆるシーンで使いやすい、濃く鮮やかな黒インクを搭載。落ち着いた色合いの軸色に深みのある銀色のクリップとノックが上品に調和するデザインです。
『サラサグランド新軸色』価格：1,650円（税抜：1,500円）ジェルボールペン 水性顔料・耐水性
軸色：全4色 （左から）アッシュブラウン、クラウドグレー、チャコールグレー、ディープブルー
ボール径： 0.5ｍｍ インク色はすべて黒 替芯：JF-0.5芯
■今回発売する「サラサグランド」新軸色の特長
1．ビジネスシーンに調和する色合い
クリップとノックには三価クロムメッキ加工を施し、深みのあるシルバー色になっています。ビジネスシーンに使う小物に合う落ち着いた色合いの軸色を採用し、ビジネスシーンに調和するデザインです。
2．公式文書にも使える、濃い黒インク
SARASAならではのさらさらとした書き心地と濃い黒インクを採用し、あらゆるシーンで使いやすい1本です。サラサクリップと同じ替芯を使えるので、インクを使い切っても繰り返し使うことができます。この水性顔料のジェルインクは耐水性に優れ、公式文書でも使えます。
3．携帯しやすいバインダークリップ
金属製のクリップは、可動式のバインダークリップなので、厚手のものに挟むことができます。洋服の胸ポケットや手帳など、挟んで持ち歩くことができます。
※2026年2月時点。ゼブラ出荷実績。
■累計出荷本数250万本超え（※）のヒット商品「サラサグランド」
「サラサグランド」は2016年に発売を開始した「大人向けサラサ」という位置づけの金属軸のジェルボールペンです。2020年には、金属軸ボールペンでは珍しく黒以外のビンテージカラーのインク色10色を加えて展開しています。近年は、デジタル化によって手書きの機会は減っていますが、手書きで個性を表現したい、所有する満足感を得たいという、ボールペンに対する価値観が変化し、比較的高くても機能性やデザインにこだわった“自分に合った1本”を選ぶ傾向が高まっています。また学生時代にサラサを使っていたお客様が社会人になってもそのインクを使いたいという理由から、1本1,000円以上の価格帯にも関わらず、250万本以上（※）のヒット商品となっています。
（従来品）サラサグランド
（従来品）ビンテージカラーのインク色が特長
■新たなデザインを希望するお客様の声
ゼブラのお客様相談室では、「サラサグランド」にビジネスシーンの装いに合うデザインの希望が多く寄せられていました。インク色を選べる従来品だけでなく、あらゆるシーンで使いやすい今回のラインナップを加えることで、ビジネス用途で使うお客様にとって、選択肢が増えることを狙いとしています。
お客様相談室に寄せられた主な声
〇バインダークリップは落ち着いた色があるとよいです。
〇ビジネスで使用するのでシルバークリップを出してほしい。
〇職場にプレゼントであげたい。本体に色味があるのは良いが、中の芯は黒インクを使う人が多い。
■サラサシリーズとは
▲定番商品「サラサクリップ」
さらさらとした軽い書き心地と、濃く鮮やかな発色が特長のジェルボールペンです。2003年の発売以降、インクがなくなるまで書ききれる品質を20年以上追求しています。同じサラサシリーズでは、社会人を対象にした3色ジェルボールペンの「サラサクリップ3C」やビンテージカラーで高級感溢れるジェルボールペン「サラサグランド」、極細タイプでもさらさら書ける「サラサナノ」など、時代のニーズに合わせて商品のバリエーションを増やしています。
▲最後まで書ききれる品質を追求
▲定番商品「サラサクリップ3C」
▲定番商品「サラサナノ」
本件に関するお問合わせ先
＊＊＊ この商品に関する報道関係の方のお問い合わせ先 ＊＊＊
ゼブラホールディングス株式会社 プロダクト＆マーケティング部PRチーム
TEL：050-1706-0335
問い合わせフォーム：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=lMAcrb-AQgqVdpN7YbCzRQ%3D%3D
＊＊＊ この商品に関する消費者の方のお問い合わせ先 ＊＊＊
ゼブラ株式会社 お客様相談室 TEL：0120-555335（平日9時〜17時） https://www.zebra.co.jp/
