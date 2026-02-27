累計販売本数250万本超えのヒット商品、金属軸の「オトナのSARASA」にビジネスシーンの持ち物や服装に調和する新しいボディカラーが登場。ジェルボールペン「サラサグランド」新軸色 3月19日発売

