【新シリーズ登場】最大100Gアップリンク対応のレイヤー3スイッチを発売〜オール25Gでデータセンターのリーフ構成を支える高速・大容量の通信基盤を提供〜

【新シリーズ登場】最大100Gアップリンク対応のレイヤー3スイッチを発売〜オール25Gでデータセンターのリーフ構成を支える高速・大容量の通信基盤を提供〜