【新シリーズ登場】最大100Gアップリンク対応のレイヤー3スイッチを発売〜オール25Gでデータセンターのリーフ構成を支える高速・大容量の通信基盤を提供〜
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、全ポート25G対応のレイヤー3スイッチ「AT-x560-28YSQ」の受注を2月27日より開始したことをお知らせします。加えて、「AT-x560-28YSQ」を対象とする新規ライセンスも発売します。
クラウド利用の拡大に加え、生成AIの普及やデータ処理の高度化、業務のデジタル化の進展により、企業ネットワークおよびデータセンターにおけるトラフィックは急速に増加しています。これに伴い、ネットワーク機器には増大する通信量を安定して処理できる高速性と、将来的なシステム拡張や業務の高度化にも柔軟に対応できる拡張性が求められはじめています。
また、Wi-Fi 7をはじめとする高速無線LANの導入拡大やサーバーの高速インターフェース化により、アクセス層および集約層では従来を上回る帯域への対応が必要となっています。コア・スイッチとの接続やサーバー接続を担うスイッチには、より高速なアップリンクと大容量通信を支える性能が求められており、企業ネットワークからデータセンターに至るまで、業務基盤を支えるネットワークの強化が重要な課題となっています。
そこで当社は、このようなニーズに対応するため、高い可用性と拡張性、豊富な機能を備えた「xシリーズ」から、「AT-x560-28YSQ」を新たに発売します。
■レイヤー3スイッチにオール25G／アップリンク最大100G対応の新ラインナップが追加！
「xシリーズ」から、大容量通信に対応し、複数のスイッチを一元的に管理できるユニファイドマネージメント・スタッカブルスイッチ「AT-x560-28YSQ」を新たに発売します。
本製品は、SFP/SFP+/SFP28スロットを24ポート、最大100Gに対応したQSFP+/QSFP28スロットを4ポート搭載し、高密度かつ柔軟なネットワーク構成を実現します。全てのダウンリンクポートが最大25Gの着脱可能なインターフェースに対応し、既存のネットワーク環境から高速環境へのスムーズな移行を可能にします。また、アップリンクポートは最大100Gの高速通信に対応。高速化への要求に応えるとともに、通信が集中しやすいコア・スイッチやサーバーとの接続においてもボトルネックを抑制し、安定したネットワーク通信を実現します。
さらに、最大4台のVCS（バーチャルシャーシスタック）に対応し、複数のスイッチを1台の仮想スイッチとして運用することが可能です。これにより、高い冗長性と拡張性を確保し、企業ネットワークにおけるディストリビューション・スイッチとしての利用に加え、大量のトラフィックを扱うデータセンター環境ではリーフスイッチとして柔軟に対応します。
【製品外観】
【製品仕様】出荷開始日：2026年3月2日（月）
https://digitalpr.jp/table_img/631/129127/129127_web_1.png
※QSFP28モジュール使用時のみ0~45℃対応となります。
※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-x560-28YSQの詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x560-28ysq/
■ネットワーク管理やセキュリティを強化する新ライセンスも発売！
「AT-x560-28YSQ」では、オプションとして新たなライセンスを発売します。本ライセンスにより、高度な経路制御機能やネットワーク仮想化、認証機能の拡張に加え、OpenFlow 1.3に対応したSDN制御が可能となり、大規模ネットワークにおける柔軟な運用管理とセキュリティ強化を実現します。
【新ライセンス価格】出荷開始日：2026年3月2日（月）
https://digitalpr.jp/table_img/631/129127/129127_web_2.png
●ライセンスについての詳細はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products/switch/license/
注）サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
