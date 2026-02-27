こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
HHKBがゲオでお得にレンタルできるキャンペーンを開催！
Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）シリーズは、株式会社ゲオが運営する「ゲオあれこれレンタル」にて、本日2月27日より先着200名様限定で、レンタル料金が15%OFFになるキャンペーンを開催します。最新の「HHKB Professional Classic Type-S」を含めた全18機種を、お得にお試しいただくことができます。
「価格が高いからいきなり買うのは不安」「配列が自分に合うか心配・試したい」という方、是非この機会にレンタルをご利用ください（対象期間：2月27日〜4月30日）。
※15%OFFキャンペーンの対象は「短期レンタルプラン」のみとなります。
キャンペーン詳細
HHKB Studio【4機種】
レンタル期間：14泊15日（短期レンタルプランのみキャンペーンの対象です）
レンタル料金：通常4,990円（税込） →15%OFFクーポン適用で4,242円（税込）
送料：往復無料（北海道、沖縄県は除く）
1日あたりの延長料金：500円（税込）
HHKB Studio 詳細：https://happyhackingkb.com/jp/products/studio/
レンタルする：https://geo-arekore.jp/campaign/0011
HHKB Professional HYBRID Type-S【10機種】
レンタル期間：14泊15日（短期レンタルプランのみキャンペーンの対象です）
レンタル料金：通常3,990円（税込） →15%OFFクーポン適用で3,392円（税込）
送料：往復無料（北海道、沖縄県は除く）
1日あたりの延長料金：300円（税込）
HHKB Professional HYBRID Type-S 詳細：https://happyhackingkb.com/jp/products/hybrid_types/
レンタルする：https://geo-arekore.jp/campaign/0011
HHKB Professional Classic Type-S【4機種】
レンタル期間：14泊15日（短期レンタルプランのみキャンペーンの対象です）
レンタル料金：通常4,490円（税込） → 15%OFFクーポン適用で3,817円（税込）
送料：往復無料（北海道、沖縄県は除く）
1日あたりの延長料金：400円（税込）
HHKB Professional Classic Type-S 詳細：https://happyhackingkb.com/jp/products/classic_types/
レンタルする：https://geo-arekore.jp/campaign/0011
キャンペーン期間
本件に関するお問合わせ先
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略室 広報部
E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com
