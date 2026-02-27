HHKBがゲオでお得にレンタルできるキャンペーンを開催！

写真拡大 (全8枚)











Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）シリーズは、株式会社ゲオが運営する「ゲオあれこれレンタル」にて、本日2月27日より先着200名様限定で、レンタル料金が15%OFFになるキャンペーンを開催します。最新の「HHKB Professional Classic Type-S」を含めた全18機種を、お得にお試しいただくことができます。

「価格が高いからいきなり買うのは不安」「配列が自分に合うか心配・試したい」という方、是非この機会にレンタルをご利用ください（対象期間：2月27日〜4月30日）。

また、レンタルサービスをご利用したお客様限定で、「試して納得！HHKBお得に購入プログラム」をご案内しております。14泊15日間のレンタル料金が実質無料（注1）で、新品のHHKBをご購入いただけます。併せてご利用ください。

※15%OFFキャンペーンの対象は「短期レンタルプラン」のみとなります。

キャンペーン詳細

HHKB Studio【4機種】

レンタル期間：14泊15日（短期レンタルプランのみキャンペーンの対象です）

レンタル料金：通常4,990円（税込） →15%OFFクーポン適用で4,242円（税込）

送料：往復無料（北海道、沖縄県は除く）

1日あたりの延長料金：500円（税込）















HHKB Studio 詳細：https://happyhackingkb.com/jp/products/studio/

レンタルする：https://geo-arekore.jp/campaign/0011

HHKB Professional HYBRID Type-S【10機種】

レンタル期間：14泊15日（短期レンタルプランのみキャンペーンの対象です）

レンタル料金：通常3,990円（税込） →15%OFFクーポン適用で3,392円（税込）

送料：往復無料（北海道、沖縄県は除く）

1日あたりの延長料金：300円（税込）























HHKB Professional HYBRID Type-S 詳細：https://happyhackingkb.com/jp/products/hybrid_types/

レンタルする：https://geo-arekore.jp/campaign/0011

HHKB Professional Classic Type-S【4機種】

レンタル期間：14泊15日（短期レンタルプランのみキャンペーンの対象です）

レンタル料金：通常4,490円（税込） → 15%OFFクーポン適用で3,817円（税込）

送料：往復無料（北海道、沖縄県は除く）

1日あたりの延長料金：400円（税込）







HHKB Professional Classic Type-S 詳細：https://happyhackingkb.com/jp/products/classic_types/

レンタルする：https://geo-arekore.jp/campaign/0011



キャンペーン期間

2026年2月27日〜2026年4月30日

その他

2台以上同時レンタルで20%OFF

HHKB シリーズを2台以上同時にレンタルするとレンタル料金が20%OFF！

「StudioとProfessional」や「日本語配列と英語配列」など、使い比べてみることで自分にピッタリのHHKBをお選びいただくことができます。クーポンコードはゲオあれこれレンタルのサイトをご確認ください。

試して納得！HHKBお得に購入プログラムについて

HHKBのレンタルサービスをご利用いただいたお客様には、新品のHHKBを限定価格でご提供いたします。レンタル終了後は商品をご返却いただき、購入を希望される方は、PFUダイレクト（注2）の限定販売サイトにてお買い求めください。プログラム詳細については、レンタル品に同梱されているチラシをご確認ください。

レンタルサービスの詳細は、以下のページをご確認ください。

https://happyhackingkb.com/jp/news/promo/04/index.html

注釈

注1　北海道・沖縄県を除く地域で14泊15日間レンタルし、プログラム期間中にPFUダイレクトで購入した場合。

注2　PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。

商標について

・HappyHacking、HHK、HHKB、Happy Hacking Keyboard Studio、HHKB Studioは、株式会社PFUの日本における登録商標です。

・その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

お客様お問い合せ先

株式会社PFU

ドキュメントイメージング事業本部 HHKBビジネス部 ビジネス推進課

E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com

株式会社ゲオ

あれこれレンタル

問い合わせHP：https://geo-arekore.jp/inquiry/




本件に関するお問合わせ先

報道関係者お問い合わせ先

株式会社PFU

コミュニケーション戦略室 広報部

E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com

関連リンク

お知らせページ

https://happyhackingkb.com/jp/news/2026/news20260227.html

HHKB Studio商品サイト

https://happyhackingkb.com/jp/products/studio/

HHKB Professional 製品サイト

https://happyhackingkb.com/jp/products/hybrid_types/

HHKB Professional Classic Type-S製品サイト

https://happyhackingkb.com/jp/products/classic_types/

ゲオレンタル

https://geo-arekore.jp/campaign/0011