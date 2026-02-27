HHKBがゲオでお得にレンタルできるキャンペーンを開催！









































HHKB Professional HYBRID Type-S 詳細：https://happyhackingkb.com/jp/products/hybrid_types/



レンタルする：https://geo-arekore.jp/campaign/0011



HHKB Professional Classic Type-S【4機種】



レンタル期間：14泊15日（短期レンタルプランのみキャンペーンの対象です）



レンタル料金：通常4,490円（税込） → 15%OFFクーポン適用で3,817円（税込）



送料：往復無料（北海道、沖縄県は除く）



1日あたりの延長料金：400円（税込）















HHKB Professional Classic Type-S 詳細：https://happyhackingkb.com/jp/products/classic_types/



レンタルする：https://geo-arekore.jp/campaign/0011



キャンペーン期間



2026年2月27日〜2026年4月30日



その他



2台以上同時レンタルで20%OFF



HHKB シリーズを2台以上同時にレンタルするとレンタル料金が20%OFF！



「StudioとProfessional」や「日本語配列と英語配列」など、使い比べてみることで自分にピッタリのHHKBをお選びいただくことができます。クーポンコードはゲオあれこれレンタルのサイトをご確認ください。



試して納得！HHKBお得に購入プログラムについて



HHKBのレンタルサービスをご利用いただいたお客様には、新品のHHKBを限定価格でご提供いたします。レンタル終了後は商品をご返却いただき、購入を希望される方は、PFUダイレクト（注2）の限定販売サイトにてお買い求めください。プログラム詳細については、レンタル品に同梱されているチラシをご確認ください。



レンタルサービスの詳細は、以下のページをご確認ください。



https://happyhackingkb.com/jp/news/promo/04/index.html



注釈



注1 北海道・沖縄県を除く地域で14泊15日間レンタルし、プログラム期間中にPFUダイレクトで購入した場合。



注2 PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。



商標について



・HappyHacking、HHK、HHKB、Happy Hacking Keyboard Studio、HHKB Studioは、株式会社PFUの日本における登録商標です。



・その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。



お客様お問い合せ先



株式会社PFU



ドキュメントイメージング事業本部 HHKBビジネス部 ビジネス推進課



E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com



株式会社ゲオ



あれこれレンタル



問い合わせHP：https://geo-arekore.jp/inquiry/