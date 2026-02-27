こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
公益財団法人 日本板硝子材料工学助成会 第43回 研究成果発表会を開催
公益財団法人 日本板硝子材料工学助成会（以下「助成会」）において、「第43回 無機材料に関する最近の研究成果発表会」が1月27日に開催されましたので、お知らせします。
助成会は、日本板硝子株式会社の創立60周年を記念して、無機材料の学術及び技術の発展を目的に、1979年に設立されました。助成会では2025年度まで累計で1,526件の研究に対して総額19.3億円の助成を行っています。設立以来47年にわたり、当社は助成会の活動支援を通じて無機材料の学術と技術の発展を応援しています。
「材料研究に新しい風を」と題した今回の発表会では、2022年度に助成金を贈呈した研究成果の中から５テーマが選ばれ、各々の研究成果をご講演いただきました。各テーマはいずれも大きな研究・開発プロジェクトへと発展した独創的な研究成果であり、参加者からの活発かつ内容深い質疑応答が行われました。
今回の発表会の詳細及び成果報告書43号は助成会のホームページに掲載される予定です。
（http://www.nsg-zaidan.or.jp/index.html）
