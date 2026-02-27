MINIが「MINI DAY 2026 Press Conference」で、今後の方向性を提示。ライフスタイルブランドとの共鳴で新たなブランド体験を創出

2026年2月26日、ビー・エム・ダブリュー株式会社は、東京・浅草の「DEUS EX MACHINA ASAKUSA」にて、報道関係者向け発表会「MINI DAY 2026 Press Conference」を開催しました。

本カンファレンスでは、2025年の年間販売台数が19,146台（前年比11.6%増）を記録し、10年連続で輸入車モデル別販売台数No.1（※1）を達成したことを報告。登壇したMINIディビジョン本部長の向井健二は、「この嬉しいニュースを追い風に、新世代MINIファミリーによってブランドの成長をさらに加速させていく」と意欲を語りました。

MINIは今後の戦略として、異業種、特にファッションやライフスタイル・ブランドとのコラボレーションを積極的に展開し、魅力的な特別仕様車や限定車を順次導入していく方針を明らかにしました。

その方向性を具現化したものとして披露したのが、オーストラリア発のブランド「DEUS EX MACHINA（デウス・エクス・マキナ）」とコラボレーションしたコンセプト・モデル「THE SKEG（ザ・スケッグ）」の日本初公開です。

サーフボードのフィンを意味する「SKEG」の名を冠したこの電動モデルは、自由なライフスタイルを追求するMINIの姿勢を象徴しています。昨年ドイツ・ミュンヘンのモーターショーにて世界初公開し、今回が待望の日本初披露となりました。

同モデルは、2026年2月28日（土）から3月1日（日）まで、「DEUS EX MACHINA ASAKUSA」にて期間限定で一般展示をおこないます。2月28日（土）には、DJプレイや限定コラボグッズの販売も実施するなど、MINIが仕掛ける新しい世界観が浅草の街を彩ります。

■イベント概要

日程：2026年2月28日（土）～3月1日（日）

会場：DEUS EX MACHINA ASAKUSA（東京都墨田区向島1-2-8 東京ミズマチ ウエストゾーン）

車両展示：THE SKEG（コンセプト・モデル）

イベント特設サイト：https://www.mini.jp/ja_JP/home/campaign/MINIxDEUS.html

（※1）日本自動車輸入組合発表による