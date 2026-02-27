掘削機用ゴムクローラのグローバル市場：2032年までの成長予測と多面的分析
掘削機用ゴムクローラ
掘削機用ゴムクローラとは、油圧ショベルやミニショベルなどの建設機械に装着される走行用履帯部品であり、ゴム素材と内部のスチールコードや金属芯材を組み合わせることで、高い耐摩耗性と耐久性、走行安定性を実現した機能部材を指す。舗装路面や軟弱地盤においても接地圧を分散し、地面への損傷を抑えながら優れた走破性と低振動・低騒音性能を発揮する点が特徴で、都市土木工事、農業用途、林業作業、解体現場など幅広い作業環境で使用される建設機械の重要な消耗・保守部品として市場に位置付けられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342819/images/bodyimage1】
掘削機用ゴムクローラ世界総市場規模
Global reports調査チームの最新レポート「グローバル掘削機用ゴムクローラ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、グローバル掘削機用ゴムクローラ市場は2025年の1036百万米ドルから2032年には1557百万米ドルに成長し、2026年の市場規模は約1103百万米ドルと推計されており、2026-2032年のCAGR（年間成長率）が5.9%に達すると予測されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342819/images/bodyimage2】
製品タイプ別の市場分析
掘削機用ゴムクローラには、Wheel-Tooth Type Rubber Tracks（CRT）、Wheel-Hole Type Rubber Tracks（KRT）、Friction-Driven Rubber Tracks（MRT）、Rubber-Tooth Driven Rubber Tracksなどのタイプがあります。各タイプは、掘削機の作業環境や性能要求に応じて選択されます。たとえば、CRTは歯状の構造で接地性に優れ、硬質地面での掘削作業に適しています。一方、MRTは摩擦駆動方式で、転がり抵抗が小さく、軽量な掘削機に用いられることが多いのが特徴です。
用途別の市場分析
用途別では、Mini Excavator（6トン未満）、Medium Excavator（6 - 30トン）、Large Excavator（30トン以上）に掘削機用ゴムクローラが使用されます。小型掘削機は、狭い空間での作業に適しており、住宅建設や都市整備などの分野で広く利用されています。中型掘削機は、一般建設や土木工事などで主力機種となっており、掘削機用ゴムクローラの需要も比較的多いです。大型掘削機は、鉱山開発や大型土木工事などで使用され、その掘削能力に合わせた高性能な掘削機用ゴムクローラが求められます。
企業別の市場分析
主要な掘削機用ゴムクローラメーカーには、Bridgestone、Cautrac、Hinowa、Camso、Gemmo Group、McLaren Industries、CGA Ricambi Modena、Zhongce Rubber Group、Yuan Chuang Rubber Track、GUMA-TECH、GTW、Jiuyun Vehicle Parts、Maxam Tire、Jiaxing Taite Rubberなどがあります。これらの企業は、技術開発、品質管理、市場販売などの面で競争しています。たとえば、Bridgestoneは長年のゴム製品の開発経験を生かし、高性能な掘削機用ゴムクローラを提供しています。Zhongce Rubber Groupは中国国内での市場シェアを拡大しつつ、海外市場への進出も積極的に進めています。
地域別の市場分析
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに掘削機用ゴムクローラ市場が分布しています。北米と欧州は、建設業界が成熟しており、掘削機用ゴムクローラの需要は安定しています。アジア太平洋地域は、中国、インドなどの新興市場での建設活動が活発化しており、市場の成長が著しいです。南米と中東・アフリカ地域は、資源開発やインフラ整備の推進により、掘削機用ゴムクローラ市場に潜在的需求があります。
