法執行用ドローンの世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2026-2032年
世界規模で官民連携が進む治安維持・防災分野において、警察・治安機関向けドローン の導入がかつてないスピードで加速しています。こうした状況の中、グローバル市場調査会社のGlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのほど、「法執行用ドローンの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 と題する最新調査レポートを発表しました。
本レポートは、警察・治安機関向けドローン 市場の最新動向を深掘りし、売上高、販売数量、価格変動、市場シェア、主要企業の競争ランキングなどを多角的に分析しています。また、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域等）および国別の詳細なデータに加え、製品タイプ別（固定翼、回転翼、ヘリコプター型）、用途別（警察活動、その他公共安全機関）の市場動向を体系化。2021年を基準年とし、2032年までの長期見通しを示しています。
近年、治安維持活動の現場では、従来の有人装備に代わり、警察・治安機関向けドローン の活用が標準装備化しつつあります。これは、緊急時における警察官のリスク回避、大規模災害やテロ発生時の迅速な状況把握、さらには事件捜査における証拠収集能力の向上など、多岐にわたるメリットが認められているためです。特に、SWAT部隊などの戦術ユニットが人質立てこもり事件やバリケード封鎖状況に投入するリアルタイム・インテリジェンスの提供や、重大交通事故後の迅速な事故再現において、これらのドローンは革新的な成果を上げています。
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1241415/law-enforcement-drone
市場を牽引する主要企業と競争構図
本市場における主要企業には、業界をリードするDJI（中国）をはじめ、Autel Robotics、Skydio、BRINC Drones、Parrot Drone、Teledyne、DroneSense、FLIR、Motorola Solutions などが名を連ねています。これらの企業は、過酷な現場に耐えうる堅牢性や、軍事・警察無線との連携機能、さらにはAIを用いた自動追尾・顔認識技術の実装など、高度な製品開発を競っています。レポートでは、各社の販売実績と市場シェアを詳細に比較分析し、業界再編の可能性も示唆しています。
製品多様化と高度化：技術パラメータの進化
製品別に見ると、警察・治安機関向けドローン は、長時間の監視任務に適した固定翼機（Fixed Wing）、高い機動性を持つ回転翼機（Spiral Wing/マルチコプター）、そして垂直離着陸が可能なヘリコプター型に分類されます。近年では、GPSが届かない屋内や地下鉄構内での運用を想定したSLAM技術搭載機種や、サーマルカメラ（FLIRシステム）を標準装備した暗視対応機種の需要が急増しています。
市場予測と政策連動性
当レポートは、2026年から2032年にかけての市場成長予測を、地域ごとの治安政策や調達サイクルと連動させて分析しています。例えば、米国では「連邦政府機関による特定外国製ドローンの使用制限」に関連する動きが調達方針に影響を与えており、結果としてSkydioやBRINC Dronesのような現地法人の追い風となっています。一方、日本国内においても、2022年の航空法改正以降、有人地帯での補助者なし目視外飛行（レベル4）が解禁されたことで、過疎地の巡回や大規模イベント警備への警察・治安機関向けドローン 導入が本格化しています。
本調査は、こうした法規制の変化と技術革新の交点を捉え、定量的データ（販売数・金額予測）と定性的分析（競合環境の変化や各社の成長戦略）を融合。官公庁の調達担当者やセキュリティ関連企業の経営層が、中長期的な事業計画や予算配分を検討する際の戦略的意思決定を強力に支援します。
会社概要
Global Info Researchは、企業に豊富な市場開発分析レポートを提供する、グローバル業界情報に特化した市場戦略サポート企業です。企業の戦略的計画と公式情報報告を支援するため、グローバル地域で市場情報コンサルティングサービスを展開しています。特に電子半導体、化学物質、医療機器などの分野で、カスタマイズ調査、経営コンサルティング、IPOコンサルティング、産業チェーン研究、データベースサービス、トップ業界向けサービスを提供しています。
配信元企業：Global info Research Co.,Ltd
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
