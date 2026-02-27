画像編集ソフトウェア市場規模の成長見通し：2032年には1898百万米ドルに到達へ
2026年2月27日に、YH Research株式会社（本社：東京都中央区）が発行した「グローバル画像編集ソフトウェアのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、本調査レポートでは、画像編集ソフトウェア市場の現状、定義、分類、用途、産業チェーン構造を総合的に分析し、開発方針、製造プロセス、コスト構造についても詳細に説明します。画像編集ソフトウェア市場の成長動向と今後の市場予測に加え、技術革新や市場競争環境、消費者行動の変化など市場に影響を与える重要な要因を考察します。また、主要消費地域、及び主要企業の消費の観点から、市場動向を深く理解し、企業が新規市場の開拓や競争力強化に向けた戦略を立てるための有益な情報を提供します。
１．画像編集ソフトウェアとは
画像編集とは、デジタル写真や従来の写真化学を用いた写真、イラストレーションなど、画像を変更するプロセス全般を指します。従来のアナログ画像編集は、エアブラシなどのツールを使用して写真を修正するフォトリタッチ、または従来のあらゆる美術材料を用いてイラストを編集するものとして知られています。画像編集ソフトウェアは、大別するとベクターグラフィックスエディタ、ラスターグラフィックスエディタ、3Dモデラーに分類でき、ユーザーが画像を操作、強化、変換するための主要なツールです。多くの画像編集プログラムは、コンピューターアートを一からレンダリングまたは作成するためにも使用されます。
YH Researchによるとのグローバル画像編集ソフトウェアの市場は2025年の1242百万米ドルから2032年には1898百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.3%になると予測されている。
２．画像編集ソフトウェア市場区分
レポートは会社別、製品別、用途別、地域別の4つのセクションに分かれている。
会社別分析：Adobe、 Serif、 PhaseOne、 Cyberlink、 MacPhun、 ON1、 Corel、 DxO Optics、 ACDSee Ultimate、 Zoner、 Magix
会社別では、市場シェアやランキング、売上について分析しています。また、企業情報や販売地域、市場地位についても詳細に調査し、最近の企業の開発状況を紹介しています。
製品別分析：RAW Editing Software、 Non-RAW Editing Software
製品別では、売上を分析します。
用途別分析：Individual、 School、 Commercial、 Other
用途別では、売上に基づいた詳細な分析を行います。
地域別分析
地域別では、各地域の市場規模、売上、市場シェアなどの予測を提供しています。
以下の地域に焦点を当てています：
北米：米国、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
南米：ブラジル、その他の南米地域
中東とアフリカ
３．本レポートの主な利点
本レポートが提供するメリットは以下の通りです：
１.市場規模と予測データ：世界の画像編集ソフトウェア市場に関する過去データ（2021～2025年）および将来予測データ（2026～2032年）を提供し、市場の成長と規模を明確に示します。
２.会社別の売上と市場シェア：世界の画像編集ソフトウェア会社別の売上、価格、市場シェア、業界ランキングを提供します。（2021～2026）