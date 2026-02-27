京成松戸線「薬園台駅」から徒歩圏内『家族葬のファミーユ薬円台駅前ホール』が3/8（日）にオープン～プライベート性の高い空間で心温まるお見送りを～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2026年3月8日（日）に「家族葬のファミーユ 薬円台駅前ホール（所在地：千葉県船橋市薬円台）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342372/images/bodyimage1】
（ホール外観イメージ）人の往来が多い周辺環境に配慮したホール設計
このたび、千葉市船橋市内で6店舗目となる新ホール「家族葬のファミーユ 薬円台駅前ホール」がオープンします。
この地は、江戸時代に徳川吉宗が開園した下総薬園（薬草園）に由来します。新ホールは「薬園台駅」から徒歩で5分以内という、アクセスのいいロケーションです。船橋市内には既存のファミーユホールが5店舗展開しており、さらなる利便性を提供いたします。
ホール外観はベージュ系で統一したシンプルな印象ですが、駅近で生活者の往来が多いロケーションに配慮し、敷地周辺に植栽を多く配し、環境との調和を重視した外観デザインとしました。
また、搬送車からの出入りも見えにくいよう車両ポーチやL字型のエントランスを設けています。
館内は、家族空間と共有スペースの動線が交わらないよう工夫し、家族のプライベート性を十分に確保した設計です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342372/images/bodyimage2】
（地図）船橋市内で6か所となるファミーユの店舗網
■「家族葬のファミーユ 薬円台駅前ホール」概要
所在地：千葉県船橋市薬円台6丁目５-7
建物構造：木造
敷地面積：782.90m2
建築面積：223.29m2
駐車場：11台
施設内容：式場30席、会食室18席、遺族控室2室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ 京成電鉄松戸線「薬園台駅」から徒歩約5分
＜ 車 ＞ 京葉道路「花輪IC」から約17分
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/chiba/funabashishi/post-1714.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342372/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342372/images/bodyimage1】
