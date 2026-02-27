折りたたみスマートフォン用画面ヒンジの世界市場2026年、グローバル市場規模（U形、ウォータードロップ形）・分析レポートを発表
2026年2月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「折りたたみスマートフォン用画面ヒンジの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、折りたたみスマートフォン用画面ヒンジのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の折りたたみスマートフォン用画面ヒンジ市場規模は2024年に1544百万米ドルと評価されています。市場は急速に拡大し、2031年には4188百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は15.5%です。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場の競争構造、地域経済の動向、供給網の安定性に与える影響を分析しています。国際的な通商環境や政策変更は、部品調達、製造拠点、コスト構造に影響を及ぼし、主要企業の競争戦略にも反映されます。
________________________________________
製品概要と重要性
折りたたみスマートフォン用画面ヒンジは、柔軟な表示部の折り曲げと展開を可能にする機械部品です。表示部や内部部品を損傷させずに滑らかに動作させるための支持機構として機能し、端末の構造的な強度と機能性を維持する上で中核的な役割を担います。
特に、繰り返しの開閉に耐える耐久性が求められ、使用感の滑らかさや異物混入への対策、薄型化と強度の両立が重要な技術課題となります。折りたたみ端末の普及が進むほど、ヒンジは差別化要素としての重要性を高め、品質と信頼性が市場競争の焦点になります。
________________________________________
市場構造と競争環境
本レポートは、2020年から2031年までの市場規模を、消費額、販売数量、平均販売価格の観点から分析しています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に定量および定性の両面から検討し、需給動向、競争状況、需要変化の要因を整理しています。
主要企業として、KH Vatec、S-Connect、Amphenol、AUFlex、FINE M-TEC、Asia Vital Components (AVC)、JARLLYTEC、Shin Zu Shing、NBTM New Materials、Jiangsu Gian Technology、Dongguan Eontec、Dongguan Huanli Intelligent Technology、AAC Technologies、Shanghai Fuchi High tech、Shanghai TOMI Electronic Material、DONG GUAN JINFENG ELECTRON、Kunshan Kersen Science & Technologyなどが挙げられています。
各社の売上高、販売数量、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最近の動向を比較し、2025年時点の市場占有率推計を提示しています。製造精度、量産能力、品質保証体制、取引先との関係性が競争力の重要要素です。
________________________________________
市場区分と地域分析
製品タイプ別では、U形、ウォータードロップ形、その他に分類されています。形状の違いは、折り目の見え方、端末の薄型化、開閉感、耐久性などに影響し、端末設計方針と密接に関係します。
用途別では、2画面折りたたみ端末と3画面折りたたみ端末に分かれています。3画面折りたたみ端末は構造が複雑であるため、より高度な設計と耐久性確保が求められ、部品単価や技術要件の面で市場の新たな成長機会となります。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象です。アジア太平洋地域は関連部品の製造集積が進んでおり、市場成長の中心となります。北米および欧州では高付加価値端末の需要動向が市場に影響します。
