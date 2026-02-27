クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、大改装の「コスタセレーナ」で航く 9月12日(土)釜山発・9月14日（月） 神戸着の片道2泊3日超ショートクルーズを内側3.48万円～販売開始
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、2026年9月12日（土）釜山発・9月14日(月)神戸着の片道超ショートクルーズ（2泊3日）の販売を2月26日より開始いたしました。内側客室34,800円～ 特別価格でご案内する週末限定ショートクルーズで、販売は20室限定となります。
■コース詳細：コスタセレーナで行く! 釜山発 神戸着 片道超ショートクルーズ2泊3日
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_2N__109740.html
■大型客船ならではの充実した船内設備
本コースで利用する「コスタセレーナ」は、総トン数114,500トン、乗船人数3,780名を誇る大型カジュアル客船で2025年11月に大リニューアルしたばかりです。船内には、
● 本格的なシアターでの毎晩のショー
● 複数のレストランでのフルコースディナー
● ビュッフェレストランでの自由なお食事
● 屋外プール・ジャグジー
● フィットネスジム
● ショッピングエリア
● カジノ
● バーラウンジ
など、多彩な施設を備えております。※一部有料施設あり
クルーズ料金には、船内での食事や移動費が含まれており、2泊3日という短期間ながら、大型客船の魅力をしっかり体験できる内容となっております。
■片道クルーズという新しい旅の形
本コースは釜山を出発し神戸へ到着する片道クルーズです。
往復ではなく片道利用とすることで、短期間でも気軽にクルーズ体験が可能となります。往路航空券は別途お見積り・手配が可能で、自由な旅行設計ができる点も特徴です。
海外旅行とクルーズ体験を組み合わせた新しい旅行スタイルとしてご提案いたします。
■週末利用の2泊3日ショートクルーズ
9月12日（土）釜山発
9月13日（日）終日航海
9月14日（月）神戸着
週末を活用できる日程設定となっており、社会人やシニア層、ご夫婦旅行にもおすすめです。
■春の先取り大セール対象
本コースは「春の先取り大セール」対象商品です。
大人お一人様34,800円～（2名1室利用時）。
※別途、港湾税・政府諸税・チップが必要です。
■20室限定・早期完売見込み
本商品は20室限定でのご案内となります。
週末利用可能な超ショートクルーズという希少な設定のため、早期完売が見込まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342803/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
