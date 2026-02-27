「PEKO for ANA」国際線就航40周年のアニバーサリーデザイン登場！就航当時のCA制服を着たペコちゃんのエコバッグやポーチなど A-style、ANA Mall店、@SKYで2/27～販売開始
全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川純一郎）は、幅広い世代に愛され続ける不二家のキャラクター「ペコちゃん」との人気コラボレーションシリーズ「PEKO for ANA」より、ANA国際線就航40周年を記念したアニバーサリーデザインの雑貨を発売します。ANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style（以下、A-style）」（https://www.astyle.jp/）および「ANAショッピング A-style ANA Mall店（以下、ANA Mall店）」、国内線機内/ラウンジ内のANA Wi-Fi serviceからアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE@SKY（以下、@SKY）」にて、2月27日（金）より販売開始します。 ※販売チャネルによって取扱い商品が異なります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342653/images/bodyimage1】
■ 人気コラボシリーズ「PEKO for ANA」から、国際線就航40周年を記念した雑貨が登場！
「PEKO for ANA」は、幅広い世代に愛され続ける不二家のキャラクター「ペコちゃん」がANAのCA制服を着たデザインや、ミルキーの包み紙をイメージしたデザインで人気のコラボレーションシリーズです。この度、国際線就航40周年を記念し、1986年就航当時のクラシックなCAの制服を着たペコちゃんのアイテムが登場します。濃紺のダブルスーツに、ANAの制服で初めて取り入れられたスカーフのデザインまで、細部にわたり再現しました。
A-styleおよびANA Mall店では、40年前に就航したロサンゼルスとワシントンD.C.をモチーフにしたデザインのアイテムを展開。アメリカの国旗をイメージした星条旗やストライプ柄、ワシントンD.C.と東京の代表建築をモチーフにしたデザインを採用し、さらに裏地のデザインまでこだわりました。＠SKYでは、不二家のミルキーの甘い世界観を表現した遊び心あふれるアイテムを展開。どのアイテムも、見た目の可愛さだけでなく、旅先でも日常使いでも役に立つ、実用的な機能を詰め込みました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342653/images/bodyimage2】
■ 販売チャネル
[販売開始日] 2026年2月27日（金）10:00より
「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press294
「ANAショッピングA-style ANA Mall店」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press295
[販売開始日] 2026年2月27日（金）17:00より
「ANA STORE@SKY」 https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/ana-sky-shop/promo/
※「ANA STORE@SKY」はANA国内線にご搭乗のお客様が、機内やラウンジでANA Wi-Fi Serviceを利用してアクセスできるオンラインショッピングサービスです。@SKYはANAカード決済で10％OFF、さらにマイルも2倍貯まります。
■ 商品概要
A-style、ANA Mall店 販売商品 ※抜粋
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342653/images/bodyimage3】
＜ANAオリジナル＞PEKO for ANA パッカブルエコバッグ（LA）
内側のポケットに折り畳んで収納できるパッカブル仕様のエコバッグ。ANA機と、1986年のANA国際線就航当時の制服を着たペコちゃん・ポコちゃんをプリント。お買い物や旅先で荷物が増えても安心なアイテムです。
【価 格】3,300円（税込）
【サイズ】（約）H63×W45×D（マチ）11cm ※高さは持ち手の長さを含みます。
【素 材】ポリエステル100％
＜ANAオリジナル＞PEKO for ANA ポーチ（ショルダー付き）（LA）
ポーチとしての役割だけでなく、取り外し可能な付属のショルダーを付ければ持ち運べるサコッシュタイプにもなります。ファスナーの引き手には遊び心あふれる飛行機型を採用。裏地にはロサンゼルスの空港コード「LAX」やANAロゴをあしらった総柄生地を使用しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342653/images/bodyimage1】
