【BS11放送連動】中国時代劇「鳳凰の飛翔」が2月27日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート！見逃し1週間のみの限定配信
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年2月27日（金）より中国時代劇「鳳凰の飛翔」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
※この作品は1週間の見逃し配信となります。各話数ごとに、配信1週間後に配信を終了しますので、レンタル視聴される場合は配信期限を確認の上、ご購入ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342825/images/bodyimage1】
(c) 2018 China Syndication Entertainment Co. Ltd.
中国時代劇「鳳凰の飛翔」のあらすじ
架空の王朝「天盛」を舞台に展開される物語。公侯として前王朝に仕えていた寧世征は、悪政から民を救わんと決起し、数年をかけてついに「大成王朝」を倒し、新たな王朝「天盛王朝」を建国した。それから20年近くが経ったころ、王朝の内部では新たな波乱が巻き起ころうとしていた。
気品があり、端正な見た目を持つ第六皇子、楚王・寧弈はその胸の内で深い策略をめぐらせていた。他の皇子たちから無能な人物だと見なされている彼には、大きな野望があったのだ。権力の中心である皇宮に住み、権力者に囲まれながら、寧弈は野望を果たす一瞬の機会を虎視眈々とうかがっていた。時を同じくして、才能あふれる１人の青年が皇宮に足を踏み入れた。その名は魏知。その才気ゆえ、若くして周りの注目を集める傑物であった。だが彼の真の姿は、女性であり、その名を鳳知微といった。さらに驚くべきことに、鳳知微の正体は前王朝の遺児であったのだ。楚王と魏知、それぞれ秘密と野望を抱える２人はお互いを探り合いながらも慎重に関係を築いていく。そしていつしか、その運命は複雑に絡みあっていく…。
キャスト
寧弈（ニン・イー）第六皇子役／陳坤（チェン・クン）
鳳知微（フォン・ジーウェイ）役／倪妮（ニー・ニー）
辛子硯（シン・ズーイエン）役／趙立新（チャオ・リーシン）
寧世征（ニン・シージョン）天盛の初代皇帝役／倪大紅（ニー・ダーホン）
晋思羽 (ジン・ス―ユー) 大悦国第三皇子役／袁弘（ユエン・ホン）
スタッフ
原作：「凰権」天下帰元
演出：沈?、刘海波
脚本：路怡、?越、?菁、王佩、邱永懿
【配信開始日】
2026年2月27日（金）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/houounohisho?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/houounohisho?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル配信
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
