検査情報管理システム市場規模、2032年には1224百万米ドルに拡大見込み
YH Research株式会社（東京都中央区）は、最新の調査レポート「グローバル検査情報管理システムのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」を、2026年2月27日に発行しました。検査情報管理システム市場の現状と構造を多角的に捉え、製品定義や分類、用途、産業チェーンを起点に、業界の技術進化やコスト構造、規制動向までを網羅的に分析しています。
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/1245169/lims
グローバル検査情報管理システム市場の成長予測
YH Researchの調査では、2026年から2032年にかけて、検査情報管理システムの世界市場は年平均成長率（CAGR）5.4%で拡大を続けると予測されています。2025年には約846百万米ドルだった市場規模は、2026年には891百万米ドルに達し、2032年には1224百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．検査情報管理システム紹介
検査情報管理システムとは、ラボ（研究室・試験所）の運営を支援するために開発されたソフトウェアシステムです。このソフトウェアシステムは、検体やワークフローを追跡し、研究やビジネスインテリジェンスを目的としたデータを集約し、ラボの運営がさまざまな標準や規制に準拠していることを保証します。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
LabWare、 Thermo Fisher、 LabVantage Solutions、 STARLIMS Corporation、 PerkinElmer、 Genologics、 Promium、 Core Informatics、 LabLynx、 Autoscribe Informatics、 Khemia Software、 LabLogic Systems、 Computing Solutions、 Novatek International、 Chemware、 CloudLIMS
・売上高、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
On-premise LIMS、 Cloud-based LIMS、 Remotely Hosted LIMS
・製品カテゴリ別に、市場規模を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Research and Development Lab、 Analytical Services Lab、 Manufacturing Lab、 Other
・用途ごとの市場規模や利用トレンド、成長率を可視化。
・各アプリケーション分野での導入課題や今後の拡張可能性も併せて検討。
【地域別分析】
対象地域：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- 欧州（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他の欧州地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
・各地域における市場規模、成長速度、消費動態、競合企業の展開を比較・分析。
本レポートは、グローバル市場の理解を深めたい経営層・戦略企画部門・投資家・業界研究者にとって、不可欠なリファレンスとなるはずです。
