世界の工業用ポリアクリルアミド(PAM)市場：2032年に5.2%成長率、市場規模は9438百万米ドルに達する見込み
QY Research株式会社は「工業用ポリアクリルアミド(PAM)―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の調査レポートを発表しました。本レポートでは、工業用ポリアクリルアミド(PAM)の世界市場における売上高、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業ランキングを包括的に整理しています。
2021年から2032年までの市場データを基に、工業用ポリアクリルアミド(PAM)市場の中長期的な成長軌道と将来動向を予測しています。また、市場規模の定量分析に加え、競争環境、企業戦略、ポジショニング評価に関する定性的考察も盛り込み、企業の戦略立案を多面的に支援する内容となっています。
１．工業用ポリアクリルアミド(PAM)市場概況
工業用ポリアクリルアミド（PAM）は、アクリルアミドを重合して得られる高分子化合物で、水処理、紙パルプ、鉱業、石油掘削など多様な分野で使用される。高分子鎖による凝集作用や増粘作用により、懸濁液中の固形物を効率的に分離・沈降させることができる。陰イオン型・陽イオン型・非イオン型のグレードがあり、用途に応じた選択が可能である。水溶液安定性や分解性、取り扱いやすさも重要な特性である。
2025年における工業用ポリアクリルアミド(PAM)の世界市場規模は、6656百万米ドルと予測され、2026年から2032年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.2%で成長し、2032年までに9438百万米ドルに達すると予測されている。
２．工業用ポリアクリルアミド(PAM)の市場区分
◆ 世界の主要企業
工業用ポリアクリルアミド(PAM)分野における代表的企業：SNF Group、 Solenis、 Bejing Hengju、 Jiangsu Feymer Technology、 Kemira、 Nuoer Group、 Shandong Polymer、 Anhui Tianrun、 PetroChina Daqing、 Xinyong Biochemical、 Henan Zhengjia Green Energy、 Anhui Jucheng、 Green Chemical
各社の販売数量、売上高、市場シェアなどを整理し、業界動向を把握するための主要指標を提示しています。
◆ 市場分類
工業用ポリアクリルアミド(PAM)市場は以下の区分で分析しています。
・製品タイプ別：Nonionic、 Anion、 Cation、 Hermaphrodite
・用途別：Oilfield Oil Recovery Auxiliary Agent、 Water Treatment Agent、 Pulp Thickening Agent/Antistatic Agent、 Others
各セグメントの市場規模、成長性、競争状況を比較分析し、有望分野の特定を支援します。
◆ 地域別分析対象：北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの工業用ポリアクリルアミド(PAM)市場規模、成長要因、需要特性を比較し、地域戦略立案に活用できる情報を提供します。あわせて、特定の国に焦点を当てた個別レポートやカスタマイズ分析にも対応可能です。
【総目録】
第1章：工業用ポリアクリルアミド(PAM)市場の概要と世界市場規模予測、成長要因・リスク分析（2021～2032）
第2章：工業用ポリアクリルアミド(PAM)主要メーカーの競争状況および市場シェア分析（2021～2026）
第3章：製品タイプ別工業用ポリアクリルアミド(PAM)市場規模・価格・シェア分析（2021～2032）
第4章：用途別工業用ポリアクリルアミド(PAM)市場規模・価格・シェア分析（2021～2032）
第5章：地域別工業用ポリアクリルアミド(PAM)市場動向と成長見通し（2021～2032）
