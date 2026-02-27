AnimeJapan 2026 ビジネスデイ　アニメビジネスの最前線はここにある、ビジネスセミナー情報解禁

ビジネスデイ

アニメビジネスの最前線はここにある、

ビジネスセミナー情報解禁

事前来場登録も受付中！





世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が2026年3月28日(土)、29日(日)に東京ビッグサイトにて開催いたします。

「AnimeJapan 2026」パブリックデイ終了後の3月30 日(月)、31 日(火)に東京ビッグサイト会議棟にて開催される「AnimeJapan ビジネスデイ」のセミナー情報が解禁となりました。

「AnimeJapan ビジネスデイ」は、アニメコンテンツホルダーが一堂に会し、コンテンツ活用に繋げるビジネスイベントです。海外バイヤーのみならず、アニメコンテンツの活用やコンテンツビジネスに従事し新たな発見を求める方へ、多くのビジネスチャンスが生まれる場を提供します。 国内外のパートナーシップを促進し、アニメ関連ビジネス市場のさらなる拡大と成長を目指すべく、本年度も、実効性の高い商談機会と実践的なセミナープログラムを通じ、多くのビジネスチャンスが生まれる環境を整えてまいります。

初心者からグローバル展開までアニメビジネスの最前線を学べるセミナーラインナップ公開

国内海外企業に向けて、アニメ関連ビジネスの基礎講座をはじめ、近年のトレンドやアニメマーケット展開についてなど、魅力的なテーマの講座を2日間ビジネスデイ会場内で実施します。

【ビジネスセミナー一覧】

■3月30日(月)

10:30～11:30 日本アニメの世界展開最前線 ～Prime Videoが描く新たな配信戦略と『攻殻機動隊』の挑戦～

登壇者：

山上 拓也（アマゾンジャパン合同会社 Prime Video コンテンツ事業本部 映像ライセンス部 統括部長（アニメ、ドラマ・バラエティー、プライムビデオダイレクト））

古川 慎（株式会社講談社 アニメ・ゲーム事業部 部長）

笹 大地（株式会社講談社 アニメ・ゲーム事業部 兼 ライツMD部 副部長）

司会：藤津 亮太（アニメ評論家）

13:00～14:00 まるわかり解説！アニメ産業動向とアニメビジネスの最新トレンド

登壇者：

長谷川雅弘（アニメ産業レポート編集統括／株式会社ヒューマンメディア 事業プロデューサー／専修大学ネットワーク情報学部 非常勤講師）

数土直志（アニメーションジャーナリスト／あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル アーティスティック・ディレクター）

15:30～16:30 新興市場から戦略的パートナーへ - アニメの未来を担う中東

登壇者：

マンガプロダクションズ CEO ブカーリ イサム

■3月31日(火)

10:30～11:30 初心者でもわかる！ライセンスビジネス ― アニメキャラクターライセンスの構造と最新潮流 ―

登壇者：

陸川和男（株式会社キャラクター・データバンク代表取締役社長／一般社団法人キャラクターブランド・ライセンス協会 専務理事）

数土直志（アニメーションジャーナリスト／あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル アーティスティック・ディレクター）

13:00～14:00 「ミルキー☆サブウェイ」に見るインディーアニメの未来

登壇者：

亀山 陽平（3DCGアニメーション監督）

土井 浩平（作曲家・サウンドデザイナー）

司会：藤津亮太（アニメ評論家）

15:30～16:30 データで読み解く、2025年 世界アニメ市場の現在地 ― 日・中・韓アニメと原作マンガの勢力図 ―

登壇者：

株式会社MyAnimeList 代表取締役 溝口 敦

※内容は変更になる場合もございます。

※ビジネスセミナーへ参加するにはビジネス来場登録が必要です。

全70社以上が出展 出展社一覧

日本を代表するアニメ制作会社やメーカーをはじめとする、国内外のアニメ関連企業70社以上が出展します。

【出展社一覧】

アスミック・エース株式会社／アニプレックス／株式会社アミューズクリエイティブスタジオ／(株)イマジカインフォス／

株式会社インショーツ／エイベックス・ピクチャーズ株式会社／NHKエンタープライズ／MBC Anime / TOKYOPOP／

ADKエモーションズ／ABC Animation, INC.／KADOKAWA／株式会社ウェイブ／株式会社小学館集英社プロダクション／

株式会社TBSテレビ／株式会社フジクリエイティブコーポレーション／キングレコード株式会社／ギャガ株式会社／

株式会社クエストアンドトライ／クランチロール ／合同会社月虹／株式会社サイバーエージェント／サードウェーブ／松竹／

シンエイ動画株式会社／shenzhen kyjia industrial company／株式会社スタジオぴえろ／スターリーキューブ／タツノコプロ／

円谷フィールズホールディングス／TOブックス／手塚プロダクション／株式会社テレビ朝日／テレビ東京／合同会社DMM.com／

電通アニメソリューションズ／東映アニメーション株式会社／東映ビデオ株式会社／TOHO Global（株）／

株式会社トムス・エンタテインメント／Dongguan kuhe Arts&crafts co.,ltd／DONGGUAN DSUN GIFTS CO.LTD／

Dongguan Sansan Culture and Industry Co., Ltd.／日本アニメーション株式会社／日本テレビ放送網株式会社／

Newtype Global／New Alchemy Solutions / ZenWorks IPソリューションズ／株式会社ネルケプランニング／

博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ／バルス株式会社／バンダイナムコフィルムワークス／FestivAX JPN／フリュー / フリュー・ピクチャーズ／

株式会社フロンティアワークス／株式会社ブレインパッド／PRODUCTION I.G／ポニーキャニオン／

株式会社まさめや（キャラクターフレグランス）／株式会社ＭＡＨＯ ＦＩＬM／Manga Productions／株式会社マーベラス／

Medialink Entertainment Limited／読売テレビ / YTE／Yostar ARCUS Animation Studio／株式会社Yostar／

楽天グループ／ラパン（多言語字幕＆吹替翻訳）／YL GIFTS LIMITED／ワーナーブラザーズジャパン合同会社

※出展社は2月23日時点の情報です

ビジネスデイ出展社一覧はこちら▶ https://anime-japan.jp/business/exhibition/

主催企画

アニメビジネスに関わる国内外すべての来場者に満足いただけるよう、さらに発展させた魅力ある主催企画を実施する予定です。

▶商談環境の整備

出展社やビジネス来場者に自由にご使用頂ける無料商談スペースを、ビジネスデイ内に設けます。 また、共用のWiFi環境やウォーターサーバ―の設置など、より快適な商談環境をご提供します。

▶アニメビジネスコンシェルジュ

毎年多くの方にご利用いただいている『アニメビジネスコンシェルジュ』の窓口を設置します。

初めてアニメーションビジネスに関わる異業種の方々の問い合わせや、様々なアニメビジネスに関する疑問など、各種のご相談に対応します。

日程：2026年3月30日（月）10:00～17:30 2026年3月31日（火）10:00～16:30

会場：東京ビッグサイト会議棟6F

詳細はHPを御覧ください。

https://anime-japan.jp/business/concierge/

▶アニメビジネスセミナー

国内海外企業に向けて、アニメ関連ビジネスの基礎講座をはじめ、近年のトレンドやアニメマーケット展開についてなど、魅力的なテーマの講座を2日間ビジネスデイ会場内で実施します。

※内容は変更になる場合もございます。

※ビジネスデイへの入場には「ビジネス来場登録」が必要です。

▶出展社ピッチイベント

ビジネスデイ出展社が自社を紹介するピッチコーナーを設置します。新しい作品や商品に出会う可能性を提供します。

▶アニメビジネス産業データ展示

近年のアニメ市場の推移など、アニメビジネスに有用なデータレポートを会場内に展示します。

AnimeJapanビジネスデイ 来場事前登録受付中！

「AnimeJapan ビジネスデイ」への来場事前登録は3月27日(金)までとなっております。

ビジネスデイへのご入場には「ビジネス来場登録」が必要です。

※ビジネスデイへのご入場は、出展社との商談、ビジネス目的でアニメコンテンツ情報の収集を目的に来場される方が対象です。

今後起業しようとしている方・学生は入場できません。商談、ビジネス目的でのご来場以外の方はご入場をお断りする場合がございます。

※ご来場時は必ず発行されたQRコードを出力し、お持ちください。

※事前来場登録をされた方はビジネスデイ2日間とパブリックデイいずれか1日にご入場いただけます。

※当日登録はビジネスデイ会期当日、会場内にて承ります。パブリックデイでは当日登録は承りません。

■事前登録期間：～2026年3月27日（金）23:59

■当日登録期間：2026年3月30日(月)10:00～17:30 2026年3月31日(火)10:00～16:30

※当日登録はビジネスデイ会期当日、会議棟6階の受付カウンターにて承ります。

※3月28日(土)・3月29日(日)の当日登録はできません。

■登録価格

・ビジネス来場 事前登録：11,000円（税込）

※ビジネスデイ3月30日(月)・31日(火) の2日間、パブリックデイ及びファミリーアニメフェスタ2026に3月28日(土)・29日(日)どちらか一日のみご入場いただけます。

※パブリックデイの会場がビジネスデイと異なり、東京ビッグサイト 東展示棟4～8ホール / 南1～4ホール / 屋上展示場となります。

・ビジネス来場 当日登録：15,000円（税込）

※ビジネスデイ3月30日(月)・31日(火)2日間のみご入場いただけます。

※パブリックデイ3月28日(土)・29日(日)の当日登録はございません。

※来場の際には、ビジネス登録いただいた際に発行されるQRコードを必ず出力し、名刺2枚を会場までお持ちください。

ビジネス来場登録詳細はこちらをご確認ください

▶https://anime-japan.jp/business/registration/

「AnimeJapan 2026」開催概要

【パブリックデイ】

会場： 東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／AJステージ／主催施策／オフィシャルグッズ販売など

【ビジネスデイ】

会場： 東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

会期： 2026年3月30日(月) 10:00～18:00 ※最終入場17:30

2026年3月31日(火) 10:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ビジネスセミナー／アニメビジネスコンシェルジュ

【ファミリーアニメフェスタ2026】

会場： 東京ビッグサイト 南展示棟1ホール

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:30～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ファミリーステージ／キャラクター撮影会／ワークショップなど

主催：⼀般社団法⼈アニメジャパン

後援：経済産業省、⼀般社団法⼈⽇本動画協会、コミック出版社の会

特別協賛：ソニーグループ株式会社 プレミアム協賛：Fate/Grand Order

協 賛：マンガプロダクションズ / dアニメストア / TOHO animation / TOHO animation STORE /

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」（KADOKAWA） /

SANKYO / NURO / 株式会社DNPフォトイメージングジャパン / 円谷フィールズホールディングス / ABEMA

事 務 局：AnimeJapan 運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）

AnimeJapan KICKOFF 2026 ：https://youtu.be/HZwpYMhFXHc

公式サイト：https://anime-japan.jp/

公式SNS：X @animejapan_aj

YouTube https://www.youtube.com/@animejapanAJ

TikTok https://www.tiktok.com/@animejapan_aj