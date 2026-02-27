こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京ミッドタウン】ザ・リッツ・カールトン東京考案のメニューが登場！期間限定の屋外ラウンジ「ROKU〈六〉 MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE」
〜春を彩るROKU〈六〉のオリジナルカクテルやスイーツとの贅沢なマリアージュを体験〜
東京ミッドタウン（港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社）は、2026年3月13日（金）から4月12日（日）まで、春の到来を祝うイベント「MIDTOWN BLOSSOM 2026（ミッドタウン ブロッサム）」を開催します。
桜や季節の草花を楽しめるミッドタウン・ガーデンには、都心の上質なお花見が体験できる期間限定の屋外ラウンジ「ROKU〈六〉 MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE」がオープン。5つ星ホテル ザ・リッツ・カールトン東京が考案するサントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」を使用した春らしいオリジナルカクテルや、ここでしか味わえないスイーツ・温かいフードをご提供します。さらに今年は、世界的パティシエのニナ・メタイエ氏監修の限定スイーツ（数量限定）や、予約制の特別席「ブロッサムシート」も新たに登場します。
https://digitalpr.jp/table_img/1579/129191/129191_web_1.png
ROKU〈六〉 MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE
【期間】3月13日（金）〜4月12日（日） ※荒天中止
【時間】12:00〜20:00 （L.O. 19:30）
※金曜・土曜、桜満開時は21:00まで（L.O. 20:30）
【場所】ミッドタウン・ガーデン 21_21 DESIGN SIGHT前
【席数】100席程度
【主催・企画】東京ミッドタウン
【運営】ザ・リッツ・カールトン東京
【協賛】サントリージャパニーズクラフトジンROKU〈六〉
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ROKU〈六〉 MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE
「ROKU〈六〉」を味わう ザ・リッツ・カールトン東京が考案する春のメニュー
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●食事からスイーツまで幅広いシーンで楽しめる、「ROKU〈六〉」のドリンクとモクテル
「ROKU〈六〉」のソーダ割り・お湯割りや、ここでしか味わえないフード・スイーツと相性抜群のオリジナルカクテル・モクテルまで、幅広くご用意しています。
桜花、桜葉、煎茶、玉露、山椒、柚子。日本ならではの6種のボタニカルを使用し、繊細な職人技で完璧な香味バランスを追求したスムースな口当たりと上品な味わいが魅力の「ROKU〈六〉」。ソーダ割りは香りを感じながら、すっきり味わえます。また、より香りが引き立つお湯割りでは、柔らかい味わいに癒されながら、まったりとお愉しみいただけます。
（写真中央）ROKU〈六〉ブロッサムブリーズ 1,200円 / ROKU〈六〉さくらジンティー 1,200円
ROKU〈六〉ブロッサムブリーズ：宇治茶を漬け込んだROKU〈六〉に桜の香りを重ねた春の一杯。ライムと抹茶の甘みを軽やかなソーダがまとめ、桜花が花見の趣を添える上品な味わいです。
ROKU〈六〉さくらジンティー：花冷えの季節に心ほどける温かなカクテルです。ROKU〈六〉に香り豊かなルイボスを重ね、桜花をそっと浮かべました。
（写真右）ブロッサムハニーソーダ 800円
はちみつレモンとグレープフルーツの爽やかな味わいに桜の香りを重ね、ソーダで軽やかに仕立てたノンアルコールカクテルです。春の訪れを感じさせる一杯で、すっきりリフレッシュしていただけます。
https://digitalpr.jp/table_img/1579/129191/129191_web_2.png
●ザ・リッツ・カールトン東京考案の春を感じるオリジナルスイーツやフード
ザ・リッツ・カールトン東京がこのラウンジのために考案した、春を感じるスイーツのほか温かなメニューも登場。
「ROKU〈六〉」の魅力を引き立てるドリンクと、桜・柚子・山椒・山葵・味噌など、和素材を用いたスイーツ・フードとの上質なマリアージュをお楽しみください。おすすめのドリンクとフードを組み合わせたセットメニューもご用意しています。
ROKU〈六〉GIN寒天 桜香るチョコレート羊羹 カステラ 900円
ROKU〈六〉の香りを閉じ込めた寒天に、桜風味のチョコレート羊羹とカステラを合わせた、和洋の発想が光る趣深い和菓子です。異なる食感が織りなすハーモニーをお楽しみください。
※少量のアルコール飲料が含まれているため、お子様や妊娠・授乳期の方、運転時などはご遠慮ください。
濃厚ピスタチオクリーム 山椒と山葵の風味 800円
山葵とラズベリーが香るジュレに、山椒を忍ばせた濃厚ピスタチオクリームを添えた、鮮烈なコントラストが印象に残るスイーツ。見た目にも春を感じられる一品です。
味噌と和三盆と蜜柑のクレモー ミルクチョコレートムース 800円
和三盆糖のやさしい甘みが広がる蜜柑クリームに、味噌をアクセントにしたチョコレートムースを合わせた、穏やかな味わいのデザートです。
https://digitalpr.jp/table_img/1579/129191/129191_web_3.png
シーフードカレーと十六穀ライス 2,300円
海の恵みとスパイスの香りが豊かなシーフードカレー。
海老や小柱、烏賊などの魚介が旨味の層を重ね、十六穀米の香ばしさと彩り豊かな野菜が全体の風味をいっそう引き立てます。
山椒香るボロネーゼとフジッリ 2,000円
和牛と地鶏を香ばしく炒め、フォン・ド・ヴォーと赤ワイン、香味野菜とともにじっくり煮込み旨味を引き出した濃厚なボロネーゼに、山椒の爽やかな香りを添えています。
ROKU〈六〉ペアリングセット 3,800円
〜内容〜
ROKU〈六〉ジンソーダ 2杯 ※ROKU〈六〉ジンお湯割りに変更可
スモークシーフード盛り合わせ 桜マヨネーズディップ添え 1個
まろやかなスモークトラウトサーモン、燻製帆立と蛸に、桜香る自家製マヨネーズを添えました。ジン特有のキレと優しい甘みをほのかに残すROKU〈六〉のジンソーダとの相性が抜群です。ROKU〈六〉のペアリングが楽しめるセットメニューで、心弾むひとときをお過ごしください。
※画像はイメージです。実際の提供方法と異なる場合がございます。
https://digitalpr.jp/table_img/1579/129191/129191_web_4.png
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
春の花々に囲まれたプライベートな空間で春時間を楽しむ
「ブロッサムシート」が新登場
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●ROKU〈六〉を使用したオリジナルカクテルと和風スイーツのセットが特典の予約席
事前予約制の特別席「ブロッサムシート」では、春の草花に囲まれたプライベートな空間で、ゆったりとしたひとときをお楽しみいただけます。さらに、ご予約いただいたお客様には、特典としてドリンクとスイーツのスペシャルセットをご用意。スペシャルセットでは、「ROKU〈六〉」のオリジナルカクテルと、桜・山椒・山葵・味噌などの和素材を使用した特製スイーツを組み合わせた、上質な味わいをお楽しみいただけます。春の息吹を感じる特別な空間で、ここでしか味わえない贅沢なひとときをぜひご体験ください。
予約特典：ブロッサムシート スイーツセット 1セット
・ROKU〈六〉GIN寒天 桜香るチョコレート羊羹 カステラ 2個
※少量のアルコール飲料が含まれているため、お子様や妊娠・授乳期の方、運転時などはご遠慮ください。
・味噌と和三盆と蜜柑のクレモー ミルクチョコレートムース 2個
・濃厚ピスタチオクリーム 山椒と山葵の風味 2個
・ROKU〈六〉ブロッサムブリーズ 2杯
※ROKU〈六〉さくらジンティー、ブロッサムハニーソーダに変更可
https://digitalpr.jp/table_img/1579/129191/129191_web_5.png
●ご予約はこちら：https://rokumidtownblossomlounge2026.peatix.com
＼昼だけでなく夜の利用もおすすめ！／
夜はラウンジがライトアップされ、日中とは異なる雰囲気を楽しめます。ライトアップされた桜を眺めながら、ホットカクテルを片手に落ち着いた時間をお過ごしいただけます。
ラウンジ内にはブランケットをご用意しているほか、ヒーターも設置し寒さ対策も万全です。
※2月27日時点の情報となります。最新の情報はオフィシャルサイトをご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ラウンジとあわせて楽しめる、ガーデンのアートコンテンツや
館内では春らしい雑貨が揃ったブロッサムマルシェも
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●BLOSSOM AVENUE.
ミッドタウン・ガーデン入り口には、思わず触れたくなる、遊び心あふれる“交差点”オブジェが初登場。春の訪れを告げるのは、街角に現れた小さな交差点。
桜の開花状況にあわせて表示が変化する「〇分咲き看板」は、満開の瞬間に駐車場サインを思わせる“満”の表示へと切り替わります。
信号機を模したオブジェは、ボタンを押すと歩行者信号がウグイスに変わり、スピーカーから「ホーホケキョ」と春らしい音色が響きます。“触る・聞く・見つける”仕掛けを辿りながら、春の散策をお楽しみください。
【期間】2026年3月13日（金）〜4月12日（日）
【場所】ミッドタウン・ガーデン 入り口
【料金】無料
【主催】東京ミッドタウン
●六本木未来会議アイデア実現プロジェクト＃22 feat. TOMO KOIZUMI
【響き合う色彩】 〜風にとけあう、やさしい風景〜
WEBマガジン『六本木未来会議』にて、さまざまな領域のクリエイターへのインタビューから生まれたアイデアを、実際に六本木の街なかで展開する「アイデア実現プロジェクト」。2026年春は、ドレスデザイナー／美術作家・小泉智貴さんによる、ファッションとアートの境界を超えたインスタレーションが東京ミッドタウンに登場します。TOMO KOIZUMIを象徴するボリューミーなフリルが風に揺れ、自然と人工が響きあう新たな風景を描き出します。
多彩なカラーパレットは、TOMO KOIZUMIの「多様性を称える美学」を視覚化したもの。春の訪れとともに立ち現れるこの不思議な景色は、見る人の心をそっとほどき、穏やかで幸福感に満ちたひとときへと誘います。
【期間】2026年3月13日（金）〜3月31日（火）
※強風時は中止となる場合があります。
【場所】ミッドタウン・ガーデン 芝生広場横
【主催】東京ミッドタウン
小泉智貴
千葉県出身のドレスデザイナー / 美術作家。千葉大学教育学部美術科卒。
東京2020オリンピックでは歌手MISIAの衣装を制作。
また海外の顧客にはレディー・ガガ、サム・スミスなどを抱えている。
https://digitalpr.jp/table_img/1579/129191/129191_web_6.png
●ブロッサムマルシェ
期間中、ファッションアイテムやハンドメイドアクセサリー、観葉植物をはじめとする春にふさわしいアイテムを多数取り揃えたブロッサムマルシェがガレリアに登場！春の到来に合わせて、季節を感じるお気に入りのアイテムを見つけてみませんか。
【期間】2026年3月13日（金）〜4月12日（日）
【時間】11:00〜21:00
【場所】ガレリアB1
【主催・企画】東京ミッドタウン
【出店店舗】
（左）The Editorial（バッグ・革小物）
（中央）KANIK（ミニ塊根植物）
（右）Hale Marche（ハンドメイドアクセサリー）
▼「MIDTOWN BLOSSOM 2026」 詳細はこちら
https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7852/
※掲載写真はイメージです。メニューは変更になる場合があります。
※価格は税込みです。
※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※最新の営業情報はオフィシャルサイトをご確認ください。なお、天災等の状況により予告なく営業時間が変更・休業となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
