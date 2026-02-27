大阪梅田のファッションビルHEP FIVEに、人気急上昇トイストア「TOP TOY」や、韓国で話題のヨーグルトアイス専門店「YOGURT WORLD」を含む5店舗が新たにオープン。さらに、「JUMP SHOP」や「Lattice」などの7店舗がアップデートしてリニューアルオープンいたします。





詳しくはこちら→ https://www.hepfive.jp/newopen





●2F SUPER SPINNS

スーパースピンズ[メンズ＆レディス]

・2月13日（金）RENEWAL OPEN

・スピンズとは・・・「ATTITUDE MAKES STYLE！」（主張がスタイルをつくる！）をコンセプトに常に時代のトレンドに沿いながらも自分達の主張を大切に「スタイル提案」をし続ける「スタイルマーケット」である。

ファッション、音楽、アート、人などの様々なユース、カルチャーがスピン（渦巻く）お店が「スピンズ」なのです！









●7F YOGURT WORLD

ヨーグルトワールド[ヨーグルトアイス専門店]

・2月13日（金）NEW OPEN

・韓国で話題のヨーグルトアイス専門店「YOGURT WORLD（ヨーグルトワールド）」。

なめらかでコクのあるヨーグルトアイスをベースにフルーツやチョコ、シリアルなど多彩なトッピングを自由にカスタマイズ。

ヘルシーなのに満足感のある味わいと、思わず写真を撮りたくなる世界観をHEP FIVEでお楽しみいただけます。









●5F MELTING POT

メルティングポット[ジュエリー＆ファッショングッズ］

・2月15日（日）RENEWAL OPEN（※移転OPEN）

・バッグ・アクセサリーなど、ファッション雑貨を中心としたセレクトショップ。

一つのテイストに捉われず、多様なスタイリングに使えるアイテムをご用意しております。





























●4F Lattice

ラティス[アクセサリー＆ファッショングッズ]

・2月27日（金）RENEWAL OPEN

・Latticeが新しく生まれ変わりました!!

新しくてときめくトレンドアイテムから定番アイテムをプチプライスで。

毎日のコーデにさっと取り入れたくなるアクセサリーや服飾雑貨が揃っています。













●5F Chikashitsu +

チカシツプラス[メンズ＆レディス]

・2月27日（金）NEW OPEN

・Chikashitsu+は韓国を中心にアジア、ヨーロッパなどで活躍するブランドをセレクトし、UNISEXで展開するセレクトショップです。

































●6F JUMP SHOP

ジャンプショップ[キャラクター雑貨]

・2月27日（金）RENEWAL OPEN

・『ONE PIECE』や『SAKAMOTO DAYS』『アオのハコ』『カグラバチ』『魔男のイチ』など、 「週刊少年ジャンプ」の人気作品の原作商品を中心に展開する、集英社公認のオフィシャルライセンスショップ「JUMP SHOP」。

















●4F TOP TOY

トップトイ[キャラクター雑貨]

・3月6日（金）NEW OPEN

・中国発のトイブランド「TOP TOY」が、HEP FIVEに登場！

話題のキャラクターグッズやデザイナーズトイを豊富に取り揃え、大人から子どもまで楽しめる人気急上昇トイストアです。





















●3F GYDA

ジェイダ[レディス]

・3月7日（土）NEW OPEN（※移転OPEN）

・【Edge of the era】

好きなスタイルで楽しむ 本気で今を遊ぶ

人を惹きつけるその魅力を 解き放つ

一人ひとりが個性を貫く先に 私たちが見たい時代がある

































●9F eggnam

エグナム[プリントシールコーナー]

・3月8日（日）RENEWAL OPEN

・世界最大級※のプリ専門店です。気の合う仲間や大切な人との思いでを作り、発信できる場を提供します。

※HEP FIVE店が対象、2023年3月バンダイナムコエクスペリエンス調べ。





























●6F VOLCAN&APHRODITE

ヴォルカンアンドアフロダイティ[メンズ＆レディス]

・3月13日（金）RENEWAL OPEN（※移転OPEN）

・ファッショントレンドをトータルコーディネート。

足を踏み入れた瞬間から広がる個性あふれる店内異空間でFASHION×ZAKKAを提案。

ジャンルレスでOnly oneなスタイルコンセプトSHOP、それがVOLCAN&APHRODITE。

























●B1F San-ai Resort 2nd

サンアイリゾートセカンド[水着]

・4月4日（土）NEW OPEN

・シルエットと機能性にこだわったトレンドの最新水着、長時間の外遊びにUVカット95％以上最高ランクUPF50+機能付などアクティブシーンでも活躍の水陸両用ウェアをお取り扱いしています。





































●5F adidas Originals Shop

アディダスオリジナルショップ[メンズ＆レディス]

・4月9日（木）RENEWAL OPEN

・adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。

adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。

最新ストアコンセプトの採用によってシンプルで洗練された空間を創出。

一点一点の商品がハイライトされ、商品それぞれの魅力をしっかりと感じて頂ける店舗です。









HEP FIVE https://www.hepfive.jp/





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1