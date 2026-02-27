上智大学図書館が山手線沿線私立大学図書館コンソーシアムに加盟

2026年2 月26日、上智大学（東京都千代田区）の図書館が「山手線沿線私立大学図書館コンソーシアム」に加盟する協定が締結されました。本協定により、本学図書館は2026年4月1日にコンソーシアムに加盟し、同日より加盟図書館間での相互利用が開始され、利用証による加盟図書館の入館利用、図書の貸出、加盟図書館所蔵資料の横断検索サービスの利用などが可能になります。

山手線沿線私立大学図書館コンソーシアムについて

本コンソーシアムは、2000年3月に青山学院大学、学習院大学、國學院大學、東洋大学、法政大学、明治大学、明治学院大学、立教大学の８校の図書館が協定を締結したことにより誕生しました。2021 年に専修大学、2026 年に本学の図書館が加盟し、加盟図書館は10校となります。

教育・研究環境の急激な変化は大学図書館にも大きな影響を及ぼし、従来とは異なる新たな対応が求められています。 こうした変化の中で、利用者へのサービス向上を各図書館が単独で進めるには限界があるとの認識から、本コンソーシアムは発足しました。加盟図書館は相互協力に関する項目を定めて協定を締結し、具体的施策の検討及び実施に向けて活動を始めました。

コンソーシアム発足から 27 年目を迎え、加盟図書館が所蔵する特徴あるコレクションの利用機会が拡大しています。新たに本学図書館が加盟することで、相互利用がより一層促進され、学術交流と振興が強化されることが期待されています。

上智大学図書館長 松本 尚子教授（法学部国際関係法学科）コメント

この度の加入より、加盟私立大学図書館の特色ある蔵書と知的資源がより身近な形で活用され、学生・研究者の交流や共同研究が一層活性化することを期待しております。上智大学図書館は、相互利用や横断検索の充実により学びと研究の基盤を強化し、開かれた知の循環を加盟校の皆様とともに推進し、高等教育の質の向上と学術コミュニティの発展に寄与してまいります。

山手線沿線私立大学図書館コンソーシアムに関するお問合せ先

2025年度幹事校 学習院大学図書館 lib-off@gakushuin.ac.jp

2026年度幹事校 國學院大學図書館 https://www.kokugakuin.ac.jp/inquiry