Flatbike Japanを運営するMIYOSHI FARM Co.,Ltd.(所在地：北海道、代表：三次 博之)は、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて、脱着ができる「自転車ペダル」のプロジェクトが目標金額100％を達成しました。本プロジェクトは支援金額300万円をネクストゴールに設定し、2026年4月29日(水)22時まで継続して実施します。





“秒で脱着”の革新的ペダル





「Makuake」クラウドファンディングサイト

https://www.makuake.com/project/pop-off-pedals/









■開発背景

スポーツバイクは、都会を軽快に駆け抜ける最高の移動手段です。しかし帰宅した瞬間、その存在は“場所を取る大きな物体”に変わります。





日本の住環境では、玄関は狭く、廊下はすれ違いが難しい。突き出したペダルが通行の妨げになり、室内保管では家族の視線も気になる。車に積めば内装を傷つけないか神経を使う――そんな日常の不便が、多くの都市型ライダーを悩ませてきました。





「走る自由を、降りたあとも守れないか。」その問いから、“工具なしで瞬時に外せる”という発想が生まれました。走行性能を犠牲にせず、都市生活に適応するための新しい選択肢として、本製品は誕生しました。













■特徴

1. 工具不要でワンタッチ着脱

ペダル本体は独自のロック機構により、工具を使わずに着脱が可能です。必要なときに外せるため、室内保管や輪行、車載時の取り回しを簡単にします。





2. 収納・持ち運び時のストレス軽減

ペダルを外すことで、自転車の横幅を抑えることができ、玄関や室内での保管、車内への積載時にスペースを有効活用できます。壁や家具、車内への接触によるキズ防止にもつながります。





3. 耐久性を考慮した素材と構造

ペダルボディには繊維強化ナイロン、スピンドルにはステンレススチールを採用。内部にはシールベアリングを使用し、日常使用を想定した耐久性とメンテナンス性を備えています。





4. 幅広い自転車に対応

マウンテンバイク・ロードバイクの双方に対応し、一般的な9/16インチ規格のクランクに取り付け可能です。









■リターンについて

【Flatbikeフル装備セット割】

ぺダル × THINstem × シートバッグ 各1個 ×限定100セット

【フラット割 】

ぺダル × THINstem 各1個 ×限定100セット

【ファースト割】

ぺダル × シートバッグ 各1個 ×限定50セット

【超超早割】

25％OFF Flatbike ポップオフペダル 1セット 1個 ×限定10個

【超早割】

20％OFF Flatbike ポップオフペダル 1セット 1個 ×限定70個

【早割】

15％OFF Flatbike ポップオフペダル 1セット 1個 ×限定120個

※数量限定リターンを含み、なくなり次第終了となります。









■プロジェクト概要

プロジェクト名： バイクの収納・車載・輪行の悩みから生まれた

工具不要で外せる自転車ペダル

期間 ： 2026年2月26日(木)19：00～4月29日(水)22：00

URL ： https://www.makuake.com/project/pop-off-pedals/





＜製品概要＞

商品名： Flatbike ポップオフペダル

種類 ： マウンテンバイク・ロードバイク兼用

内容 ： 右×1個、左×1個、調整リング×6個

サイズ： 縦約102mm×横約89mm

重量 ： 482g(右・左・ラッチヘッド含む)

カラー： 黒

素材 ： ・ペダルボディ

高強度 Akulon S223 繊維強化ナイロン

・スピンドル

鍛造およびCNC加工ステンレススチール

・クリート

片面あたり8個(調整可能)

・内部構造

シールベアリング1個、ブッシング1個。ゴム製グロメットで湿気を遮断。

・メンテナンス性

スピンドル取り外し可能(グリスアップ対応)

・クランクのネジ山

標準 9/16 インチ、20 ネジ/インチ。

・販売場所

Makuakeにて日本独占販売









■会社概要

商号 ： 株式会社みよしファーム

代表者 ： 代表取締役 三次 博之

所在地 ： 〒061-0600 北海道樺戸郡浦臼町字キナウスナイ189-59

設立 ： 2011年2月

事業内容： 農業生産事業、輸入販売事業

資本金 ： 200万円