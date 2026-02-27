脱着ができる「自転車ペダル」Makuakeにて目標金額100％を達成
Flatbike Japanを運営するMIYOSHI FARM Co.,Ltd.(所在地：北海道、代表：三次 博之)は、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて、脱着ができる「自転車ペダル」のプロジェクトが目標金額100％を達成しました。本プロジェクトは支援金額300万円をネクストゴールに設定し、2026年4月29日(水)22時まで継続して実施します。
“秒で脱着”の革新的ペダル
■開発背景
スポーツバイクは、都会を軽快に駆け抜ける最高の移動手段です。しかし帰宅した瞬間、その存在は“場所を取る大きな物体”に変わります。
日本の住環境では、玄関は狭く、廊下はすれ違いが難しい。突き出したペダルが通行の妨げになり、室内保管では家族の視線も気になる。車に積めば内装を傷つけないか神経を使う――そんな日常の不便が、多くの都市型ライダーを悩ませてきました。
「走る自由を、降りたあとも守れないか。」その問いから、“工具なしで瞬時に外せる”という発想が生まれました。走行性能を犠牲にせず、都市生活に適応するための新しい選択肢として、本製品は誕生しました。
■特徴
1. 工具不要でワンタッチ着脱
ペダル本体は独自のロック機構により、工具を使わずに着脱が可能です。必要なときに外せるため、室内保管や輪行、車載時の取り回しを簡単にします。
2. 収納・持ち運び時のストレス軽減
ペダルを外すことで、自転車の横幅を抑えることができ、玄関や室内での保管、車内への積載時にスペースを有効活用できます。壁や家具、車内への接触によるキズ防止にもつながります。
3. 耐久性を考慮した素材と構造
ペダルボディには繊維強化ナイロン、スピンドルにはステンレススチールを採用。内部にはシールベアリングを使用し、日常使用を想定した耐久性とメンテナンス性を備えています。
4. 幅広い自転車に対応
マウンテンバイク・ロードバイクの双方に対応し、一般的な9/16インチ規格のクランクに取り付け可能です。
■リターンについて
【Flatbikeフル装備セット割】
ぺダル × THINstem × シートバッグ 各1個 ×限定100セット
【フラット割 】
ぺダル × THINstem 各1個 ×限定100セット
【ファースト割】
ぺダル × シートバッグ 各1個 ×限定50セット
【超超早割】
25％OFF Flatbike ポップオフペダル 1セット 1個 ×限定10個
【超早割】
20％OFF Flatbike ポップオフペダル 1セット 1個 ×限定70個
【早割】
15％OFF Flatbike ポップオフペダル 1セット 1個 ×限定120個
※数量限定リターンを含み、なくなり次第終了となります。
■プロジェクト概要
プロジェクト名： バイクの収納・車載・輪行の悩みから生まれた
工具不要で外せる自転車ペダル
期間 ： 2026年2月26日(木)19：00～4月29日(水)22：00
URL ： https://www.makuake.com/project/pop-off-pedals/
＜製品概要＞
商品名： Flatbike ポップオフペダル
種類 ： マウンテンバイク・ロードバイク兼用
内容 ： 右×1個、左×1個、調整リング×6個
サイズ： 縦約102mm×横約89mm
重量 ： 482g(右・左・ラッチヘッド含む)
カラー： 黒
素材 ： ・ペダルボディ
高強度 Akulon S223 繊維強化ナイロン
・スピンドル
鍛造およびCNC加工ステンレススチール
・クリート
片面あたり8個(調整可能)
・内部構造
シールベアリング1個、ブッシング1個。ゴム製グロメットで湿気を遮断。
・メンテナンス性
スピンドル取り外し可能(グリスアップ対応)
・クランクのネジ山
標準 9/16 インチ、20 ネジ/インチ。
・販売場所
Makuakeにて日本独占販売
■会社概要
商号 ： 株式会社みよしファーム
代表者 ： 代表取締役 三次 博之
所在地 ： 〒061-0600 北海道樺戸郡浦臼町字キナウスナイ189-59
設立 ： 2011年2月
事業内容： 農業生産事業、輸入販売事業
資本金 ： 200万円