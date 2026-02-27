令和8年3月1日は、野菜をMOTTO限定の「やさいの日」！オンラインショップではお得なセールの開催や新商品が登場！
モンマルシェ株式会社が運営する「野菜をMOTTO」では、令和8年3月1日を「やさいの日」とし、合わせてオンラインショップでお得なセールや新商品を展開します。
お得なセールやキャンペーン開催中
■8(や)3(さ)1(い)の日。
暦の並びと語呂合わせによって誕生した、令和8年3月1日のやさいの日。
野菜をMOTTOでは国産野菜のおいしさを改めてお楽しみいただくために、野菜にこだわった新商品の登場や各店舗でセール等のイベントをご用意しました。
野菜をMOTTO公式オンラインショップでは、人気の8(や)個セットが31(さい)％OFFセール等、公式Xでは、リポスト件数でプレゼント数が増えるスープのプレゼントキャンペーンを実施します。
レンジで1分、手軽に楽しめる野菜をMOTTOのスープで、やさいの日をぜひお楽しみください。
※各店舗ごとに、野菜の日のイベント内容・開催期間は異なります。
【開催日時】
2月27日(金)～3月8日(日)
【対象店舗】
・野菜をMOTTO オンラインショップ
https://yasaiwomotto.jp/pages/onlineshop
※キャンペーンのみX(旧Twitter)
https://x.com/MOTTO56136126
令和8年3月1日は、暦がくれたたった1度のやさいの日
【ブランド紹介】
■野菜をMOTTO
「もっと毎日に、もっと野菜を」そんな思いで2014年に誕生したフードブランドです。
国産の野菜にこだわり、いつでもだれでも手軽に野菜を食べられるラインナップを展開しています。ベジMOTTOスープ具材の野菜は国産野菜にこだわり、うま味調味料・保存料不使用。常温長期保存ができるカップスープです。
レンジで1分温めるだけで手軽に食べられてカップのまま食べられ、洗い物不要です。
公式オンラインショップ： https://yasaiwomotto.jp/pages/onlineshop
公式Instagram ： https://www.instagram.com/yasai_first
公式X ： https://x.com/MOTTO56136126