クイズ大会用システム「アンサータッチ(R)」累計使用者数20万人突破記念特別企画！使用料半額キャンペーンを実施！
クイズ企画・制作を手がける株式会社キュービック(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：仲野 隆也)は、2019年に自社が開発したクイズ大会用システム「アンサータッチ(R)」の延べ使用者数が20万人を突破したことを記念し、「アンサータッチ使用料半額キャンペーン」を実施いたします。
＊クイズ大会用システム「アンサータッチ(R)」とは
・少人数から3,000人規模の大人数まで対応可能なクイズ大会を開催できるシステムです。
・テレビのクイズ特番のような本格的なイベントを行うことができます。
・参加者はスマートフォンを使って気軽に参加可能です。
(ブラウザ上でプレイするため、アプリを取り込む必要はありません)
・オンラインイベント・リアルイベントのいずれでも実施可能です。
出題イメージ
ランキングイメージ
＊アンサータッチ(R)HP
https://answertouch.jp/
【実施概要】
《対象》
法人・個人すべてのお客様を対象といたします。
＊なお、1法人・個人で期間通じて1回限りといたします。
《期間》
2026年3月2日(月)～5月1日(金)にご成約いただいたお客様
＊2026年8月31日(月)までに実施するイベントが対象となります。
《その他要件》
・半額となるのは「アンサータッチ(R)使用料のみ」となります。
・問題作成やオペレーター派遣など、オプションの費用は既定の金額をご請求させていただきます。
・アンサータッチ(R)HPにインタビューならびにイベント実績の掲載のご承諾をお願いします。
(参加者のプライバシーには配慮いたします)
▼アンサータッチ(R)の料金体系については下記リンクをご確認ください。
https://answertouch.jp/price/
実績掲載例 ： https://answertouch.jp/case/
お問い合わせ： info@qbik.co.jp
【株式会社キュービックについて】
本社 ： 〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-8-304
代表者 ： 代表取締役 仲野 隆也
設立 ： 2010年2月
Tel ： 03-5456-8234
Fax ： 03-6277-5682
URL ： http://www.qbik.co.jp/
事業内容： クイズを中心とした企画・提案・コンサルティング業務